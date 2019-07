Krankenversicherer bringen Neues vor allem für junge Leute

16.7.2019 – Mit ihrem Krankenhauszusatztarif will Ottonova vor allem bei jungen Menschen punkten. Auch die Nürnberger hat bei ihren neuen Dentaltarifen mit Kostenübernahme für Bleaching diese Zielgruppe im Fokus. Die R+V hält ihren neuen Pflege-Zusatz-Tarif ebenfalls vor allem für junge Leute interessant. Care Concept hat eine private Krankenvollversicherung für ausländische Studenten entwickelt.

WERBUNG

Die Krankenhauszusatz-Versicherung „Klinik Zweibett“ der Ottonova Krankenversicherung AG beinhaltet eine „Flex“-Option, mit der Alterungsrückstellungen bis zum 40. Lebensjahr ausgesetzt werden können. Der Tarif leistet die Unterbringung in einem Zweibett-Zimmer, Chefarztbehandlung, Rooming-Ins bei einem stationären Aufenthalt von Kindern sowie die freie Wahl des Krankenhauses. Er kostet für einen 30-Jährigen monatlich 14,04 Euro.

Großer Preisunterschied

Die nicht gezahlten Alterungsrückstellungen machen diesen Tarif vergleichsweise günstig. Nach dem 40. Lebensjahr kann der Tarif mit Alterungsrückstellungen und ohne erneute Gesundheitsprüfung fortgeführt werden. Ein 30-Jähriger, der die Option nicht nutzt und bereits Alterungsrückstellungen ansammelt, zahlt monatlich 34,89 Euro.

Der Tarif „Klinik Einbett“ ist ohne diese Option und kostet 44,16 Euro für den 30-Jährigen. Neben der Unterbringung im Einzelzimmer unterscheidet er sich vom Zweibett-Zimmer-Tarif durch die Leistung „Organisation von Home-Assistance-Leistungen im Haushalt“. Bei Krankenhausaufenthalten über sieben Tagen übernimmt der Versicherer die Organisation sowie die Kosten für die Organisation von entsprechenden Dienstleistungen.

Damit Pflegevorsorge früh betrieben wird

Die Pflegemonatsgelder der neuen „R+V-PflegeVorsorge“ sind auf die fünf Pflegegrade und Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung abgestimmt. Ihre drei Varianten „Classic“, „Comfort“ und „Premium“ hält die R+V Krankenversicherung AG für junge Familien interessant.

Denn bis zur Volljährigkeit des jüngsten Kindes wird das doppelte Pflegemonatsgeld gezahlt, wenn ein versicherter Elternteil pflegebedürftig wird. Dies gilt in allen Pflegeraden und unabhängig davon, ob das Kind noch bei den Eltern wohnt. Zudem können Eltern nach der Geburt eine Beitragspause von bis zu zwei Jahren bei vollem Versicherungsschutz einlegen.

Kinder können in Abhängigkeit vom gewählten Pflegemonatsgeld und dem Tarif zum Beispiel schon für fünf Euro im Monat abgesichert werden.

Baustein mit Einmalleistung

In der „Premium“-Variante können beispielsweise 100 Prozent der vereinbarten Monatsleistung ab Pflegegrad 2 abgesichert werden. Neben der finanziellen Absicherung gibt es Assistance-Leistungen. So werden beispielsweise in Zusammenarbeit mit den Maltesern eine 24-Stunden- Hotline mit Beratungs- und Vermittlungsleistungen zur Pflege, eine Pflegeheimplatzgarantie für Notfälle innerhalb von 24 Stunden sowie auf Wunsch eine Pflegeberatung direkt zu Hause angeboten.

Mit dem Baustein „PflegeVorsorge cash“ kann zum Pflegemonatsgeld zusätzlich eine Einmalleistung von 4.000, 8.000 oder 12.000 Euro versichert werden. Dieses Geld kann im Pflegefall ab Pflegegrad 2 frei verwendet werden.

Rechtssicherer Schutz für den gesamten Bildungsweg

„Care Student“ der Care Concept AG ist ein substitutiver Schutz zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für ausländische Studenten. Dieser Tarife werde von Ausländerbehörden und Universitäten zur Immatrikulation anerkannt, teilt der Assekuradeur mit.

„Care Student“ inklusive Gesundheitsfragen läuft komplett online und wahlweise auf Deutsch oder Englisch. Darüber hinaus unterstützt der Assekuradeur telefonisch in rund 20 Sprachen. Als besonderen Service übernimmt Care Concept, falls notwendig, auch die Organisation der Befreiung von der GKV.

Versicherbar sind ausländische Studenten und Sprachschüler zwischen zwölf und 34 Jahren. Neben der Krankenversicherung erhalten sozialversicherungs-pflichtige Studenten auch eine Pflege-Pflichtversicherung (PPV).

Die Prämie beträgt 69,62 Euro (zuzüglich 11,86 Euro PPV) für Studenten unter 30 Jahren und 95,86 Euro (zuzüglich 11,86 Euro PPV) für Studenten ab 30 Jahren. Mit einer Kostenerstattung bis zum Regelhöchstsatz der Gebührenordnung sind die versicherten Studenten beim Arzt Privatpatienten. „Care Student“ bietet Schutz auch innerhalb Europas sowie im ersten Monat im weltweiten Ausland. Es gilt eine Selbstbeteiligung von 300 Euro je Versicherungsjahr.

Online-Tarife ohne Wartezeit

Bei ihrer neuen Zahnzusatzversicherung verzichtet die Nürnberger Krankenversicherung AG auf Wartezeiten. Die Leistungen der drei Tarifvarianten können direkt nach Vertragsabschluss in Anspruch genommen werden. Es findet zudem auch keine Gesundheitsprüfung statt. Die Tarife haben eine Mindestvertragsdauer von einem Jahr.

Die drei Tarifstufen unterscheiden sich vornehmlich bei der Höhe der übernommenen Kosten für hochwertige Zahnersatzleistungen, Zahnbehandlung und Kieferorthopädie. Dabei können Kunden zwischen den Varianten 80, 90 und 100 Prozent für Materialien wie zum Beispiel Kronen, Brücken, Implantate, Veneers, Knirschschienen und für Parodontosebehandlungen wählen.

Die Leistungen sind unabhängig vom Festzuschuss der gesetzlichen Krankenversicherung – es wird auch auf eine Bonusheft-Regelung verzichtet. Behandlungen bei Privatärzten ohne Kassenzulassung werden abzugsfrei bezahlt.

Bleaching inklusive

Je nach Tarif werden bis zu 200 Euro pro Versicherungsjahr für schmerzstillende Verfahren wie Akupunktur, Hypnose, Vollnarkose, Lachgassedierung und Dämmerschlaf in Zusammenhang mit einer zahnmedizinischen oder kieferorthopädischen Behandlung gezahlt.

Neben den üblichen Leistungen wie professionelle Zahnreinigung und Fissurenversiegelung leistet die Nürnberger je nach Tarif zwischen 100 und 200 Euro im Jahr für Bleaching-Maßnahmen – auch wenn keine medizinische Indikation vorliegt.

Für einen 40-Jährigen beträgt der Monatsbeitrag im „Komfort 80“ 22 Euro, im „Komfort 90“ 28 Euro und im „Komfort 100“ 33 Euro. Alle Tarife sind ganz einfach online buchbar.