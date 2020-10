Kfz-Reparatur: Wer bestellt, muss auch bezahlen

23.10.2020 – Verlangt ein Kraftfahrzeughaftpflicht-Versicherer im Rahmen einer Schadenregulierung die Vorlage eines Reparaturablaufplans, muss er die dafür in Rechnung gestellten Kosten übernehmen. Er darf sich nicht darauf berufen, dass die Erstellung eines derartigen Plans zu den kostenlos zu erbringenden vertraglichen Nebenpflichten der Werkstatt gehört. Dies entschied das Amtsgericht Bonn in einem Urteil vom 20. Februar 2020 (114 C 477/19).

Der Kläger war mit seinem Personenkraftwagen in einen Unfall verwickelt worden. An der alleinigen Schuld des Unfallgegners bestanden keine Zweifel. Dessen Kraftfahrzeughaftpflicht-Versicherer erklärte sich denn auch dazu bereit, dem Kläger die unfallbedingten Kosten zu erstatten.

Streit gab es jedoch um den Ersatz eines Betrages von 98,40 Euro. Die waren von der Werkstatt in Rechnung gestellt worden, weil der Versicherer nach Abschluss der Reparaturarbeiten die Vorlage eines Reparaturablaufplans verlangt hatte.

Der Versicherer war der Meinung, dass die Kosten für die Erstellung des Plans nicht hätten berechnet werden dürfen. Er weigerte sich daher, sie dem Kläger zu erstatten.

Versicherer hat Kosten zu übernehmen

Zu Unrecht, urteilte das Bonner Amtsgericht. Es gab der Klage des Geschädigten in vollem Umfang statt.

Wenn ein Versicherer für die weitere Regulierung eines Schadens die Vorlage eines Reparaturablaufplans verlangt, so hat er nach Überzeugung des Gerichts auch die Kosten dafür zu übernehmen. Dass ein derartiger Plan in Einzelfällen möglicherweise auch den Interessen eines Geschädigten diene, sei unerheblich. Denn schließlich liege die gesamte Schadenregulierung dessen Interesse.

Im Interesse des zur Leistung verpflichteten Versicherers

„In der Regel dürften derartige Pläne jedoch nur auf Anforderung von Versicherern erstellt und im Übrigen nicht benötigt werden, so dass von einer üblicherweise kostenlosen Nebenleistung nicht zwingend ausgegangen werden kann“, so das Gericht.

Denn üblicherweise diene ein Reparaturablaufplan dazu, gegebenenfalls den Leistungsumfang für einen Ausfallschaden, wie etwa die Erstattung von Mietwagenkosten, anzupassen. Die Erstellung eines solchen Plans liege in der Regel folglich ausschließlich im Interesse des zur Leistung verpflichteten Versicherers. Daher habe dieser auch die Kosten dafür zu übernehmen.

Hohe Dunkelziffer

Es ist nicht das erste Mal, dass die Frage der Erstattungsfähigkeit von Kosten für einen Reparaturablaufplan von einem Gericht entschieden werden musste (VersicherungsJournal 20.2.2018, 20.4.2020).

Die Dunkelziffer dürfte jedoch hoch sein. Denn nach Aussage von Anwälten und Richtern scheuen nicht wenige Geschädigte wegen des geringen Streitwerts einen Prozess.