Krankentagegeld: Versicherter muss Auskunft über BU-Rente geben

26.1.2026 (€) – Das Landgericht München hat in einem Urteil klargestellt, dass der Anbieter einer privaten Krankentagegeldversicherung Informationen über den Erhalt von Berufsunfähigkeitsleistungen verlangen kann. Denn aus mangelnder Aufklärung darf paralleler Doppelbezug entstehen, betont Rechtsanwalt Björn Thorben M. Jöhnke. Die abgesicherten Risiken schließen sich nämlich gewöhnlich aus.

Arbeitsunfähigkeit · Berufsunfähigkeit · Krankentagegeld-Versicherung · Rente · Senioren · Zinsen
Berufsunfähigkeitsversicherung: An Post-Covid und ME/CFS Erkrankte in Beweisnot
3.12.2025 – Rund 1,5 Millionen Menschen in Deutschland sollen am Chronischen Erschöpfungssyndrom (ME/CFS) leiden. Versicherungsmakler berichten, wie sie den Betroffenen zu Versicherungsleistungen zu helfen versuchen und wie Gerichte entschieden. (Bild: L & R) mehr ...
 
Neue Produktlinien zur Absicherung der Arbeitskraft
10.2.2022 – Im Zuge der Rechnungszinssenkung hat die Bayerische ihre Tarife überarbeitet. Änderungen bei der Absicherung von Berufs- und Dienstunfähigkeit melden Condor, Huk-Coburg, Universa und Zurich. Letztere hat die Preise gesenkt, ihre Wettbewerber bringen spezielle DU-Klauseln. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Rentenversicherung auch für alte Spekulanten
8.3.2021 – Continentale, Dortmunder, Helvetia, Signal Iduna und Squarelife starten neue Leben-Tarife. Sie bringen unter anderem eine stärkere Ausrichtung auf den Kapitalmarkt, mehr Auswahl, sich erweiternde Garantien oder Erweiterungen bei der Grundfähigkeiten-Absicherung. (Bild: Geralt, Pixabay, CC0) mehr ...
 
Die besten BU-Tarife für Berufsanfänger im Vergleich
29.5.2018 – Im Scoring von Ascore werden auch die Besonderheiten der Starter-Tarife in der Berufsunfähigkeits-Versicherung bewertet. Vier Tarife erreichen die Höchstnote, etliche andere liegen knapp dahinter. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Sieben Mal Neues aus der Lebensversicherung
20.7.2017 – Was tun mit Geld in der Niedrigzinsphase? Für ältere Kunden haben Ergo und Versicherungskammer Bayern gerade zwei neue Lösungen auf den Markt gebracht. Neue Tarife oder Updates gibt es ferner von Interrisk, Universa und WWK. mehr ...
 
Condor modifiziert ihre AU-Klausel
12.1.2017 – Lange Zeit hatte der Versicherer ein Monopol auf die Leistung bei Arbeitsunfähigkeit (AU). Die Klausel wurde neu aufgelegt – mit Vor-, aber auch Nachteilen für den Kunden. Ein Gastbeitrag von Makler Philip Wenzel. (Bild: Köhler) mehr ...
 
Neues aus den Produktschmieden der Versicherer
21.3.2016 – Die Dialog stellt ihre Berufsunfähigkeits- (BU) Versicherung neu auf: Jetzt gibt es ein BU-Expertenteam, dass Makler „unverzüglich“ eine qualifizierte Ersteinschätzung liefern soll. Auch die Stuttgarter Leben, die Münchener Verein Kranken und die Domcura melden Produktneuerungen. (Bild: Screenshot Muenchener-Verein.de) mehr ...