Kein Versicherungsschutz nach Unfall bei Reha-Nachsorge

26.1.2024 – Versicherte, die auf dem Heimweg von einer Reha-Nachsorge einen Unfall erleiden, stehen nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das hat das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg mit Urteil vom 11. Januar 2024 entschieden (L 21 U 180/21).

Um ihre Berufsfähigkeit aufrechtzuerhalten beziehungsweise wiederherzustellen war der Klägerin von der Deutschen Rentenversicherung ein mehrwöchiger stationärer Aufenthalt in einer Reha-Einrichtung gewährt worden.

Kurz bevor die Maßnahme beendet war, zog sich die Frau im Rahmen der Therapie eine Verletzung zu. Sie musste den stationären Aufenthalt daher abbrechen. Ersatzweise wurden ihr ambulante Leistungen zur „intensivierten Rehabilitationsnachsorge“ (IRENA) gewährt.

Nicht Gegenstand der gesetzlichen Unfallversicherung

Auf dem Heimweg von einer der Therapiestunden erlitt die Klägerin einen Fahrradunfall. Wegen dessen Folgen wollte sie Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung in Anspruch nehmen. Doch die Berufsgenossenschaft lehnte es ab, den Vorfall als Arbeitsunfall anzuerkennen.

Das begründete sie damit, dass Unfälle, die Versicherte nach dem Abschluss einer medizinischen Rehabilitation erleiden würden, nicht Gegenstand der gesetzlichen Unfallversicherung seien.

Keine ambulante Rehabilitation

Dagegen reichte die Betroffene beim Sozialgericht Potsdam Klage ein. Dabei hatte sie ebenso wenig Erfolg, wie mit ihrer Berufung beim Landessozialgericht Berlin-Brandenburg.

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass Versicherte im Rahmen einer Rehabilitationsmaßnahme unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen. Das gelte jedoch nicht uneingeschränkt.

Denn Maßnahmen zur Nachsorge einer Reha seien nicht vom Versicherungsschutz erfasst. Das ergebe sich bereits aus der Gesetzesbegründung. Dabei würde es sich nämlich um keine ambulante Rehabilitation im Sinne des Gesetzes handeln.

Revision zum Bundessozialgericht zugelassen

„Überdies sind bei einer ambulanten und erst recht bei einer stationären Reha-Maßnahme die zeitliche Bindung und Verweildauer des Patienten in der Sphäre der Reha-Einrichtung und mithin die Unfallgeneigtheit deutlich höher als bei der Nachsorge, die lediglich die Teilnahme an vergleichsweise kurzen Terminen in zeitlich loser Abfolge erfordert“, begründete das Landessozialgericht seine Entscheidung.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls haben die Richter jedoch eine Revision zum Bundessozialgericht zugelassen.