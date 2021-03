Keine Entschädigung für Terroropfer?

8.3.2021 – Eine Frau war im Ausland Opfer eines Terroranschlags geworden, weil sie sich über Reisewarnungen und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts hinweggesetzt hatte. In diesem Fall steht ihr kein Anspruch auf Leistungen aus dem Opferentschädigungs-Gesetz zu. Das hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg mit einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 18. Februar 2021 entschieden (L 6 VG 2770/20).

Dem Fall lag die Klage einer seinerzeit 37-jährigen in der Türkei geborenen Deutschen zugrunde, die Ende des Jahres 2016 in die Heimat ihrer Eltern gereist war. Den Jahreswechsel feierte sie in einem bekannten Nachtclub im europäischen Teil Istanbuls.

Anschlag des IS

Auf den Club wurde nachts von Kriegern des sogenannten Islamitischen Staats (IS) ein Terroranschlag verübt. Dabei kamen 37 Menschen ums Leben. Die Klägerin hatte das Unglück nach eigenen Angaben nur deswegen überlebt, weil sie sich nach Schüssen sofort auf den Boden gelegt hatte. Sie wurde später durch Sicherheitskräfte gerettet.

Ganz unbeschadet kam die Frau jedoch nicht davon. Denn als sie aus dem Gebäude geführt wurde, zog sie sich Schnitt- und Fremdkörperverletzungen an den Kniegelenken sowie an beiden Unterschenkeln zu. Sie erlitt durch den Anschlag außerdem eine posttraumatische Belastungsstörung.

Aus Bundesmitteln für Opfer terroristischer Straftaten erhielt die Betroffene eine pauschale Härtefallleistung in Höhe von 5.000 Euro. Ihr Antrag auf Gewährung von Leistungen nach dem Opferentschädigungs-Gesetz wurde hingegen abgelehnt. Sie zog daher vor Gericht. Dort erlitt sie eine Niederlage.

Unbillige Forderung

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass Opfern von Terroranschlägen bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen grundsätzlich Leistungen nach dem Gesetz zustehen. Die Forderungen der Verletzten seien jedoch unbillig.

Denn indem sie in der Silvesternacht den betreffenden Nachtclub in Istanbul aufgesucht habe, der ein Treffpunkt für prominente und zahlungskräftige ausländische Touristen gewesen sei, habe sie sich über die seinerzeitigen Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes hinweggesetzt.

Danach habe wegen eines vorangegangenen Putschversuchs in allen Teilen der Türkei grundsätzlich eine terroristische Gefährdung, insbesondere in den großen Metropolen, bestanden. Reisende seien daher auf den Internetseiten des Amts und auch in den Medien darauf hingewiesen worden, Menschenansammlungen und Orte, an denen sich regelmäßig viele Ausländer aufhielten, zu meiden.

Anspruch auf türkische Entschädigungsleistung

Da sich die Frau hierüber aus freien Stücken hinweggesetzt habe, müsse sie die sich daraus für sie ergebenden Konsequenzen im Sinne einer Eigenverantwortung tragen.

Unabhängig davon sei sie direkt nach dem Anschlag von Mitarbeitern des Auswärtigen Amts unterstützt worden. Sie habe auch die pauschale Härteleistung der Bundesregierung in Anspruch genommen.

Im Übrigen verfüge die Türkei ebenso über ein staatliches Entschädigungssystem. Diese Ansprüche seien daher vorrangig gegenüber Ansprüchen nach dem deutschen Opferentschädigungs-Gesetz.

Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zum Bundessozialgericht zuzulassen. Die Entscheidung kann daher allenfalls mit einer Nichtzulassungs-Beschwerde angefochten werden.