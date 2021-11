Kfz-Versicherung: Hohe Ersparnis durch Anbieterwechsel

19.11.2021 – Weiterhin können sehr viele Autofahrer sehr viel Geld sparen, wenn sie zu einem günstigen Autoversicherer wechseln. Das zeigt eine Studie der Technischen Hochschule Rosenheim. Die Durchschnittsprämien in der Kfz-Versicherung sind danach seit 2018 deutlich gesunken. Teilweise würden die Kfz-Versicherer ihre Corona-Gewinne durch die geringere Schadenhäufigkeit an die Kunden weitergeben. Vergleichsportale finden mit hoher Wahrscheinlichkeit den günstigsten Tarif.

Wer seine Kfz-Versicherung wechselt, kann im Vergleich zum durchschnittlichen Marktpreis rund 41 Prozent bei der Versicherungsprämie sparen. Wer vom teuersten zum günstigsten Anbieter umsteigt, spart sogar bis zu 50 Prozent. Das ist das Ergebnis der repräsentativen Studie „Kfz-Tarifanalyse 2021“, die die Technische Hochschule Rosenheim veröffentlicht hat.

Nach Einschätzung von Professorin Brigitte Kölzer, die die Studie an der Hochschule betreut hat, lohnt es sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr noch mehr, einen Versicherungsvergleich durchzuführen.

„Die Versicherungskonzerne geben zumindest teilweise ihre Ersparnisse an ihre Kunden weiter“, so die Wissenschaftlerin. Die sogenannte Schaden-Kosten-Quote ist in der Autoversicherung deutlich gesunken, weil viele Menschen im Homeoffice gearbeitet haben, weniger Auto gefahren wurde und es zu weniger Unfällen kam.

Marktpreise in der Kfz-Versicherung sinken

Auf der Basis von 1.000 Kundenprofilen wurden die Tarife auf Online-Tarifrechnern von 83 Versicherungs-Unternehmen und den zwei Versicherungsmaklern Check24 Vergleichsportal Versicherungen AG und Verivox GmbH untersucht. Im Vergleich zu 2018 haben die Prämien für die Autoversicherung deutlich nachgegeben.

Der durchschnittliche Marktpreis sank von 633 auf 589 Euro um mehr als sieben Prozent. Das gilt laut der Untersuchung aber nicht für alle Anbieter. So stiegen die durchschnittlichen Prämien beispielsweise bei der Axa Versicherung AG und Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland um rund neun Prozent.

Kfz-Versicherung: Beiträge sind seit 2018 überwiegend gesunken Portal / Versicherer Durchschnitts-Jahresbeitrag in Euro Veränderung zu 2018 2021 2018 in Euro in Prozent Check24 – Vergleichsportal 347 405 -59 -14,4 Verivox – Vergleichsportal 357 416 -59 -14,1 Huk24 – günstigster 397 444 -47 -10,5 Huk-Coburg 421 445 -24 -5,5 HDI 445 508 -63 -12,3 VHV 472 529 -57 -10,8 DEVK 508 538 -30 -5,5 Allianz 510 553 -42 -7,7 R+V 526 646 -121 -18,7 Kravag 588 682 -94 -13,8 Marktpreis 589 634 -45 -7,1 Württembergische 604 640 -36 -5,6 Axa 647 592 56 9,4 Zürich – teuerster 709 650 58 9,0

Günstigste Anbieter sind laut der Studie Online-Versicherungen. Besonders hervorgehoben werden Verti Versicherung AG, Huk24 AG, DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG, R+V Direktversicherung AG, Nexible Versicherung AG, HDI Versicherung AG, Deutsche Niederlassung der Friday Insurance S.A und Admiraldirekt.de GmbH.

Dennoch empfehlen die Betriebswissenschaftler nicht direkt bei den Versicherern zu suchen, sondern dies über ein Vergleichsportal zu tun.

Günstiger Tarife meist in Portal

So könne man bei Check24 in 83 Prozent der Fälle den günstigsten Tarif finden, bei Verivox gilt das noch in 48 Prozent der Fälle. Wer über die professionellen Vergleichsportale sucht, findet aber niemals ein Angebot des Huk-Coburg Konzerns.

Das Unternehmen lässt sich nämlich seit Jahren nicht mehr über die Portale vergleichen, weil die von den Internetmakler verlangten Provisionen nach Meinung der Assekuranz zu hoch sind. Grundsätzlich zahlen die Kunden aber immer den gleichen Endpreis, egal über welchen Vertriebsweg sie eine Kfz-Versicherung kaufen.

Bis zum 30. November können die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer ihre Kfz-Versicherung noch regulär kündigen. Wer eine Beitragserhöhung erhält, kann dies in einer Frist von vier Wochen ab Eingang der Rechnung auch noch zu einem späteren Termin.

Check24 dominiert das Neugeschäft der Vermittlungsportale

Für 2021 schätzt die TH Rosenheim, dass über 1,9 Millionen Versicherungsverträge über Vergleichsportale vermittelt werden. Der Löwenanteil entfällt mit 1,5 Millionen Verträge auf Check24, gefolgt von Verivox mit 300.000 Verträgen. Andere Vergleichsportale spielen somit in der Autoversicherung kaum noch eine Rolle.

Trotz hoher Ersparnis wechseln relativ wenige Autofahrer ihren Versicherer. Laut einer 2021 veröffentlichen Befragung der Sirius Campus lag der Anteil der echten Wechsler 2020 nur bei 4,7 Prozent.

Das Potenzial ist aber deutlich höher. So haben weitere 18,3 Prozent über einen Wechsel nachgedacht. Durch die starke Digitalisierung der gesamten Gesellschaft im Rahmen der Coronakrise könnte daher der Anteil der wirklichen Wechsler 2021 deutlich ansteigen.