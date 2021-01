Knapp die Hälfte der Deutschen friert Vorsorge ein

20.1.2021 – Die aus der Pandemie resultierenden Unsicherheiten schränken das Sparverhalten der Bürger ein. Die Bereitschaft, die Rücklagen für das Alter weiter auszubauen, geht bei knapp der Hälfte der Verbraucher zurück. Gleichzeitig sinkt das Vertrauen in die gesetzliche Rente. Das zeigt der Deutschland-Trend des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.

Deutlich weniger Bürger gehen davon aus, dass ihre Rücklagen für die Rente wirklich im Ruhestand reichen werden. Gleichzeitig nimmt die Bereitschaft, für die Altersvorsorge zu sparen, massiv ab.

Das ergab eine aktuelle Umfrage der Deutsches Institut für Altersvorsorge GmbH (DIA) für den „Deutschland-Trend Vorsorge“. Für die Erhebung befragten die Meinungsforscher der Insa-Consulere GmbH im Auftrag des DIA vom 11. bis 14. Dezember online 1.025 erwerbsfähige Personen aus ganz Deutschland zwischen 18 und 64 Jahren.

Mit der Befragung ermittelt das Institut einmal im Jahr die Einschätzung der Bürger zu den drei Säulen der Alterssicherung, die Erwartungen an den Lebensstandard im Alter und die Vorsorgeplanungen.

Gesetzliche Rente verliert an Vertrauen

Die Bedrohungen durch Covid-19 rücken die finanzielle Absicherung in den Vordergrund. Die Mehrheit der Teilnehmer einer DIA-Umfrage vom November 2020 glaubt, dass die Bürger künftig mehr Geld auf die hohe Kante legen, um besser Vorsorge für Notfälle zu treffen (VersicherungsJournal 27.11.2020).

Diese Finanzplanung scheint aber das Sparverhalten fürs Alter nicht zu betreffen. Und das, obwohl das Vertrauen der Deutschen in die gesetzliche Rente stetig sinkt.

Die Sicherheit und Verlässlichkeit der drei verschiedenen Vorsorgeformen (gesetzlich, betrieblich, privat) wird von den Teilnehmern an der DIA-Umfrage differenziert eingeschätzt. Bei der Bewertung stand den Befragten eine Skala von 0 (schlechtester Wert) und zehn (bester Wert) zur Verfügung.

Mit 4,6 liegt die private Vorsorge vor der gesetzlichen Absicherung (4,0). Am besten schneidet dagegen, wie bereits im Vorjahr, mit einem Wert von 4,8 die Betriebsrente ab. Die Reihenfolge hat sich im Vergleich zu 2019 nicht geändert.

53 Prozent glauben nicht, dass ihr Geld im Alter reicht

Bereits die DIA-Befragung 2019 zeigte, dass der Glaube an die Sicherheit und Verlässlichkeit der gesetzlichen Rente schwindet. Nur ein Drittel der Deutschen glaubte im Januar des Vorjahres, dass sie im Alter ausreichend Geld zur Verfügung haben (10.1.2020).

Ende 2020 sind mehr als 25 Prozent der Befragten der Meinung, dass sie ihren Lebensstandard im Alter deutlich senken (28 Prozent) oder etwas zurückstecken müssen (29 Prozent). Nur 26 Prozent glauben, dass sie finanziell genauso weiterleben können. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich hier kaum etwas geändert.

Antworten auf die Frage: Wenn Sie an alle Rentenansprüche denken, die Sie aus gesetzlicher, betrieblicher oder privater Altersvorsorge erworben haben, welche Aussage passt dann am besten zu Ihnen? Angaben in Prozent (Bild: DIA)

Keine Planung für Altersvorsorge

Stark verändert sind die Antworten auf folgende Frage: „Wenn Sie an alle Rentenansprüche denken, die Sie aus gesetzlicher, betrieblicher oder privater Altersvorsorge erworben haben, welche Aussage passt dann am besten zu Ihnen?“

28 Prozent wählten die Vorgabe: „Ich habe ausreichend vorgesorgt.“ Im Vorjahr waren es 30 Prozent. 25 (Vorjahr: 32) Prozent glauben dagegen, dass ihr Sparverhalten nicht ausreichend war, wollen aber in den kommenden zwölf Monaten nachbessern.

47 Prozent ist dagegen sicher, dass ihre Ansprüche aus den verschiedenen Säulen keine ausreichende Absicherung für den Ruhestand ergeben. Diese Gruppe plant allerdings in den kommenden zwölf Monaten nichts, um ihre Rücklagen aufzustocken. Bei der Befragung im Vorjahr wählten nur 39 Prozent diese Option.

Der markante Anstieg 2020 lässt auf außerordentliche Einflüsse schließen. Diese sind wahrscheinlich in den Belastungen durch die Pandemie zu suchen. Klaus Morgenstern, Sprecher des DIA

Pandemie beeinflusst Sparmotiv Altersvorsorge

Klaus Morgenstern (Bild: Michael Gottschalk)

Das Institut nennt Gründe für diese Haltung. „Zwar wurden in der Erhebung nicht die Gründe erfragt, warum trotz Bedenken nichts zur Verbesserung der finanziellen Situation im Alter in Angriff genommen wird, aber der markante Anstieg 2020 lässt auf außerordentliche Einflüsse schließen. Diese sind wahrscheinlich in den Belastungen durch die Pandemie zu suchen“, so DIA-Sprecher Klaus Morgenstern.

In der Mitteilung zum Deutschland-Trend ziehen die Meinungsforscher folgendes Fazit: „Der Anteil der Bürger, die ihre Vorsorge für ausreichend halten, nimmt seit einiger Zeit stetig ab. Inzwischen gehen nur noch 28 Prozent davon aus. 2017 waren es immerhin noch 36 Prozent.“

Vor vier Jahren überwog die Zahl jener, die gegen eine unzureichende Vorsorge etwas unternehmen wollten (35 Prozent) gegenüber den wissentlich Untätigen (30 Prozent). „Dieses Verhältnis hat sich radikal umgekehrt“, fasst das Institut zusammen.

Zu den Gesellschaftern des DIA gehören unter anderem die Deutsche Bank AG, die DWS-Gruppe und die Zurich Gruppe Deutschland.