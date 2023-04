Kfz-Zulassung künftig über den Versicherer möglich

31.3.2023

Schneller, einfacher, unbürokratischer soll ab September die Zulassung eines Fahrzeugs werden. Denn Autokäufer und -besitzer haben künftig die Möglichkeit, ihr Gefährt über einen Kfz-Versicherer an- beziehungsweise umzumelden. Dies berichtet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) in einer Pressemitteilung.

Die Grundlage dafür wurde am Freitag in der Plenarsitzung des Bundesrates geschaffen. Das Verfassungsorgan stimmte für den Ausbau der internetbasierten Zulassung. „Die Digitalisierung der Verwaltung macht damit einen echten Schritt nach vorn – und die Versicherer gehen ihn gerne mit“, wird GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen in der Meldung zitiert.

Die Online-Zulassung war bislang Privatpersonen vorbehalten, die über einen elektronischen Personalausweis verfügen. Nur sieben Prozent der Deutschen nutzen jedoch allgemein die Online-Ausweisfunktion. Dies habe eine Studie der Pricewaterhousecoopers GmbH ergeben, so der GDV.

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr geht dem Verband zufolge davon aus, dass perspektivisch jeder zweite Pkw nicht mehr persönlich vom Autokäufer, sondern von Kfz-Versicherern oder anderen Dienstleistern internetbasiert zugelassen wird. Für das neue Verfahren erhalten diese bis September die Möglichkeit, über eine eigene Schnittstelle Daten mit dem Kraftfahrt-Bundesamt auszutauschen.