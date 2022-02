Kompositversicherer erobern sich neue Sparten

22.2.2022 – Als Lösung gegen „Geldentwertung durch Inflation und Strafzinsen auf dem Konto“ wirbt die R+V mit ihrer „Kapital-UnfallPolice“. Die Arag und Ammerländer haben gleich an mehreren ihrer Tarife aus den Bereichen Hausrat, Gebäude und Cyber Neuerungen vorgenommen. Mit der Privat- und Hundehalterhaftpflicht erobern sich die Digitalversicherer Andsafe und Getsafe neue Sparten. Chubb legt mit der Telekom Versicherungsschutz für Mobiltelefone auf.

Die R+V Versicherung AG garantiert bei der „Kapital-UnfallPolice“ je nach vereinbarter Laufzeit eine Kapitalleistung nach Vertragsablauf von 104 bis 113 Prozent des Sparanteils. Die 104 Prozent Rendite setzen bei laufender Beitragszahlung eine Laufzeit von zwölf Jahren voraus. Möglich ist auch die Einmalbeitragszahlung. 75 Prozent der Summe bilden den festverzinslichen Sparanteil.

R+V führt Pflege-Option ein

Zusätzlich sollen Versicherte von erwirtschafteten Überschüssen profitieren. Die garantierte Kapitalleistung und die Überschüsse werden auch gezahlt, wenn der Kunde Unfallleistungen bezog.

Der Schutz besteht aus einer einmaligen Kapitalleistung ab ein Prozent Invalidität, einer lebenslangen monatlichen Rente ab 50 Prozent Invalidität, einem Unfall-Krankenhaustagegeld sowie einer einmaligen Todesfallleistung, wenn der Versicherte innerhalb eines Jahres nach dem Unfall verstirbt.

Die „PflegeOption“ zahlt Versicherten, die aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls pflegebedürftig werden, den kompletten Einmalbeitrag plus Überschüsse zurück. Das gilt ab Pflegegrad drei.

Arag entschädigt bei Diebstahl von Kryptowährungen

Die Arag Allgemeine Versicherungs-AG erweitert „Arag Recht&Heim“ um nachhaltige Mehrleistungen. Beispielsweise sind mobile Ladestationen mitversichert.

Wird statt einer Neuanschaffung der beschädigte Hausrat beziehungsweise das beschädigte Gebäude repariert, sind je nach Tarif Mehrkosten bis maximal 10.000 Euro mit abgedeckt. Dies gilt auch, wenn bei einer Wiederbeschaffung beziehungsweise Reparatur ein nachhaltiges Unternehmen beauftragt wird.

Die Schadenfreiheitsstaffel des Kombiprodukts aus Rechtsschutz-, Haftpflicht-, Hausrat- sowie optional Wohngebäudeversicherung bietet eine neue Schadenfreiheitsklasse von 50 Prozent nach acht Jahren. Mobilgeräte sind in „Premium“ mit einem Elektronik-Schutz gegen klassische Gefahren der Hausratversicherung sowie gegen Beschädigung oder Zerstörung bis zu 4.000 Euro pro Versicherungsjahr abgedeckt.

In „Premium“ ist der Diebstahl von Kryptowährungen mit einer Höchstentschädigung von 10.000 Euro pro Versicherungsjahr abgesichert. Für Vermögensschäden infolge von Onlinebetrug, aber auch fehlerhaft getätigte Überweisungen werden bis zu 5.000 Euro („Komfort“) beziehungsweise bis zu 10.000 Euro („Premium“) geleistet.

Arag weitet Soforthilfe in Rechtsschutz aus

Der „Rechtsschutz mit Soforthilfe“ der Arag SE leistet Unterstützung bis zu 1.000 Euro („Premium“) für einen Rechtsschutzfall vor Vertragsbeginn – vorausgesetzt, es ist noch kein Anwalt beauftragt. Der Versicherer bietet bereits Sofortprodukte für den Verkehrs- und Mietbereich.

Die Soforthilfe gilt für den außergerichtlichen Bereich und greift einmalig bei allen rechtlichen Streitigkeiten – unabhängig vom abgeschlossenen Deckungsbereich wie Beruf oder Verkehr. Gezahlt werden die Beratung und Vertretung durch einen Mediator oder Anwalt.

Andsafe vergrößert Angebot

Die Andsafe AG vergrößert ihr Angebot um die Privathaftpflicht-Versicherung. Der Digitalversicherer des Provinzial-Konzerns bietet weltweiten Versicherungsschutz, der auch während Urlaubsreisen und für im europäischen Ausland gemietete oder ausschließlich dort genutzte Fahrzeuge wie Pkw, Krafträder oder Wohnmobile gilt.

Der Verlust fremder Schlüssel oder Codekarten sowie Folgeschäden ist mit 250.000 Euro je Schadenfall versichert. Die Höchstersatzleistung für alle derartigen Fälle ist auf 500.000 Euro je Versicherungsjahr begrenzt. Der Schutz greift bei privatem und betrieblichem Schlüsselverlust.

Ammerländer erweitert um Cyberschutz, Wallboxen und Fahrradmobilität

Die Ammerländer Versicherung VVaG erweitert im Hausratprodukt „Excellent“ die Absicherung des Cyberrisikos sowie die der E-Mobilität. Bei Onlinebetrug werden bis zu 3.500 Euro pro Schaden geleistet. Vermögensschäden durch Phishing wurden um die Betrugsvarianten Skimming und Pharming ergänzt.

„Excellent“ sichert Wallboxen (Wandladestationen) in oder an Garagen, unter Carports oder in Tiefgaragen auf dem Versicherungsgrundstück gegen Blitzeinschlag, Hochwasser und Diebstahl bis zu von 3.500 Euro ab. Mit der „WoMobil-Versicherung“ können Dauercamper das zugelassene Standfahrzeug und dessen beweglichen Inhalt bis zu 20.000 Euro absichern.

Die „Fahrradvollkasko-Versicherung Privat“ wurde neu strukturiert und um „Excellent“ für Fahrräder und E-Bikes mit einem Kaufpreis bis zu 15.000 Euro ergänzt. Neu sind die Konditionsdifferenz-Deckung, die Besitzstands- sowie die Bestleistungsgarantie und die Innovationsklausel.

Zubehör ist bis 1.500 Euro (pro Gegenstand bis zu 500 Euro) versichert. Der Schutz gilt auch für die Teilnahme an Wettkämpfen. Alle Fahrradvollkasko-Linien decken die gewerbliche Nutzung ab, sofern die private Nutzung überwiegt.

Chubb versichert Telekom-Handys

Die Telekom Deutschland GmbH führt mit „Insure MyMobile“ eine Handyversicherung für neue und wiederaufbereitete Smartphones ein, die auch Reparaturservices von Herstellern beinhaltet. Risikoträger ist die Chubb European Group Limited, Direktion für Deutschland.

Versichert sind in „M“ Unfallschäden, Display-Risse, welche die Funktionalität einschränken, Stoß-, Sturz- und Fallschäden, Bruchschäden, Überspannungs- und Flüssigkeitsschäden. „L“ beinhaltet zusätzlich Raub und Diebstahl.

Schäden können online über das Portal der Assurant Deutschland GmbH gemeldet werden. Abhängig vom Preis des Mobilgerätes sowie der gewählten Variante beträgt die Versicherungsprämie zwischen sechs und 15 Euro im Monat.

Getsafe versichert alle Hunde

Die Getsafe Digital GmbH verzichtet bei der Hundehalter-Haftpflichtversicherung auf eine Rasseliste. Versichert sind Hundehalter und Familienangehörige, aber auch Freunde und Bekannte sowie der Hundehüter. Auch Ansprüche des Hundehüters gegen den Besitzer (Hüterbiss) sind gedeckt.

Wählbar sind 20 und 50 Millionen Euro Versicherungssumme. Führen ohne Leine, Besuch der Hundeschule, Einsatz als Therapiehund, Schauvorführungen und Turniere sowie Hunderennen und -schlittenfahren sind versichert.