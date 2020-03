Kfz-Haftpflichtversicherer schweigt und handelt sich Klage ein

30.3.2020 – Lässt ein Kfz-Haftpflichtversicherer nach einem Unfall mehrere Schreiben des Vertreters des Geschädigten unbeantwortet, gibt er Anlass zur Klage. Er hat die Verfahrenskosten daher auch dann zu übernehmen, wenn er noch am Tag der Klageeinreichung seine Bereitschaft zur Regulierung des Schadens erklärt – so das Oberlandesgericht Karlsruhe in einem Beschluss vom 27. September 2019 (9 W 37/19).

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem einer der Beteiligten dem anderen zweifelsfrei die Vorfahrt genommen hatte, hatte sich der Anwalt des Geschädigten zwei Tage später schriftlich bei dem gegnerischen Kfz-Haftpflichtversicherer gemeldet. Angesichts der eindeutigen Schuldfrage forderte er den Versicherer in dem Schreiben dazu auf, innerhalb einer Frist von zehn Tagen eine Abschlagzahlung zu leisten.

Auf diese Forderung reagierte der Versicherer jedoch ebenso wenig, wie auf zwei weitere Schreiben mit Fristsetzung. Der Anwalt reichte daher gut sechs Wochen nach dem Unfall Klage gegen den Versicherer ein.

Streit um Verfahrenskosten: Geschädigter fordert Kostenübernahme

Die Einreichung überschnitt sich mit einer E-Mail des Versicherers vom gleichen Tage, in welcher der Anwalt gebeten wurde, eine Erklärung zu seiner Legitimation abzugeben. Denn bei dem Auto, das sein Mandant genutzt hatte, habe es sich um ein Leasingfahrzeug gehandelt. Es müsse daher nachgewiesen werden, dass der Anwalt dazu berechtigt ist, für den Mann Ansprüche wegen des Verkehrsunfalls geltend zu machen.

Nachdem diese Frage kurzfristig zugunsten des Geschädigten geklärt worden war, erfolgte die Regulierung des Schadens durch den Versicherer. Der erklärte sich allerdings nicht dazu bereit, die Kosten des Verfahrens zu übernehmen. Das begründete er damit, dass er keine Veranlassung zu einer Klageeinreichung gegeben habe. Er sei gemäß § 93 ZPO folglich nicht zur Übernahme der Verfahrenskosten verpflichtet.

Kfz-Haftpflichtversicherer hat Anlass zur Klageeinreichung gegeben

Dem wollten sich die Richter des Karlsruher Oberlandesgerichts nicht anschließen. Sie gaben der Forderung des Geschädigten auf Kostenübernahme durch den Versicherer statt.

Das Gericht stimmte zwar mit dem Versicherer darin überein, dass die Fristen, die der Klägervertreter in seinen vorgerichtlichen Schreiben gesetzt hatte, möglicherweise unangemessen kurz bemessen waren. Dennoch habe der Beklagte durch sein Verhalten Anlass zur Klageeinreichung gegeben. Denn er habe auf die Schreiben weder mit einer konkreten Antwort, noch mit einem Zwischenbescheid reagiert.

Bei geklärter Schuldfrage um zügige Schadenregulierung bemühen

Ein Geschädigter habe nach einem Verkehrsunfall ein erhebliches Interesse daran, dass sein Schaden von dem gegnerischen Haftpflichtversicherer innerhalb kurzer Zeit reguliert wird. Denn die meisten Betroffenen seien auf ein Kraftfahrzeug angewiesen und benötigten zeitnahe Zahlungen, um eine Reparatur des Fahrzeugs zu veranlassen oder um ein Ersatzfahrzeug zu beschaffen.

Wer ein Schaden erlitten hat, erwarte daher zu Recht, dass sich der Versicherer des Unfallverursachers bei einer eindeutig zu seinen Gunsten geklärten Schuldfrage um eine zügige Schadenregulierung bemüht.

„Denn die Regulierung von Schadensersatz-Ansprüchen nach Verkehrsunfällen ist für Haftpflicht-Versicherungen ein Massengeschäft. Es ist in der Praxis üblich, dass Haftpflichtversicherer ihren Betrieb so organisiert haben, dass die zuständigen Sachbearbeiter zeitnah auf die Geltendmachung von Haftpflichtansprüchen reagieren können, und zeitnah die notwendigen Klärungen (Anforderung ergänzender Belege et cetera) herbeiführen“, so das Gericht.

Binnen zehn Tagen reagieren

Ein Geschädigter dürfe daher erwarten, dass ein Haftpflichtversicherer auf ein erstes Anspruchsschreiben innerhalb weniger Tage, jedenfalls binnen zehn Tagen, reagieren kann und auch tatsächlich reagiert.

In dieser Zeit könne er in der Regel zwar nicht mit einer vollständigen Schadenabwicklung rechnen. Dennoch dürfe er davon ausgehen, dass der Versicherer in einem kurzfristigen Antwortschreiben erkennen lasse, wie und gegebenenfalls mit welchem Ermittlungs- und Zeitaufwand die weitere Bearbeitung des Falls erfolgt.

Für den Anwalt des Klägers habe daher spätestens nach seinem dritten unbeantworteten Schreiben Veranlassung bestanden, Klage zu erheben. Er habe nämlich aufgrund der ausbleibenden Reaktionen nicht damit rechnen müssen, dass sich der gegnerische Versicherer zeitnah bemühen werden, die Anspruchs-Voraussetzungen zu klären.

Drei Mal nicht geantworte und dadurch Anlass zur Klage gegeben

Im Übrigen spiel die Frage, welche Prüfungsfrist einem Haftpflichtversicherer nach einem Verkehrsunfall zuzubilligen sei, in dem entschiedenen Fall keine Rolle. In der Rechtsprechung bestehe zwar Einigkeit, dass sich die Prüfungsfrist nach den Umständen des Einzelfalles richte.

„Im vorliegenden Fall kommt es auf die Frage der Prüfungsfrist jedoch nicht an. Denn die Beklagte hat nicht dadurch Anlass zur Klage gegeben, dass sie sich zu viel Zeit für bestimmte Prüfungen genommen hat, sondern dadurch, dass sie auf die drei Anwaltsschreiben innerhalb der gesetzten Fristen nicht reagiert hat“, heißt es dazu abschließend in der sehr ausführlichen Begründung der Entscheidung.