Kosten für Verstöße gegen Regeltreue versicherbar

25.2.2021 – Hiscox deckt den Bedarf unterschiedlicher Shop-Konzepte ab, die Continentale elektronische Geräte im Betrieb um im Homeoffice. Die VHV bietet Basisschutz für IT-Probleme. Hendricks und Roland schließen eine Lücke bei den Kosten für Verstöße gegen Regeltreue in Unternehmen.

„Shops by Hiscox“ sichert die Online- und Offline-Risiken des stationären und digitalen Einzelhandels ab. Die Lösung ist für Firmen bis zu fünf Millionen Euro Jahresumsatz konzipiert. Die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland reagiert damit auf eine veränderte Risikolage der Branche – auch im Zusammenhang mit der Coronakrise.

Wenn Händler ihr Portfolio anpassen, Eigenmarken gründen oder den Fokus je nach Kontaktbeschränkungen zwischen Online- und analogem Handel verlagern, können Deckungslücken entstehen. Diese will die flexible Lösung mit modularem Aufbau schließen.

Schluss von Deckungslücken beim Wechsel zwischen online und offline

Die enthaltenen Risiken reichen von Personenschäden durch gehandelte Produkte, über Markenrechts-Verletzungen bis zu den Folgen von Hackerangriffen auf die Infrastruktur des stationären Ladens oder des Onlinestores. Kombiniert werden können die Module Betriebshaftpflicht-, Vermögensschaden-Haftpflicht-, Sach- und Elektronik- sowie Cyberversicherung.

Generell gilt alles als mitversichert, was nicht explizit ausgeschlossen ist. Neue Produkte oder Eigenmarken sind automatisch in der Betriebs- und Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung enthalten. Das Portfolio des Shops muss nicht im Detail aufgelistet werden.

Neben dem Handel an sich sind auch die Herstellung, das Labelling und der Import von Waren versichert. Der Vertrieb von Tabak oder Nahrungsergänzungs-Mitteln ist nicht versichert. Geschützt sind die Versicherungsnehmer ab dem Moment eines drohenden Versicherungsanspruchs.

Cyberschutz: „Pannenhilfe“ für kleine Unternehmen

Der „VHV Cyberschutzbrief“ ist ein Basisschutz für Unternehmen mit einfacher IT-Ausstattung und einem Jahresumsatz von bis zu 250.000 Euro. Die VHV Allgemeine Versicherung AG setzt bei diesem für alle Branchen konzipierten Produkt vor allem auf den Preis – im Jahr kostet der Schutzbrief brutto 99,01 Euro.

Im Schadenfall stehen den betroffenen Unternehmen IT-Spezialisten aus dem VHV-Cybernetzwerk sowohl für eine Soforthilfe über die rund um die Uhr erreichbare Hotline telefonisch als auch vor Ort zur Verfügung. Für die Vor-Ort-Schadenfeststellung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Systems leistet die VHV für bis zu zwei Tage oder 5.000 Euro pro Jahr.

Mitversichert sind Hardwareschäden (zum Beispiel ein Festplattenaustausch) bis 300 Euro. Es gibt keine Selbstbeteiligung. Vermittler können die Kampagnenseite personalisieren und den Onlinerechner auf ihrer Homepage oder Social-Media-Kanälen einbinden.

Schutz für elektronische Geräte

Die Elektronik-Versicherung „KuBuS“ („Kombiniert und Bedarfsgerecht und Sicher“) der Continentalen Sachversicherung AG ist eine Ergänzung zur Geschäftsinhalts- und gewerblichen Haftpflicht-Versicherung. Versichert sind elektronische Anlagen und Geräte im Betrieb sowie im Homeoffice.

In „XL“ ist die pauschale Allgefahrenversicherung für alle elektronischen Anlagen, Geräte und das Wiederherstellen von Daten und Datenträgern in Form einer Datenversicherung bis 5.000 Euro enthalten. Darüber hinaus sind im „XXL“-Tarif eine Softwareversicherung bis zu 10.000 Euro für die Wiederbeschaffung und -eingabe von Daten, Programmen und Datenträgern eingeschlossen. Es muss kein Sachschaden vorangegangen sein.

„XXL“ beinhaltet zudem eine Mehrkostenversicherung von 1.250 Euro im Monat und maximal 15.000 Euro im Jahr. Damit sind beispielsweise Kosten für Leihgeräte und Hilfskräfte abgedeckt.

Besonderheiten sind unter anderem der Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit, die Außen- und Vorsorgeversicherung, der Einschluss von Werkstattaufenthalten inklusive Transporte („XL“ europaweit, „XXL“ weltweit) sowie der Einschluss von Geräten aus nicht versicherten Anlagengruppen bis 1.000 Euro („XXL“). Im Rahmen der Daten- oder Software-Versicherungssumme sind auch Lizenzschutzstecker (Dongles) bis zu 50 Prozent mitversichert.

Neuer Rechtsschutz deckt Compliance-Maßnahmen

Die „Compliance Rechtsschutz Versicherung“, welche die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG und der Spezialmakler Hendricks GmbH entwickelt haben, deckt Compliance-Maßnahmen in den drei haftungsträchtigsten Bereichen Wettbewerb, IT und Korruption ab. Die eigenständige neuartige Police soll den Bedarf abdecken, den entsprechende Bausteine in der D&O-, der Strafrechtsschutz-, der Cyber- und der Vertrauensschaden-Versicherung nicht bieten.

Die Deckungssumme für Compliance-Kosten ist in der Einführungsphase auf 500.000 Euro je Versicherungsfall und Versicherungsjahr begrenzt. Künftig soll der Schutz auch auf weitere Bereiche auf Anfrage ausgeweitet werden können.

Der Versicherungsfall wird ausgelöst durch „die Beschlussfassung zur Einleitung einer Compliance-Untersuchung durch das Leitungs- und/oder Aufsichtsorgan der Versicherten aufgrund berechtigter Verdachtsmomente für einen innerhalb des versicherten Zeitraumes möglichen Compliance-Verstoß“. Die „berechtigten Verdachtsmomente“ muss das Unternehmen dem Versicherer nachweisen.

Rückwärtsversicherung ist aktuell nicht möglich

Bei Uneinigkeit zwischen dem Versicherten und der Versicherungs-Gesellschaft über die Feststellung des Versicherungsfalls entscheidet das Expertenvotum. Die Entscheidung ist bindend. Die Kosten trägt der Versicherer.

Der Versicherungsfall muss während der Vertragslaufzeit eintreten. Eine Rückwärtsversicherung ist aktuell nicht möglich. Der Versicherungsschutz erstreckt sich zunächst auf Deutschland und optional auf den europäischen Wirtschaftsraum.

Versichert sind sämtliche Honorare für Tätigkeiten im Rahmen von Compliance-Untersuchungen wie beispielsweise forensische Dienstleistungen, Kosten der Aufbereitung und Aufbewahrung von Daten, Mitarbeiterbefragungen, die Kosten für die Durchsicht von Dokumenten wie Gremienprotokollen oder internen Berichten, E-Mail-Screening et cetera.

Wird die Beauftragung von Rechtsanwälten auf die Beratung von Mitarbeitern ausgedehnt, um diese zu einer Kooperation zu bewegen und vor arbeitsrechtlichen Sanktionen zu schützen, so sind auch diese Kosten gedeckt.