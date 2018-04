Kommt der Leben-Provisionsdeckel über die Bafin-Empfehlung?

27.4.2018 – Für die Lebensversicherung soll es schon bald eine Begrenzung der Provisionen geben. So die Prognose des Beratungshauses Taylor Wessing. Dabei könnte die Regelung unterhalb einer gesetzlichen Pflicht liegen.

„So, wie die Aufsicht trommelt, gehe ich davon aus, dass eine solche Regel kommen wird“, sagte Dr. Gunbritt Kammerer-Galahn am Donnerstag auf dem 13. Internationalen Insurance Day der Kanzlei Taylor Wessing Partnerschafts-Gesellschaft mbB. Vorgesehen sei ein Provisionsdeckel von 2,5 Prozent der Gesamtprämie, bei einer fünfjährigen Stornohaftung des Vermittlers.

Gunbritt Kammerer-Galahn (Bild: Schmidt-Kasparek)

Nur wenn der Vermittler besonders niedrige Beschwerde- und Ausstiegsquoten habe, dürften künftig weitere 1,5 Prozent bezahlt werden. Damit sollen Fehlanreize beim Verkauf von Lebensversicherungen vermieden werden. Laut Kammerer-Galahn wird die Regelung aber als Empfehlung über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) kommen (VersicherungsJournal 13.4.2018; Medienspiegel 10.4.2018).

Bafin nicht rechtsverbindlich

„Eine solche Empfehlung ist aber nicht rechtsverbindlich“, erläuterte die Beraterin. Trotzdem werde es den Assekuranzen wohl in der Regel schwerfallen, sie nicht anzuwenden, da sie sonst mit Erschwernissen rechnen müssten.

Banken rät die Beraterin, künftig deutlich klarzustellen, welche Angestellte bei der Beratung von Versicherungen Kundenkontakt haben.

Diese Mitarbeiter unterliegen dem neuen Vermittlerrecht. „Das gilt schon, wenn sie nur gelegentlich Kundenkontakt haben“, so Kammerer-Galahn. Allein bei vorbereitenden Tätigkeiten wie der Terminvergabe würden die Bankangestellten nicht dem Vermittlerrecht unterliegen. Mit der neuen Verordnung über die Versicherungsvermittlungs-Verordnung (VersVermV) (VersicherungsJournal 17.4.2018) rechnet Taylor Wessing noch im Mai dieses Jahres.

Run-off wegen gefährlichen Staatsanleihen?

Riskante Staatsanleihen könnten eine Motivation sein, Lebensversicherungs-Bestände in den Run-off zu schicken. Sollten Anleihen zum schwerwiegenden Problem werden, habe nach einem Run-off der Aufkäufer und nicht die Assekuranz den „schwarzen Peter“. So die Diskussion am Rande der Veranstaltung.

Vor allem Staatsanleihen aus dem südeuropäischen Raum sollen als Risiko für die Lebensversicherungen gelten. So stellte Jürgen Horn, Direktor bei der Advertum Vermögensmanagement AG, die These auf, dass deutsche Lebensversicherer wegen eines starken Investments in europäische Staatsanleihen einen Run-off forcieren.

Auch über einen Rückversicherer

Andreas Glaser (Bild: Schmidt-Kasparek)

Nach Einschätzung von Andreas Glaser von Partner Re Zurich könne eine solche Motivation bei Lebensversicherern, die einen Run-off planen, nicht ausgeschlossen werden. „Öffentlich wurde das aber bisher noch nicht kommuniziert“, stellte Glaser fest.

Nach Darstellung von Glaser müssen Lebensversicherer einen Run-off nicht über den Verkauf von Beständen organisieren. Sie können auch eine Rückversicherungslösung wählen.

In diesem Fall übernimmt der Rückversicherer einen großen Teil der Risiken, während der Erstversicherer die Verträge wie bisher weiter verwaltet. Vorteile wären, dass ein öffentliches Aufsehen vermieden werde und der Versicherer die Kundendaten weiterhin, etwa im Rahmen von Big-Data-Analysen, nutzen könnte.

„Ein solcher Run-off über einen Rückversicherer muss zwar der Aufsicht angezeigt werden, zustimmungspflichtig ist er aber nicht“, erläuterte Experte Glaser.

Smart Home regelt Pflichten

Mit neuen Smart-Home-Technologien können Versicherungskunden ihre Obliegenheiten gegenüber dem Versicherer erfüllen. So kann etwa ein automatisches Heizungssystem dafür sorgen, dass im Winter grundsätzlich alle Räume beheizt werden.

„Der Versicherungsnehmer hat dann nur noch die Kontrollpflicht, ob die Anlage auch funktioniert“, heißt es bei Taylor Wessing. In welchem Umfang diese besteht, müsse aber im Einzelfall geregelt werden. Autoversicherer können für Fahrzeuge, die immer stärker autonom fahren, als Serviceleistung und Opferschutz eine erweiterte Haftung anbieten.

Dann würden Schäden, die im autonomen Modus verursacht werden, immer als Verschuldenstatbestand bewertet werden. Der Anspruch würde dann auch Schmerzensgeld umfassen. Das Opfer wäre von jeder Beweislast befreit.

Der Kfz-Haftpflichtversicherer könne unter Umständen sein Geld wiederbekommen, wenn er dem Hersteller ein Verschulden nachweist. Mehraufwendungen müssten mit der Prämie verrechnet werden.