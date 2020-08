Kein Arbeitslosengeld wegen Geheimhaltungs-Vereinbarung?

10.8.2020 – Ein Beschäftigter sollte nach einer Eigenkündigung erst nach Ablauf einer Sperrzeit Zahlungen von der Bundesagentur für Arbeit erhalten. Um das Geld vom ersten Tag an zu empfangen, müssen gewichtige Gründe vorgetragen werden. Ein Hinweis auf eine Vertraulichkeits-Vereinbarung mit dem ehemaligen Arbeitgeber reicht dafür nicht aus. So entschied das Sozialgericht Stuttgart in einem Urteil vom 17. Januar 2020 (S 21 AL 4798/19).

Nachdem er sein Arbeitsverhältnis aus eigenem Antrieb gekündigt hatte, beantragte der Kläger bei der Bundesagentur für Arbeit die Zahlung von Arbeitslosengeld. Als Grund für seine Eigenkündigung gab er an, dass er sich mit seinem Arbeitgeber nicht mehr habe identifizieren können. Zuvor habe er alles Erdenkliche unternommen, um die Gründe zu beseitigen.

Diese Angaben reichten der Arbeitsagentur nicht für die Annahme aus, dass der Versicherte einen wichtigen Grund für seine Kündigung hatte. Sie forderte ihn daher dazu auf, konkreter zu werden.

Dem wollte der Mann unter Hinweis auf eine Vertraulichkeits-Vereinbarung mit seinem Ex-Chef nicht nachkommen. Die Agentur wollte ihm das Arbeitslosengeld daher erst nach Ablauf einer zwölfwöchigen Sperrzeit zahlen.

Zwölfwöchige Sperrzeit wegen Eigenkündigung

Zu Recht, urteilte das Stuttgarter Sozialgericht. Es wies die Klage des Arbeitslosen auf eine sofortige Zahlung des von ihm beantragten Arbeitslosengeldes als unbegründet zurück.

Der Kläger argumentierte, dass er wegen der Vertraulichkeits-Vereinbarung weder der Arbeitsagentur noch dem Gericht die angeblich wichtigen Gründe für seine Eigenkündigung mitteilen dürfe. Dies ließen die Richter nicht gelten.

Ihrer Ansicht nach liegen die Umstände, die ihn zu der Kündigung veranlasst und damit zur Beendigung des Beschäftigungs-Verhältnisses geführt haben, in seiner Sphäre. Ohne konkrete Angaben zu kündigungsrelevanten Sachverhalten ließen sich weder die Arbeitsagentur noch das Sozialgericht von einem wichtigen Grund dafür überzeugen.

Hinweis auf Vertraulichkeits-Vereinbarung reicht nicht aus

Der Mann könne sich auch nicht auf die Vertraulichkeits- beziehungsweise Geheimhaltungs-Vereinbarung mit seinem ehemaligen Arbeitgeber berufen. Denn wer eine Vereinbarung abschließe, die den Nachweis eines wichtigen Grundes unmöglich mache, müsse sich dieses Verhalten zurechnen lassen.

Der Betroffene hätte nämlich vor Abschluss die damit gegebenenfalls für ihn verbundenen negativen Folgen abwägen müssen.

Es erscheine auch nicht billig, die gesetzlich bestimmte objektive Beweislast des Klägers durch eine von ihm freiwillig eingegangene Vertraulichkeits-Vereinbarung auf die Arbeitsagentur und somit auf die Versicherten-Gemeinschaft umzukehren. „Denn eine solche Beweislastumkehr führt stets zu einer Beweislosigkeit der Beklagten und geht damit zu Lasten aller Versicherten“, so die Richter.

Die Entscheidung des Stuttgarter Sozialgerichts ist inzwischen rechtskräftig. Denn der Arbeitslose hat eine Berufung gegen das Urteil zurückgenommen.