Keine systematische Schlechterbehandlung von Kassenpatienten

31.1.2018 – Der vom SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach vehement geforderte Einstieg in die Bürgerversicherung zur Überwindung der Zwei-Klassen-Medizin geht nach Einschätzung der Ersatzkassen an der Realität vorbei. Einer Umfrage des VDEK zufolge ist die Zufriedenheit der GKV-Versicherten mit der medizinischen Versorgung hoch. Die in den Sondierungsgesprächen vereinbarte Rückkehr zur paritätischen Finanzierung begrüßte der Verband und forderte zugleich einen Solidarausgleich in der Pflege.

Die SPD kämpft in den Koalitionsverhandlungen mit der Union verbissen um einen Einstieg in die Bürgerversicherung, um die von ihr angeprangerte Zwei-Klassen-Medizin von gesetzlicher (GKV) und privater Krankenversicherung (PKV) zu überwinden.

Unter den gesetzlich Krankenversicherten gebe es aber aktuell eine hohe Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung, erläuterte der Verband der Ersatzkassen e.V. (VDEK) am Dienstag vor der Presse in Berlin jüngste Umfrageergebnisse. „Die Debatte um eine Zwei-Klassen-Medizin geht an der Realität vorbei“, erklärte die Verbandsspitze.

Mehrheit sehr oder eher zufrieden

Von einer systematischen Schlechterbehandlung von GKV-Patienten gegenüber den privat Versicherten, wie vom SPD-Gesundheitsexperten Professor Dr. Karl Lauterbach behauptet, könne überhaupt nicht die Rede sein, sagte die VDEK-Vorstandsvorsitzende Ulrike Elsner. Das sah auch der Verbandsvorsitzende Uwe Klemens so.

Uwe Klemens, Ulrike Elsner (Bild: Brüss)

Nach der bei der Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH in Auftrag gegebenen Umfrage unter 1.000 GKV-Versicherten äußerten sich 30 Prozent der Befragten sehr zufrieden mit ihrer medizinischen Versorgung und weitere 55 Prozent eher zufrieden.

Sehr unzufrieden waren nur zwei Prozent. Unterschiede zeigen sich allerdings bei einer Trennung nach eher städtischer und eher ländlicher Herkunft der GKV-Versicherten. Sehr zufrieden äußerten sich 32 Prozent der Städter und nur 19 Prozent der in ländlichen Regionen lebenden GKV-Versicherten.

PKV-Verband: Hohe Zufriedenheit seit mehreren Jahren

Durchweg sehr hohe Zufriedenheitswerte wurden den Hausärzten zuteil. 63 Prozent der Befragten waren sehr zufrieden und weitere 33 eher zufrieden. Wenn es Kritik gab, dann an den langen Wartezeiten in der Praxis.

Der Verband der privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) erklärte auf Anfrage, die Ergebnisse der VDEK-Umfrage deckten sich weitgehend mit den Erfahrungen der eigenen jährlichen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD) (VersicherungsJournal 23.6.2017, 24.6.2016).

„Seit Jahren verzeichnen wir in der deutschen Bevölkerung eine hohe Zufriedenheit mit dem deutschen Gesundheitssystem“, sagte Verbands-Sprecher Stefan Reker. Nach der jüngsten Umfrage aus dem Frühjahr 2017 seien über 90 Prozent der Menschen mit ihrer medizinischen Versorgung zufrieden oder sehr zufrieden.

VDEK begrüßt Rückkehr zur paritätischen Finanzierung

Die bereits in den Sondierungsgesprächen zwischen Union und SPD vereinbarte Rückkehr zur paritätischen Finanzierung in der GKV wurde vom Verbandsvorsitzenden Clemens ausdrücklich begrüßt. Für die Versicherten würde dieser Schritt enorme Entlastungen bringen. „Aktuell wären es nahezu sieben Milliarden Euro pro Jahr“, sagte Clemens.

Die neue Bundesregierung müsse auch die massiven Fehlsteuerungen, die durch den morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) entstehen würden, beseitigen. Hier profitierten vor allem die Ortskrankenkassen zulasten aller anderen GKV-Kassen (VersicherungsJournal 15.8.2017). „Die AOKen erhielten pro Versicherten 59 Euro mehr als sie benötigten, die Ersatzkassen 35 zu wenig“, kritisierte Klemens.

Nachgeschärft werden müssten den Ersatzkassen zufolge die Regeln zur Terminvermittlung durch die kassenärztlichen Vereinigungen. Auf den Prüfstand gehört Elsner zufolge auch die Vorschrift, nach der in Vollzeit tätige Ärzte nur 20 Stunden Sprechzeit pro Woche anbieten müssen.

PKV soll in der Pflege Solidarausgleich leisten

Für Klemens wäre es nur gerecht, wenn in der Pflegeversicherung, in der die Leistungs-Voraussetzungen und -ansprüche für GKV- und PKV-Versicherte identisch sind, ein Solidarausgleich vollzogen würde. So seien die PKV-Mitglieder weitaus weniger von Pflegebedürftigkeit betroffen als GKV-Versicherte. „Dies hat dazu geführt, dass die privaten Versicherungs-Unternehmen Rücklagen in Höhe von 30 Milliarden Euro generieren konnten“, sagte Klemens.

Nach Angaben des PKV-Verbands leisten schon heute Privatversicherte Finanzierungsbeiträge zugunsten der sozialen Pflegeversicherung (SPV).

Wer nämlich von dieser in die private Pflegeversicherung (PPV) wechsele, habe sich dort viele Jahre lang bereits erheblich an der Finanzierung der Pflegefälle in der Umlage beteiligt, nehme aber selbst niemals Leistungen aus der SPV in Anspruch. Und mit den generationengerechten Alterungsrückstellungen stützten Privatversicherte schon heute die Pflegeversorgung einer alternden Gesellschaft.