Kfz-Schaden: Unbrauchbares Gutachten muss nicht bezahlt werden

13.6.2022 – Ein Geschädigter hatte es versäumt hat, den Sachverständigen darüber zu informieren, dass er Großkundenrabatte erhält. Daher war das angefertigte Gutachten für die Schadenregulierung unbrauchbar. In diesem Falle ist der Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers nicht dazu verpflichtet, die Kosten das Sachverständigen zu übernehmen. Das hat das Amtsgericht Frankfurt am Main mit einem Urteil vom 28. Januar 2022 entschieden (29 C 2273/20 (85)).

Ein Fahrzeug eines bundesweit tätigen Mietwagenunternehmens war bei einem von einem Dritten verursachten Verkehrsunfall beschädigt worden. Anschließend sollte die Abrechnung der Reparaturkosten auf Basis eines Gutachtens erfolgen, das die Geschädigte in Auftrag gegeben hatte.

Kfz-Haftpflichtversicherer wollte Gutachten nicht zahlen

Dagegen hatte der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers nichts einzuwenden. Ärger gab es jedoch, weil er sich weigerte, die Kosten für das Gutachten zu übernehmen.

Das begründete der Versicherer damit, dass die Expertise unbrauchbar sei. Denn sie berücksichtige nicht einen Großkundenrabatt, der dem Mietwagenunternehmen regelmäßig eingeräumt wird. Die Kalkulation sei vielmehr auf Basis ortsüblicher Stunden-Verrechnungssätze erfolgt. Nicht berücksichtigt worden seien auch Rabatte für Ersatzteile und die Lackierung.

Teil des erforderlichen Herstellungsaufwands, aber …

Schließlich war das Frankfurter Amtsgericht mit dem Fall befasst. Es betonte, dass die Kosten für die Erstellung eines Gutachtens grundsätzlich als Teil des erforderlichen Herstellungsaufwands anzusehen seien, den ein Schädiger beziehungsweise dessen Haftpflichtversicherer zu übernehmen habe.

„Etwas anderes gilt aber dann, wenn das Gutachten beziehungsweise die Abrechnung des Sachverständigen deshalb unrichtig ist, weil der Geschädigte dem Sachverständigen ihm bekannte und für die Berechnung der Reparaturkostenhöhe relevante Informationen nicht mitgeteilt hat.“

Großkundenrabatte auch bei fiktiver Abrechnung berücksichtigen

Dass das Mietwagenunternehmen den Schaden auf Basis des Gutachtens abrechnen wollte, spielt nach Ansicht des Gerichts keine Rolle. Denn der Bundesgerichtshof habe mit Urteil vom 29. Oktober 2019 entschieden, dass Großkundenrabatte bei der Regulierung eines Schadens auch im Fall einer fiktiven Abrechnung zu berücksichtigen seien (VersicherungsJournal 23.1.2020).

Das Urteil des Frankfurter Amtsgerichts ist mittlerweile rechtskräftig.