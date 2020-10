Krankenkasse: Kostenerstattung trotz Fehldiagnose?

27.10.2020 – Ein Mediziner hatte einem Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung einen falschen Befund mitgeteilt. In diesem Fall muss der Versicherer in der Regel die Zahlung einer daraufhin selbst beschafften notwendigen Leistung übernehmen. Das geht aus einem gestern veröffentlichten Urteil des Hessischen Landessozialgerichts vom 10. September 2020 hervor (L 8 KR 687/18).

Geklagt hatte ein 66-Jähriger, der an einer Sensibilitätsstörung seiner unteren Extremitäten leidet. Sein Arzt führte die Beschwerden auf eine Nervenentzündung zurück. Für deren Behandlung schlug er den Einsatz von Medikamenten vor, die außerhalb des arzneimittelrechtlich zugelassenen Anwendungsbereichs liegen.

Falsche Diagnose

Die Krankenkasse des Klägers lehnte daher die Übernahme der Kosten für diese Medikamente ab. Denn für eine Kostenerstattung fehle es an den entsprechenden Voraussetzungen. Der Patient beschaffte sich die Medikamente daher auf eigene Kosten selbst. Anschließend zog er gegen seinen Versicherer vor Gericht.

Ein medizinisches Gutachten ergab schließlich, dass sich der Arzt des Mannes bei seiner Diagnose geirrt hatte. Denn wie sich herausstellte, litt er unter einer autoimmun bedingten Entzündung der Spinalhinterwurzel. Für deren Behandlung waren die verordneten Medikamente jedoch zugelassen.

Mit dem Argument, dass zum Zeitpunkt seiner Entscheidung eine andere Diagnose erstellt worden war, blieb der Krankenversicherer bei seiner ablehnenden Haltung. Zu Unrecht, urteilte das Hessische Landessozialgericht. Es gab der Klage des Versicherten auf Übernahme der von ihm gezahlten Kosten für die Medikamente statt.

Eine Frage des Verantwortungs-Zusammenhangs

Nach Ansicht der Richter kann sich der beklagte Krankenversicherer nicht auf den Diagnosefehler des behandelnden Mediziners berufen. Denn das würde den Verantwortungs-Zusammenhang im System der gesetzlichen Krankenversicherung „auf den Kopf stellen“.

Im Übrigen sei für seine tatsächliche Erkrankung von Anfang an der Einsatz der dem Mann verordneten Medikamente zugelassen und medizinisch indiziert gewesen. Der Versicherer könne sich daher nicht vor einer Kostenübernahme drücken.

Das ergebe sich auch aus § 13 SGB V, in dem es in Absatz drei heißt: „Konnte die Krankenkasse eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig erbringen oder hat sie eine Leistung zu Unrecht abgelehnt und sind dadurch Versicherten für die selbstbeschaffte Leistung Kosten entstanden, sind diese von der Krankenkasse in der entstandenen Höhe zu erstatten, soweit die Leistung notwendig war.“

Die Richter sahen keine Veranlassung, ein Rechtsmittel gegen ihre Entscheidung zuzulassen.