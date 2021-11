Kein Überschwemmungsschaden? Wenn starker Regen den Keller flutet

26.11.2021 – Dringt Starkregen deswegen in den Keller eines Gebäudes ein, weil sich das Haus auf einem abschüssigen Grundstück befindet, hat dessen Besitzerin in der Regel keinen Anspruch auf Zahlung einer Entschädigung durch ihren Gebäudeversicherer. Das geht aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts Brandenburg vom 27. Februar 2021 hervor (11 U 213/20).

Bei einem Starkregenereignis im Juli 2017 war der Keller des Gebäudes der Klägerin überflutet worden. Von ihrem Gebäudeversicherer verlangte sie daraufhin, ihr den dadurch entstandenen Schaden abzüglich einer vereinbarten Selbstbeteiligung zu ersetzen.

Zur Begründung berief sich die Frau darauf, dass Schäden durch Starkregen aufgrund einer Vereinbarung mit dem Versicherer mitversichert seien.

Keine Überflutung des Versicherungs-Grundstücks

Die Assekuranz sah sich jedoch nicht in der Pflicht. Denn nach dem Wortlaut der Versicherungs-Bedingungen setze eine Ersatzpflicht eine Überflutung des Versicherungs-Grundstücks voraus.

Von einer solchen könne im Fall der Versicherten nicht ausgegangen werden. Die Wassermassen seien nämlich deswegen in den Keller eingedrungen, weil sich das versicherte Gebäude auf einem abschüssigen Grundstück befindet.

Nur Überschwemmungsschäden versichert

Weil man sich nicht einigen konnte, landete der Fall vor dem Brandenburger Oberlandesgericht. Dort erlitt die Versicherte eine Niederlage.

Das Gericht stellte zwar nicht in Abrede, dass Schadenereignisse durch Starkregen in dem Versicherungsvertrag der Klägerin grundsätzlich bis zu einem Betrag von 10.000 Euro abzüglich einer Selbstbeteiligung von 500 Euro mitversichert sind. Diese Zusage des Versicherers könne jedoch nicht isoliert betrachtet werden.

Bedingungsgemäß seien nämlich nur Überschwemmungsschäden versichert. Die würden zwar auch Starkregenereignisse einbeziehen. Als Überschwemmung gelte aber eine Überflutung des Bodens auf dem Versicherungsgrundstück durch eine erhebliche Wassermenge.

Regenwasser quasi ungebremst in den Keller geflossen

„Auch wenn ein versicherter Überschwemmungsschaden nicht voraussetzt, dass das gesamte Grundstück überflutet wird, ist jedoch erforderlich, dass das Wasser in erheblichem Umfange meist mit schädlichen Wirkungen nicht auf normalen Weg abfließen kann und sich Wassermengen auf der Geländeoberfläche ansammeln“, so das Gericht. In dem zu entscheidenden Fall sei es jedoch zu keiner Wasseransammlung auf dem Grundstück gekommen.

Denn das Regenwasser sei wegen der Neigung des Versicherungs-Grundstücks quasi ungebremst in den Keller geflossen. Die Berufung der Klägerin gegen das ihre Klage abweisende Urteil des Landgerichts Cottbus sei daher unbegründet.