Keine Versicherungspflicht, trotzdem Rentenansprüche erworben

18.3.2022 – Stellt sich heraus, dass eine Pflegekasse für Zeiten nicht erwerbsmäßiger Pflege jahrelang zu Unrecht Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung abgeführt hat, ist der Rentenversicherer nicht dazu berechtigt, den Versicherungsverlauf nachträglich zuungunsten der Versicherten zu korrigieren. Das geht aus einem Urteil des Bundessozialgerichts vom 16. Juni 2021 hervor (B 5 RE 5/20 R).

Der Entscheidung lag der Fall einer Frau zugrunde, die ihren seit seiner Geburt erheblich behinderten Sohn gepflegt hatte. Sie beantragte daher im Jahr 1996 bei der Pflegekasse, sie wegen ihrer Pflegetätigkeit in der gesetzlichen Rentenversicherung zu versichern.

Die Pflegekasse teilte der Klägerin daraufhin mit, dass sie ihre nicht erwerbsmäßige Pflegetätigkeit der Deutschen Rentenversicherung gemeldet habe und Beiträge für sie abführe. Das wurde ihr auch in der Folgezeit regelmäßig bescheinigt. Im Laufe der Jahre wurden so rund 80.000 Euro von der Pflegekasse an den Rentenversicherer gezahlt.

Keine Versicherungspflicht

Anlässlich einer durch die Deutsche Rentenversicherung veranlassten Prüfung stellte sich im Jahr 2011 heraus, dass für die Frau von Beginn an keine Rentenversicherungs-Pflicht bestanden hatte. Denn ihre Pflegezeit hatte nach sämtlichen in der Zwischenzeit erstellten Pflegegutachten stets unter 14 Stunden pro Woche gelegen. Das reichte für eine Rentenversicherungs-Pflicht nicht aus.

In einem daraufhin korrigierten Versicherungsverlauf für die Klägerin waren die Zeiten für ihre Pflegetätigkeit nicht mehr enthalten.

Rentenansprüche als Pflichtbeiträge zu berücksichtigen

Das wollte die Frau nicht akzeptieren. Sie reichte daher nach erfolglosem Widerspruch Klage beim Osnabrücker Sozialgericht ein. Das verurteilte den Rentenversicherer dazu, die für die Klägerin durch die Pflegekasse entrichteten Beiträge bei der Berechnung ihrer Rentenansprüche als Pflichtbeiträge zu berücksichtigen.

Dem schloss sich das in zweiter Instanz mit dem Fall befasste Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen an. Das Gericht entschied, dass die nach Ablauf einer vierjährigen Verjährungsfrist für die Klägerin entrichteten Beiträge von dem Rentenversicherer zu berücksichtigen seien. Das gelte auch angesichts des Umstands, dass es an den Voraussetzungen für eine Versicherungspflicht gefehlt habe.

Niederlage in allen Instanzen

Mit seiner hiergegen beim Bundessozialgericht eingereichten Revision scheiterte der Rentenversicherer ebenfalls. Nach Meinung der Richter hat das Landessozialgericht zu Recht entschieden, dass der Versicherer dazu verpflichtet ist, die Zeiten, für die die Pflegekasse Beiträge für die Klägerin eingezahlt hat, als Pflichtbeitragszeiten zu berücksichtigen.

In der Begründung seiner Entscheidung berief sich das Bundessozialgericht auf § 26 Absatz 1 SGB IV. Diese Vorschrift schließe im Interesse der finanziellen Stabilität der Rentenversicherung nach Ablauf einer bestimmten Frist die Rückerstattung zu Unrecht vereinnahmter Beitragszahlungen aus.

Im Gegenzug würden die Versicherten dadurch begünstigt, dass die zu ihren Gunsten geleisteten Beiträge unabhängig von der materiellen Rechtslage als zu Recht entrichtet gelten würden. Das gelte auch für den Fall der Klägerin.