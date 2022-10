Kfz-Versicherer kürzt Werkstattrechnung um über ein Drittel – zu Recht?

7.10.2022 – Nimmt ein Geschädigter nach einem Verkehrsunfall zunächst seinen Vollkaskoversicherer in Anspruch, der mit der Werkstatt eine Rabattvereinbarung getroffen hat, so hat diese gegenüber der Versicherung des Unfallverursachers keinen Anspruch auf Erstattung der Differenz zwischen den rabattierten und den ortsüblichen Reparaturkosten. Das hat das Oberlandesgericht Koblenz mit Beschluss vom 22. Juli 2022 entschieden (12 U 454/22).

Ein Fahrzeughalter hatte seinen Wagen nach einem Unfall in der Werkstatt der Klägerin reparieren lassen. Diese stellte ihm die ortsüblichen Reparaturkosten von 13.300 Euro in Rechnung.

Weil sich die Erstattung der Rechnung durch den Haftpflicht-Versicherer des Unfallverursachers verzögerte, entschloss sich der Geschädigte dazu, zunächst seinen Vollkaskoversicherer in Anspruch zu nehmen. Der hatte jedoch im Rahmen einer sogenannten Select-Partnerschaft mit der Werkstatt eine Rabattvereinbarung getroffen.

Ärger um die Differenz auf der Rechnung der Autowerkstatt

Da die Reparatur nunmehr als Vollkaskoschaden behandelt wurde, korrigierte die Werkstatt die Rechnung auf rund 8.200 Euro, also gut ein Drittel weniger. Diesen Betrag erstattete der Haftpflichtversicherer schließlich an den Kaskoversicherer, so dass keine Höherstufung des Geschädigten in der Vollkaskoversicherung erfolgte.

Damit war die Sache noch nicht ausgestanden. Denn die Differenz zwischen den beiden Beträgen machte die Werkstatt nunmehr aus abgetretenem Recht gegenüber dem Kfz-Haftpflichtversicherer geltend. Das begründete sie damit, dass der Versicherer den ursprünglichen Betrag hätte zahlen müssen, wenn der Geschädigte nicht zuvor seinen Kaskoversicherer in Anspruch genommen hätte.

Kfz-Haftpflichtversicherer braucht nur den rabattierten Betrag zahlen

Der Haftpflichtversicherer weigerte sich jedoch, der Werkstatt den Differenzbetrag zu erstatten. Die zog daraufhin vor Gericht. Dort erlitt sie sowohl vor dem Koblenzer Landgericht als auch vor dem Oberlandesgericht der Stadt eine Niederlage.

Nach Ansicht der Richter stand dem Geschädigten wegen der gewählten Art der Schadenregulierung nur jene Reparaturkosten zu, die ihm von seinem Vollkaskoversicherer erstattet wurden. Damit blieb kein abtretungsfähiger Rest. Die erbrachte Leistung habe der Reparaturbetrieb dem Unfallopfer gegenüber nur einmal in Rechnung stellen dürfen.

„Durch die letztlich maßgebliche Rechnung vom 15.4.2020 hat die Klägerin somit im Verhältnis zur Geschädigten – konkludent oder auch ausdrücklich – die ursprüngliche unter der gleichen Kundennummer, aber mit anderer Rechnungsnummer erstellte Rechnung vom 19.3.2020 aufgehoben, so dass diese rechtlich nicht mehr existent ist“ – so das Koblenzer Oberlandesgericht.

Die von dem Versicherer des Unfallverursachers geschuldeten Reparaturkosten hätten sich damit auf den geringeren Betrag beschränkt.