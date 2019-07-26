Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Kein Ganzkörperanzug: Gelähmte Frau scheitert mit Klage gegen Krankenkasse

23.9.2025 – Zwei Sozialgerichte in Sachsen haben die Klagen einer Patientin abgewiesen, die bei ihrem gesetzlichen Krankenversicherer beantragt hat, die Kosten für einen Neurostimulationsanzug zu übernehmen. Die Richter verweisen darauf, dass sie der Bewertung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss nicht vorgreifen dürften. Hiervon unabhängig können Privatpatienten schneller an medizinischen Fortschritten teilhaben.

Ein gesetzlicher Krankenversicherer muss nicht für einen Ganzkörper-Neurostimulationsanzug aufkommen. Ein entsprechendes Urteil des Sozialgerichts Chemnitz vom 3. September 2024 (S 15 KR 28/24) hat das Sächsische Landessozialgericht in seinem Urteil vom 23. Juli 2025 (L 1 KR 151/24) bestätigt.

Geklagt hatte in dem Fall eine 1971 geborene Frau, die unter einer spastischen Lähmung leidet. Bei ihr sind ein Grad der Behinderung von 100 sowie der Pflegegrad drei festgestellt worden. Sie kann kurze Strecken per Rollator zurücklegen und nutzt für weitere einen Rollstuhl mit Elektroantrieb.

Hilfsmittel im Wert von rund 8.500 Euro bei der Krankenkasse beantragt

Eine Fachärztin für Neurologie und Naturheilkunde verordnete ihr im Januar 2023 einen „elektrischen Neurostimulations-Ganzkörper-Anzug“. Unter Vorlage dieser Verordnung reichte die Patientin einen Kostenvoranschlag für das Hilfsmittel in Höhe von 8.539,79 Euro bei ihrer Krankenkasse ein.

Der Anzug dient nach Herstellerangaben dazu, spastische Muskeln zu entspannen und zu aktivieren, die lokale Durchblutung zu verbessern und Schmerzen zu lindern. Angewendet wird er unter anderem bei neurologischen Leiden wie Cerebralparese (CP), Multipler Sklerose (MS) oder Schlaganfall.

Therapeutischer Nutzen ist nicht nachgewiesen

Doch die Körperschaft des öffentlichen Rechts lehnte den Antrag im Februar 2023 ab, weil der therapeutische Nutzen dieses neuartigen Produkts bisher nicht nachgewiesen sei. Alternativ empfahl ihr der Versicherer funktionelle Elektrostimulation, Physiotherapie sowie Hausübungen.

Dagegen erhob die Kundin Widerspruch, denn nach einem einstündigen Test des Anzugs „Exopulse Mollii Suit“ seien ihre schmerzhaften Spasmen deutlich zurückgegangen. Sie konnte demnach eine weitere Strecke schneller und sicherer bewältigen und musste sich nicht mehr verkrampft festhalten.

Auch die Feinmotorik habe sich so sehr verbessert, dass sie mit ihrer stark eingeschränkten rechten Hand einen Stift halten und einen Becher gezielt zum Mund führen konnte. Außerdem habe sie eine entspanntere Muskulatur erlebt und für eine gewisse Zeit Leichtigkeit in den Muskeln verspürt.

Neurostimulationsanzug vom G-BA nicht anerkannt

Die Krankenkasse wies den Widerspruch zurück, denn es handele sich nicht um ein dauerhaft einzusetzendes Hilfsmittel im Sinne eines Behinderungsausgleiches. Stattdessen komme es vielmehr im Rahmen der Krankenbehandlung zum Einsatz.

Das Hilfsmittel sei untrennbar mit einer neuen Behandlungsmethode verbunden, so der Versicherer weiter. Bewertungsverfahren nach § 135 (SGB V) beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) seien nicht bekannt. Ein notstandsähnlicher Zustand nach § 2 SGB V liege nicht vor.

Dieser Argumentation folgten die Richter in der ersten Instanz und wiesen die Klage ab. Sowohl laut dem Hersteller als auch der Patientin ersetzt der Anzug keine beeinträchtigten Körperfunktionen. Vielmehr sei er Teil einer Behandlung, für die keine positive Empfehlung des G-BA vorliege.

Ähnlich hat auch das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen in einem Beschluss vom 14. Mai 2025 (L 16 KR 315/24) entschieden. Die Richter in Celle wiesen damit die Berufung gegen ein vorinstanzliches Urteil des Sozialgerichts Aurich vom 27. Juni 2024 (S 38 KR 174/23) zurück.

Kostenerstattung in der PKV je nach Tarif möglich

Nach den Regeln für die Kostenübernahme für Privatpatienten fragte das VersicherungsJournal beim Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV) an. Eine abschließende Antwort könne man auf diese Frage nicht geben, erklärte hierzu ein Sprecher des Verbands (VersicherungsJournal 21.5.2025).

„Die Kostenerstattung in der PKV hängt grundsätzlich immer von der medizinischen Notwendigkeit und von den im individuellen Tarif vereinbarten Leistungen ab“, so der Verbandssprecher weiter. Im Fall des Anzugs hänge eine mögliche Kostenerstattung vom jeweiligen Hilfsmittelverzeichnis ab.

Betroffene Privatversicherte sollten daher zunächst einen Blick in die Vertragsbedingungen ihres Tarifs werfen. Falls dort nicht einzelne Hilfsmittel in einem geschlossenen Katalog aufgelistet sind, sollten sie eine mögliche Kostenerstattung direkt mit ihrem Versicherer abklären.

Christian Hilmes

WERBUNG
Schlagwörter zu diesem Artikel
Beitragsrückerstattung · Gesetzliche Krankenversicherung · Private Krankenversicherung
 
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Stiftung Warentest: Nur ein Drittel aller PKV-Tarife leistet mehr als die GKV
19.2.2025 – Wie gut ist die private Krankenversicherung wirklich? Die Verbraucherorganisation hat sich Leistungen und Kosten angeschaut und ist „zu einem durchaus überraschenden Ergebnis gekommen“. Welche Versicherer bei den Tarifen für Beamte, Angestellte und Selbstständige an der Spitze liegen. (Bild: Stiftung Warentest) mehr ...
 
Landeskrankenhilfe startet Premium-Vollversicherung
29.10.2024 – Mit dem am Dienstag vorgestellten Tarif positioniert sich der private Krankenversicherer auf dem höchsten Leistungsniveau. Wie sich das Angebot im Vergleich zur Konkurrenz schlägt und wie der Preisvergleich aussieht, hat Versicherungsmakler Sven Hennig untersucht. (Bild: Tobias Koch) mehr ...
 
Private Krankenversicherung: Noch ist die Stimmung sehr gut
28.5.2024 – Die Stimmungslage in der PKV ist aktuell positiv. Doch sie könnte sich trüben, betrachtet man etwa die Beitragsentwicklung. Einige Anbieter haben hier einen Wettbewerbsvorteil. Und ein Bereich der Sparte hat sogar einen Siegeszug angetreten, berichtet Assekurata im jüngsten Marktausblick. (Bild: Guido Schiefer) mehr ...
 
Neuer PKV-Schutz und Pflege als bKV
27.4.2020 – Die Continentale zahlt bei ihrem neuen Vollkostentarif auch die Haushaltshilfe, wenn nötig und ärztlich verordnet. Bei Ottonova gibt es nun einen Premium-Tarif und die DKV und die Hansemerkur bringen Neuerungen bei den Zusatzleistungen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Allianz Krankenversicherung: „Wir wachsen im Neugeschäft“
31.1.2020 – Seit knapp einem Jahr ist Nina Klingspor Vorstandsvorsitzende des privaten Krankenversicherers. Im Interview mit dem VersicherungsJournal zieht sie Bilanz für 2019 und definiert ihre Vertriebsstrategie für das laufende Geschäftsjahr. (Bild: Christian Kaufmann) mehr ...
 
Münchener Verein übertrifft 2018 oft die eigenen Prognosen
7.8.2019 – Die Versicherungsgruppe sieht sich durch die Geschäftsentwicklung 2018 in ihrer strategischen Ausrichtung bestätigt. Die Beitragseinnahmen und Überschüsse gingen jedoch teilweise zurück. (Bild: Münchener Verein) mehr ...
 
Disq: Service der privaten Krankenversicherer verschlechtert sich
26.7.2019 – Wenig erfreuliche Ergebnisse für die PKV-Anbieter hat eine aktuelle Untersuchung erbracht. Untersucht wurde unter anderem die Kundendienstqualität via Telefon, E-Mail und Internet. Wo die größten Defizite liegen – und welche Anbieter am besten abgeschnitten haben. (Bild: Wichert) mehr ...