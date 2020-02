Kein Versicherungsschutz für angehende Bundesligaspieler?

24.2.2020 – Nachwuchsfußballer stehen während eines Spiels für ihren Verein in der Regel nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil des Sozialgerichts Frankfurt am Main vom 14. November 2019 hervor (S 8 U 113/18).

Die damals 17-jährige Klägerin war Mitglied eines Fußballvereins der Frauenbundesliga. Sie gehörte damit zur Hessenauswahl des Fußballverbandes des Landes.

Während eines Spiels mit der Auswahl erlitt sie einen Kreuzbandriss im rechten Kniegelenk. Für dessen Folgen wollte sie Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung in Anspruch nehmen.

Berufsgenossenschaft lehnt Leistung ab

Ihr Antrag wurde von der Berufsgenossenschaft jedoch mit der Begründung abgelehnt, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Verletzung in keinem Beschäftigungs-Verhältnis mit ihrem Verein gestanden habe.

In ihrer daraufhin eingereichten Klage wies die junge Frau darauf hin, dass sie mit ihrem Verein einen Fördervertrag mit dem Ziel, sie zu einer Bundesligaspielerin aufzubauen, abgeschlossen habe. Sie sei unter anderem zur Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb der ihr zugeordneten Mannschaft und der Verbandsauswahlen sowie zu regelmäßigen Leistungstests verpflichtet gewesen.

Im Fall von Erkrankungen oder Verletzungen habe sie nach den Regelungen des Fördervertrags ab dem dritten Kalendertag eine ärztliche Bescheinigung über ihre Arbeitsunfähigkeit vorlegen müssen.

Zu den ihr vertraglich zugesicherten Fördermaßnahmen hätten unter anderem eine Beratung und Unterstützung in schulischen und beruflichen Angelegenheiten, die Zahlung eines Fahrtkostenzuschusses, die Ausstattung mit Fußballkleidung und -schuhen sowie der Erlass des Mitgliedsbeitrags gehört. All das spreche für ein versichertes Beschäftigungs-Verhältnis.

Kein Beschäftigungs-Verhältnis der Fußballerin

Doch dem wollte sich das Frankfurter Sozialgericht nicht anschließen. Es wies die Klage der Fußballerin als unbegründet zurück.

Die Richter schlossen sich der Auffassung der Berufsgenossenschaft an, dass die Spielerin keine Beschäftigte ihres Vereins gewesen sei und daher während ihres Unfalls auch keine versicherte Tätigkeit ausgeübt habe.

Sie sei zwar weisungsgebunden in die Organisation des Vereins eingegliedert gewesen. Das habe sich aber nicht deutlich von der Einbindung der sonstigen aktiven Vereinsmitglieder unterschieden. Diese seien nämlich ebenfalls dazu verpflichtet gewesen, am regelmäßigen Training und am Verbandsspielbetrieb teilzunehmen.

Keine unmittelbare Verfolgung eigener wirtschaftlicher Interessen

Der jungen Frau sei auch kein Entgelt gezahlt worden. Für eine derartige Annahme reiche die Zahlung eines Fahrtkostenzuschusses sowie der Erlass des Mitgliedsbeitrages ebenso wenig aus, wie die Ausstattung mit Fußballbekleidung und -schuhen.

Im Übrigen sei nicht ersichtlich, dass der Verein mit der Förderung der Klägerin unmittelbar eigene wirtschaftliche Interessen verfolgt habe. Das Förderprogramm habe vielmehr dem Aufbau von Nachwuchsspielerinnen und deren Bindung an den Verein gedient.