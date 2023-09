Keine Cannabis-Therapie wegen ärztlicher Schlamperei

1.9.2023 – Krankenkassen dürfen auch in Fällen schwerer Erkrankungen die Verordnung von Cannabis zur Behandlung nur genehmigen, wenn der behandelnde Arzt hierfür eine besonders sorgfältige und umfassende Einschätzung abgegeben hat. Es ist erforderlich, dass dem Versicherer diese Einschätzung vor der Entscheidung und einem möglichen Rechtsstreit vorgelegt wird. Denn sie kann im Gerichtsverfahren nicht nachgeholt werden. So entschied das Bundessozialgericht in einem Urteil vom 29. August 2023 (B 1 KR 26/22 R).

Die Klägerin litt unter anderem unter einer Fibromyalgie. Ihr war wegen chronischer Schmerzen von ihrem Allgemeinmediziner eine Behandlung mit medizinischem Cannabis empfohlen worden.

Dem daraufhin beim gesetzlichen Krankenversicherer (GKV) der Frau eingereichten Antrag auf Übernahme der Kosten war ein Arztfragebogen beigefügt worden. In dem hatte der Mediziner ohne eine nähere Begründung kurz und knapp angegeben, dass die bisherige medikamentöse Therapie erfolglos geblieben und seine Patientin austherapiert sei.

Fehlende Begründung durch den Arzt

Gestützt auf eine Stellungnahme des Medizinischen Dienstes lehnte die Krankenkasse den Antrag ab. Das begründete sie damit, dass zur Behandlung einer Fibromyalgie ausreichende allgemeine Standardtherapien zur Verfügung stünden.

Mit ihrer daraufhin eingereichten Klage hatte die Versicherte weder beim Sozialgericht Hamburg, noch beim Landessozialgericht der Hansestadt Erfolg. Auch das in letzter Instanz mit dem Fall befasste Bundessozialgericht hielt die Klage für unbegründet.

Ihre ablehnende Haltung begründeten die Richter damit, dass der Arzt der Klägerin die bisherige Behandlung nur pauschal ohne konkrete Darstellung der bisher eingesetzten Medikamente und der dabei aufgetretenen Nebenwirkungen geschildert habe. Eine begründete Einschätzung, dass diese Behandlungsmethoden nicht zur Anwendung kommen könnten, liege hingegen nicht vor.

Umfassende Dokumentation bei Cannabis-Verordnung

Nach Ansicht der Richter dürfen Krankenkassen bei schweren Erkrankungen die Verordnung von medizinischem Cannabis nur dann genehmigen, wenn der behandelnde Arzt hierfür eine besonders sorgfältige und umfassende Beurteilung abgegeben hat.

Darin müsse der Krankheitszustand umfassend dokumentiert, Therapiealternativen analysiert und die Erfolgschancen und Risiken der Therapien unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nebenwirkungen sorgfältig abgewogen werden. Der Arzt müsse auch prüfen, ob der Verordnung eine mögliche Suchtmittelabhängigkeit von medizinischem Cannabis entgegenstehe.

Seien die hohen Anforderungen an diese Einschätzung erfüllt, dürfe die Krankenkasse das Ergebnis der ärztlichen Abwägung im Gegenzug nur darauf hin überprüfen, ob dieses völlig unplausibel sei. Sei Letzteres nicht der Fall, habe sie eine Genehmigung zu erteilen.

Eine Frage des Zeitpunkts

Die diesen Anforderungen entsprechende Bewertung müsse dem GKV-Versicherer jedoch bis zu seiner Entscheidung und vor Einreichung einer möglichen Klage vorliegen. Denn eine begründete Einschätzung eines Vertragsarztes könne im Gerichtsverfahren nicht mehr nachgeholt werden.

Die Gerichte seien daher daran gehindert, durch eine Beweisaufnahme zu prüfen, ob die Einschätzung des behandelnden Arztes zutreffe.

Seit Zulassung der Behandlung mit medizinischen Cannabisblüten müssen sich die Gerichte häufiger mit Klagen von Versicherten gegen ihre Krankenversicherer befassen. Diese gehen in der Regel zuungunsten der Betroffenen aus (VersicherungsJournal 23.5.2019, 29.6.2021, 24.2.2022, 14.11.2022).