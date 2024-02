Kfz-Versicherung: Wenige Kunden reagieren auf Prämiensteigerungen

5.2.2024 – Die Kfz-Versicherung wurde 2024 für viele teurer. Doch die meisten Kunden nehmen die Prämiensteigerungen hin. Das zeigt eine Umfrage von Verivox. Preiserhöhungen sind auch mitten im Jahr möglich. Die Prämien dürften weiterhin anziehen. Denn das Minus in der Branche ist groß.

Die meisten Autobesitzer haben Anfang 2024 die Preiserhöhung in der Kfz-Versicherung einfach geschluckt.

Das geht aus einer Umfrage hervor, die das Marktforschungsinstitut Innofact AG für den Versicherungsmakler Verivox GmbH erstellt hat. Danach haben nur 27,2 Prozent der Kunden, die angeben, dass ihre Prämie im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, auf die Preiserhöhung reagiert.

Wenige Umsteiger in der Kfz-Versicherung

14,1 Prozent wollten oder hatten bereits zur Zeit der Umfrage im Januar 2024 ihren Versicherer gewechselt. 6,6 Prozent sind bei ihrem Anbieter geblieben, dort aber in einen günstigeren Tarif umgestiegen.

4,2 Prozent der Befragten konnten ihr Nutzungsprofil, also beispielsweise ihre Fahrleistung oder die Zahl der Nutzer so ändern, dass die Prämie günstiger wurde. Und 2,3 Prozent der Kunden haben die Leistungen ihres Tarifes abgespeckt – also etwa von Vollkasko- in die Teilkaskoversicherung gewechselt, um günstiger versichert zu sein.

Einige Kunden haben gar nicht erkannt, dass die Kfz-Versicherung für sie teurer geworden ist. Denn nur 70,9 Prozent der Befragten geben einen Mehraufwand an. Tatsächlich haben aber 83,6 Prozent mehr bezahlt.

Schadenfreiheitsrabatt versteckt Preiserhöhungen

Befragt wurden nämlich die Kunden, die 2023 gar keinen Unfallschaden gehabt haben. Trotzdem geben 25,6 Prozent an, dass die Prämie unverändert geblieben ist. Ein Teil dieser Befragten hätte aber aufgrund einer besseren Rabatt-Stufe im Schadenfreiheitssystem weniger zahlen müssen.

„Nicht alle Preiserhöhungen sind auf den ersten Blick erkennbar“, sagt Verivox-Geschäftsführer Wolfgang Schütz. „Wenn der Versicherer den Schadenfreiheitsrabatt nicht oder nur teilweise anrechnet, handelt es sich um eine versteckte Preiserhöhung.“

An der repräsentativen Onlinebefragung nahmen 1031 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren teil, die in den letzten 12 Monaten keinen Unfall oder Schaden verursacht hatten und somit keine Leistungen von ihrer Kfz-Versicherung erhalten haben.

2024: Ständige höhere Prämien

Die genaue Höhe der Prämiensteigerung wurde aber nicht ermittelt. 2023 fiel die Prämiensteigerung noch sehr moderat aus. Das geht aus aktuellen Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hervor. So stiegen die Beitragseinnahmen in der Kfz-Versicherung 2023 lediglich um 4,1 Prozent (VersicherungsJournal 25.1.2024).

Norbert Rollinger (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Dabei entfällt ein Teil dieser Mehreinnahmen auf ein größeres Marktvolumen. Denn die Zahl der Verträge in der Kfz-Versicherung stieg 2023 von 128,6 Millionen auf 130,7 Millionen, was einem Plus von 1,6 Prozent entspricht. Daher rechnet der GDV 2023 mit einem versicherungs-technischen Verlust von rund 2,9 Milliarden Euro.

Die Combined Ratio (CR) stieg von 101,2 Prozent in 2022 auf 110 Prozent in 2023. In der Vollkasko liegt die CR sogar bei 121 Prozent. Es bedarf also sehr deutlicher Anpassungen, wenn die Branche trotz Abrieb durch höhere Schadenfreiheitsrabatte wieder in die schwarzen Zahlen fahren will.

Das bestätigte GDV-Präsident Norbert Rollinger auf der aktuellen Jahrespressekonferenz. „Die Kfz-Versicherung wird 2024 von Nachholeffekten geprägt sein“, so Rollinger.

Mehrbeiträge auch mitten im Jahr

Auch die Leistungen könnten sich durch weiter steigende Unfallzahlen und Reparaturkosten deutlich erhöhen. 2023 stiegen sie um 13,6 Prozent. Daher dürfte der Beitragszuwachs von zehn Prozent für 2024, den der GDV nun prognostiziert hat, kaum für schwarze Zahlen ausreichen.

Vor allem Fahrzeugwechsler dürften schon im laufenden Jahr, eine weitere Erhöhungswelle zu spüren bekommen.

Bei den Wechslern zeigt der Trend zudem steigende Zahlen. Bereits im vorigen Jahr lag das Plus bei Besitzumschreibungen von Kfz gegenüber 2022 bei 6,9 Prozent, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ermittelt hat.

Hauptfälligkeiten vielfach über das ganze Jahr verteilt

Viele Versicherer verteilen mittlerweile die Hauptfälligkeit der Kfz-Versicherungsverträge über das ganze Jahr. Dann kann eine Beitragsanpassung auch mitten im Jahr erfolgen.

Natürlich gilt auch dann ein Sonderkündigungsrecht. „Entscheidend ist, wann die Rechnung beim Kunden eingeht“, erläutert Frank Schubert, ACE-Vertrauensanwalt und Fachexperte für Verkehrsrecht von der Anwaltskanzlei Schubert. „Ab diesem Termin beginnt die Frist von einem Monat, in der der Autobesitzer seinen Vertrag kündigen darf, wenn er teurer geworden ist.“

Zudem: „Es kommt nicht auf den Gesamtbetrag an. Der Kunde hat ein Wahlrecht. Schon wenn eine Sparte, etwa die Haftpflicht minimal steigt, kann der gesamte Vertrag gekündigt werden, auch wenn gleichzeitig die Vollkasko deutlich billiger wird“, erläutert Schubert.