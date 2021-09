Kfz-Versicherung: Wer besonders von Corona profitiert hat

6.9.2021 – Die Kfz-Versicherer haben zwei gute Jahre hinter sich. Ihre Corona-Gewinne wollen sie jedoch fast alle behalten. Dennoch dürften viele Kfz-Versicherer im Wechselgeschäft stark unter Druck geraten. Das Prämienniveau des Marktführers können die wenigsten erreichen.

Ohne einen genauen Wert zu nennen, behauptet die Check24 Vergleichsportal Versicherungen AG, dass die Kfz-Versicherungsprämien derzeit „etwas“ günstiger als 2020 ausfallen. Gegenüber dem Stand vor der Coronapandemie 2019 würden die aktuellen Beiträge im Schnitt sechs Prozent niedriger sein. Wie das Vergleichsportal die Entwicklung misst, wird nicht dargestellt.

Den gesamten Preistrend kann das Unternehmen kaum ermitteln, denn der Marktführer Huk-Coburg Allgemeine Versicherungs-AG und auch der größte Online-Versicherer Huk24 AG lassen sich seit 2017 in dem Vermittlungsportal nicht mehr vergleichen.

Laut General Reinsurance AG (Genre) haben die Autoversicherer 2020 und auch 2021, trotz hoher Elementarschäden durch Überschwemmungen, extrem gute Gewinne eingefahren. Sie liegen nach einer aktuellen Hochrechnung für 2021 noch bei rund 1,4 Milliarden Euro (VersicherungsJournal 2.9.2021). Im vorigen Jahr waren es sogar drei Milliarden Euro gewesen.

Die Schaden-Kosten-Quote der Branche ist nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im vergangenen Jahr um etwa acht Prozentpunkte auf 90 Prozent gesunden (26.2.2021).

Durchschnittsprämien in der Kfz-Versicherung sind marginal gesunken

Daher ist ein Absinken der Durchschnittsprämien in diesem Jahr um rund zwei Prozent, wie die Genre ebenfalls ermittelt hat, kein nennenswerter neuer Wettbewerb. Vielmehr spielt sich die Konkurrenz immanent ab.

Aufgrund sehr unterschiedlicher Kostenstrukturen bleiben die großen Beitragsunterschiede im Markt auch dann erhalten, wenn tendenziell ein leichter Prämienabrieb entsteht.

Ihre Corona-Gewinne haben die Versicherer in der großen Mehrheit bisher nicht an die Kunden weitergegeben. Daher überrascht es, wenn Dr. Rainer Klipp, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei Check24 behauptet, die Versicherer würden ihre Ersparnis aus dem Jahre 2020 nun an ihre Kunden weitergeben.

Immerhin betrug die Schadenersparnis 2020 branchenweit 9,1 Prozent, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) festgestellt hat. Viele Versicherer liegen aber deutlich über dieser Aufwandersparnis, wie beispielsweise der HDI Versicherung AG mit fast 29 Prozent.

DEVK und Huk-Coburg haben Millionen zurückgezahlt

Zwei Versicherer verhalten sich hingegen anders als die Branche. „Wir werden in der Kfz-Versicherung unseren Kunden 150 Millionen Euro zurückzahlen“, sagt Klaus-Jürgen Heitmann, Vorstandssprecher der Huk-Coburg Gruppe.

Auch der Chef der DEVK Allgemeinen Versicherungs-AG, Gottfried Rüßmann, beabsichtigt 2021 mehr als acht Millionen Euro auszuzahlen. Grundsätzlich bekommen nur schadenfreie Kunden Geld erstattet.

Gemeinsam haben die beiden Assekuranzen rund 16 Millionen Autofahrer unter Vertrag. Da könnte die Abwanderung zu diesen beiden Kfz-Versicherern vor allem in der Wechselsaison schon deutlich steigen. Sie wuchern mit Fairness.

Extremes Preisgefälle

Eine Stichprobe über das Vergleichsportal Nafi GmbH zeigt, dass viele Kunden gute Chancen haben, zu einem deutlich günstigeren Anbieter zu wechseln – bei gleicher Leistung.

So liegt die mögliche Ersparnis, wenn der Kunde vom teuersten zum günstigsten Versicherer wechselt, bei fast 59 Prozent. Geht er von einem durchschnittlich teuren Anbieter in den günstigsten, aber leistungsähnlichen Tarif, beträgt der Prämienvorteil immerhin noch über 35 Prozent.

Im Musterfall eines hochwertigen SUVs, bei dem 38 Tarife von 22 Versicherern untersucht wurden, lag die absolute Ersparnis im Extremfall bei deutlich über 1.000 Euro und im Marktmittel bei rund 400 Euro.

Kostenquoten unterscheiden sich stark

Angesichts solcher Vorteile – die im Wesentlichen von der aggressiven Preispolitik des Marktführers Huk-Coburg geprägt sind – müssen Vermittler weiterhin um ihren Bestand fürchten. Grund sind extrem unterschiedliche Kostenquoten.

So konnte Preisführer Huk24 im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben eine Kostenquote von 4,8 Prozent erzielen und die Muttergesellschaft Huk-Coburg lag bei einer Quote von rund zehn Prozent. Andere Kfz-Versicherer haben nach der auf der Tagung Businessforum 21 „Kfz-Versicherung im Fokus“ (2.9.2021) von der Huk24 veröffentlichten Grafik Kostenquoten von über 20 Prozent.

Kostenquoten der Kfz-Versicherer im Vergleich (Bild: Huk-Coburg; Quelle: McKinsey & Company, Daten der Geschäftsberichte der deutschen Versicherer)

Hohe Rabatte für Telematik-Tarife und E-Autos

Mit Rabatten von bis zu 30 Prozent – auf die schon weit unter dem Durchschnitt der Branche liegenden Prämien – lockt der Huk-Coburg Konzern zudem in sein Telematik-Angebot (5.11.2019).

Die Fahrstil-Tarife dürften zudem neuen Aufschwung erhalten, wenn das Insurtech Neodigital im November mit dem Telematik-Tarif „Fahr-und-Spar!“ auf den Markt kommt. Es will ebenfalls den Kunden 30 Prozent Nachlass einräumen.

Hohe Rabatte von bis zu 20 Prozent gibt es zudem für die Versicherung von Elektroautos. Auch hier ist der Huk-Coburg Konzern mit von der Partie.

Schadentechnisch dürften die Nachlässe – so auch die Genre – gar nicht berechtigt sein. Doch angesichts des noch verschwindend geringen Marktanteils von E-Autos fallen die Dumpingprämien kaum ins Gewicht. Sie sorgen aber für Aufsehen und forcieren so den Wettbewerb in der Kfz-Versicherung.

Abwanderung zu Direktversicherern droht

Daher könnten auch im Wechselgeschäft 2021/22 viele Autofahrer zu günstigen Direktversicherern abwandern – vorzugsweise zur Huk24. Nach eigenen Angaben konnte die Assekuranz im Vorjahr ein Wachstum von 18 Prozent erzielen, der Bestand wuchs um fast zehn Prozent (14.4.2021).

Wie Vermittler ihren Bestand schützen können, das zeigt das VersicherungsJournal-Dossier „Mit der Autoversicherung Geld verdienen – Was möglich ist und nötig wäre: aktuelle Trends und Entwicklungen für den Vertrieb von Kfz-Versicherungen“.