Kräftiges Rentenplus? Immer mehr Ruheständler werden steuerpflichtig

1.7.2022 – Nach der aktuellen Rentenerhöhung rutschen rund 103.000 Senioren in die Steuerpflicht. Der Staat erzielt 730 Millionen Euro Mehreinnahmen aus diesen Steuern. Der durchschnittliche Besteuerungsanteil der Rentenleistungen ist Destatis zufolge seit 2015 um 9,7 Prozentpunkte gestiegen.

Die Renten sind zum heutigen Tag um 5,35 Prozent in Westdeutschland und um 6,12 Prozent in Ostdeutschland gestiegen (VersicherungsJournal 23.3.2022). Das Plus dürfte jedoch nicht bei allen Bezugsberechtigten für Glücksgefühle sorgen.

Denn rund 103.000 Senioren rutschen nach der Erhöhung in die Steuerpflicht. Darüber informierte dem Onlinemedium Infranken.de zufolge das Bundesministerium der Finanzen (BMF) im April auf Nachfrage der Partei die Linke im Bundestag. Der Staat erzielt 730 Millionen Euro Mehreinnahmen aus diesen Steuern.

Rentenerhöhungen sind komplett steuerpflichtig

Nach einer Auswertung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) ist der durchschnittliche Besteuerungsanteil von 2015 bis 2021 um 9,7 Prozentpunkte gestiegen. Ursächlich hierfür ist die Neuregelung der Besteuerung von Alterseinkünften im Alterseinkünftegesetz von 2005.

Demnach werden Aufwendungen zur Alterssicherung in der Ansparphase schrittweise steuerfrei gestellt und erst die Leistungen in der Auszahlungsphase steuerlich belastet. Die Übergangsphase dauert bis 2040.

Welcher Anteil der Renteneinkünfte steuerpflichtig ist, richtet sich nach dem Jahr des Rentenbeginns. Außerdem steigt der Besteuerungsanteil auch durch Rentenerhöhungen, da diese komplett steuerpflichtig sind, berichtet Destatis.

2021 erhielten 21,9 Millionen Personen Rentenleistungen

Der amtlichen Statistik zufolge haben im vergangenen Jahr 21,9 Millionen Personen in Deutschland Rentenleistungen aus gesetzlicher, privater oder betrieblicher Rente erhalten. Dies bedeutet eine Zunahme von 0,6 Prozent oder 127.000 Rentenempfängern im Vergleich zum Vorjahr.

Ausgezahlt wurden insgesamt rund 350 Milliarden Euro. Das entspricht einem Zuwachs im gleichen Zeitraum von 2,5 Prozent oder 8,5 Milliarden Euro. Von der Gesamtsumme waren knapp 65 Prozent oder 227 Milliarden Euro steuerpflichtige Einkünfte.

Wie viele Rentner im Jahr 2021 Einkommensteuer zahlten, sei aufgrund der langen Fristen zur Steuerveranlagung noch nicht bekannt, so Destatis. Informationen würden jedoch für 2018 vorliegen. Demnach mussten 34 Prozent oder 7,3 Millionen der insgesamt 21,6 Millionen Empfänger Einkommensteuer auf Renteneinkünfte zahlen.