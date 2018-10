Kfz-Hersteller zur Datenöffnung zwingen

19.10.2018 – Autohersteller, Servicedienstleister und Versicherer sollten bei der Digitalisierung rund ums Auto zusammenarbeiten. Das würde für Kunden und Anbieter viel Win-Win-Geschäft ermöglichen. Gleichzeitig könnte eine gemeinsame Initiative amerikanische Plattformen ausschließen. Huk-Coburg macht bei Telematik nur eine „technische Pause“. Jede Art selbstfahrender Autos kann schon heute in vollem Umfang versichert werden. Dies waren Themen einer Fachtagung.

Die Hoffnung, das Dritte ohne weiteres auf die Fahrzeugdaten der Hersteller aus dem Auto zugreifen können, haben Experten nicht mehr. Das wurde jetzt auf der Tagung „Mobilität, Telematik, Fahrerassistenzsysteme“ des Management Centers of Competence (MCC) deutlich.

Neofitos Arathymos (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Man muss den Kfz-Herstellern sagen, dass sie ihre Schnittstellen öffnen müssen“, sagte Dr. Neofitos Arathymos, Geschäftsführer Technik, Sicherheit, Umwelt beim Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. (ZDK). „Möglich wäre es, dass eine solche Öffnung künftig Voraussetzung der Typgenehmigung jedes Fahrzeuges wird,“, so Arathymos.

Typgenehmigung verweigern

Sonst könne der Kfz-Hersteller sein Auto nicht mehr auf den Markt bringen. Gleichzeitig hofft der ZDK-Manager, dass Kfz-Hersteller, Servicedienstleister und Versicherer bei neuen digitalen Dienstleistungen eng zusammenarbeiten. Damit würden für viele Autokunden Win-Win-Situationen entstehen.

Scharf kritisierte der Techniker, dass Autohersteller über neuartige Systeme von Google und Apple immer mehr Daten zur Verfügung stellen würden. „Diese Unternehmen erhalten heute mehr Daten, als das Kraftfahrzeughandwerk, das seit Jahren mit den Kfz-Herstellern zusammenarbeitet.“ Mit einer gemeinsamen Initiative könnten Google und Apple vom Datenzugang ausgeschlossen werden.

Schutz autonomer Fahrzeuge in den Bedingungen

Schon heute kann jede Art von autonomem Auto von deutschen Assekuranzen versichert werden. Sowohl in der Kfz-Haftpflichtversicherung als auch in der Kaskoversicherung erhielten die Opfer und Autobesitzer vollen Schutz, egal, ob es sich um einen Fahr- oder Produktfehler handelt, sagte eine Mitarbeiterin der Huk-Coburg-Versicherungsgruppe:

„Wir haben das aktuell als Klarstellung in die Einleitung unserer Bedingungen für die Autoversicherung 2019 geschrieben“. Dieser Schutz gilt nach Aussage der Huk-Coburg für alle Kfz-Versicherer in Deutschland, auch wenn er nicht explizit in den Bedingungen stehe.

Huk-Coburg vorübergehend ohne Telematik-Tarif

Nach Recherchen des Internetportals Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH soll die Huk-Coburg den Vertrieb ihrer Telematik-Tarife eingestellt haben.

Tatsächlich sei diese Einstellung aber nur vorrübergehend. „Wir führen eine neue Technik ein und stehen weiter in vollem Umfang zur Telematik“, sagte eine Huk-Coburg Vertreterin. Dies sei auch die Meinung des Vorstands des fränkischen Versicherers. „In der aktuellen Wechselsaison wollten wir unseren Vertrieb nicht noch mit zusätzlicher Arbeit durch den Technikwechsel belasten“, stellte die Huk-Coburg Mitarbeiterin klar.

Einzelheiten des neuen Tarifs waren auf einer anderen Tagung bekannt geworden (VersicherungsJournal 12.10.2018).

Schon kleine Belohnung wirkt

Raphael Troitzsch (Bild: Schmidt-Kasparek)

Erfolgreiche Telematik-Tarife müssten bei den Kunden einen „Wow-Effekt“ auslösen. Das sagte Dr. Raphael Troitzsch, Head of Automotive Solutions & Smart Homes, Swiss Reinsurance Company Ltd. Grundsätzlich müssten die Tarife mit Belohnungen arbeiten. Dabei komme es aber nicht auf die Höhe der Belohnung an.

„Einen solchen Wow-Effekt hätte das Unternehmen Discovery in Südafrika ausgelöst.“ Die Vergünstigungen für die Überwachung des Fahrstils seien dort stark zielgruppenorientiert. Wer es schaffe, mit seinem Telematik-Tarif stark in soziale Netzwerke zukommen, erreiche eine deutliche höhere Verbreitung.

Die wissenschaftliche Auswertung der Kundenkritik von 28 Telematik-Apps weltweit habe zudem gezeigt, dass die Anwendungen zuverlässig, fair und einfach sein müssten. „Zudem darf niemals die Batterie in Mitleidenschaft gezogen werden und die Privatsphäre muss geachtet werden“, so Troitzsch.

Viele Anbieter hätten übrigens auf die Kritik im Android- und Apple-Store reagiert und Fehler durch Updates abgestellt. „Einige haben das hingegen vollkommen verschlafen“, berichtete Troitzsch.