Klimawandel lässt Prämienanstieg erwarten

25.5.2022 – Unter europäischen Sachversicherern wachse ein Konsens, dass mit dem Klimawandel wohl die Prämien steigen werden. Das besagt ein Eiopa-Bericht. Die Behörde gibt dabei zu bedenken: Höhere Prämien und Verschärfungen wie höhere Selbstbehalte, niedrigere Limits oder Ausschlüsse könnten den Versicherungsgrad und auch die Reputation der Branche beeinträchtigen.

WERBUNG

Europäische Versicherer – jedenfalls aus dem untersuchten Feld – seien in der Vergangenheit im Allgemeinen gut aufgestellt gewesen, wenn es um die Bewältigung von Schäden aus großen Naturkatastrophen ging.

Die Fähigkeit des Versicherungssektors, weiterhin Schutz gegen die Folgen solcher Ereignisse zu bieten, setzte jedoch seine Fähigkeit voraus, die wahrscheinlichen Auswirkungen des Klimawandels zu messen und Geschäftsstrategien anzupassen.

Dies stellt die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) in ihrem neuen Bericht „European insurers‘ exposure to physical climate change risk – Potenzial implications for non-life business“ fest. Er beruht auf einer Sammlung von Daten von 44 großen Versicherern und Versicherungsgruppen.

Besseres Verständnis von den Folgen des Klimawandels

Eiopa-Sitz Westhafentower Frankfurt a.M. (Bild: Eiopa)

Der als Diskussionspapier bezeichnete Bericht soll zu einem besseren Verständnis beitragen, inwieweit der Versicherungssektor einem möglichen Anstieg von Häufigkeit und Schwere klimabezogener Gefahren ausgesetzt sein kann.

Er konzentriert sich dabei auf die Sach-, Gebäudeinhalts- und Betriebsunterbrechungs-Versicherung gegen Sturm, (Wald-)Brand und Überschwemmung. Diese Risiken seien als die aktuell und mit Blick auf die Zukunft „relevantesten und potenziell disruptivsten“ für die europäische Sachversicherung identifiziert worden.

Es sei wichtig, die potenziellen Einflüsse künftiger Veränderungen zu verstehen – zumal Stürme, Überschwemmungen und Feuer „größere Auswirkungen auf den (Rück-)Versicherungssektor“ haben könnten.

Im Schnitt ein Fünftel der Prämien an Rückversicherer

Rückversicherern komme eine signifikante Rolle zu. Besonders größere Versicherer geben laut Eiopa typischerweise größere Anteile an diese ab – um die 30 Prozent der Bruttoprämien.

Im Schnitt werde nur etwa ein Fünftel der Bruttoprämien an Rückversicherer abgegeben. Es gebe aber von Markt zu Markt und Versicherer zu Versicherer unterschiedliche Rückversicherungs-Strategien.

Mit Blick auf gesellschaftliche Aspekte merkt die Behörde an, die Deckung sei insgesamt oft relativ begrenzt, und in den meisten Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) bestehe keine verpflichtende Versicherung gegen Naturkatastrophen.

Auswirkungen auf alle sachbezogenen Sparten

Den Rückmeldungen der Versicherungswirtschaft entnimmt die Eiopa, dass in der Branche mit Auswirkungen von Klimawandelrisiken auf alle Sparten gerechnet wird, die einen Bezug zur Sachversicherung aufweisen.

Es gebe zunehmend Konsens darüber, dass wahrscheinlich Prämien steigen und Maßnahmen zur Anpassung und Eindämmung eine wesentliche Rolle dabei spielen werden, das künftige Risikoniveau zu senken.

Zugleich gibt der Bericht zu bedenken: Höhere Prämien und Änderungen der Versicherungs-Bedingungen – wie etwa höhere Selbstbehalte, niedrigere Limits und Ausschlüsse riskanter Bereiche – könnten Nachteile für die Versicherungsnehmer und sogar den Versicherungssektor selbst nach sich ziehen, zum Beispiel in Bezug auf das Reputationsrisiko.

„Von einem gesellschaftlichen Standpunkt aus könnte dies substanziell negative Auswirkungen hinsichtlich der Versicherbarkeit und Leistbarkeit haben.“

„Viel zu tun“

Die Ergebnisse der Analyse deuten laut Eiopa darauf hin, dass noch immer „viel zu tun“ sei, um sich auf künftige Änderungen vorzubereiten.

Viele Unternehmen hätten Schwierigkeiten damit gehabt, Daten und Beurteilungen in einer Form abzugeben, wie sie erforderlich wären, um die Risiken einzuschätzen, die in den kommenden Jahren wahrscheinlich auftreten werden.

Für sich selbst zieht die Aufsicht den Schluss, dass sie diese Trends beobachten und „ihre Arbeit mit den nationalen Behörden und der Industrie fortsetzen“ werde, um die Agenda für eine nachhaltige Finanzwirtschaft voranzutreiben.

Zu diesem Zweck will sie weiterhin neue Ergebnisse, Analysen und Strategievorschläge vorlegen, die dabei helfen sollen, „den Versicherungssektor auf die Effekte des Klimawandels und auf das, was wahrscheinlich zur ‚neuen Normalität‘ für den Sektor werden wird, vorzubereiten“.

Zum Herunterladen

Der 59-seitige Bericht kann als PDF-Dokument von der Eiopa-Website heruntergeladen werden.