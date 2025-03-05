Kein Anspruch auf Entschädigung bei vermeidbarer Corona-Quarantäne

22.10.2025 – Laut aktuellem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts erhält jemand, der eine empfohlene und mögliche Corona-Impfung nicht wahrgenommen hat, keine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz für einen Verdienstausfall durch eine coronabedingte Quarantäne.

Ein selbstständig Erwerbstätiger wurde im Oktober 2021 positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet. Aufgrund einer behördlichen Anordnung musste er sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Während dieser Zeit konnte er nicht arbeiten. Zum Zeitpunkt seiner Infektion war er nicht gegen Corona geimpft – obwohl die Covid-19-Impfung damals für ihn möglich und empfohlen war.

Aufgrund des Verdienstausfalls durch die Quarantäne beantragte er eine staatliche Entschädigung nach § 56 IfSG. Das zuständige Bundesland lehnte den Antrag unter Verweis auf § 56 Absatz 1 Satz 4 IfSG mit der Begründung ab, dass er die Quarantäne durch eine Impfung hätte vermeiden können. Die Coronaimpfung war damals öffentlich empfohlen und für ihn auch zugänglich.

Der Selbstständige klagte gegen die Entscheidung. Er argumentierte, die Impfung hätte im Herbst 2021 keine sichere Infektion verhindern können, daher könne nicht von einer „vermeidbaren“ Quarantäne die Rede sein.

Drei Gerichte – zwei unterschiedliche Urteile zum Infektionsschutzgesetz

Das Verwaltungsgericht (VG) Karlsruhe sowie der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim gaben dem Kläger Recht und verpflichteten das Bundesland zur Zahlung der beantragten Entschädigung.

Die Begründung: Eine Entschädigung könne nur dann verweigert werden, wenn eine Impfung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von mindestens 90 Prozent eine Infektion und damit eine Quarantäne verhindert hätte. Dieser Wirksamkeitsgrad sei bei der Covid-19-Impfung im Oktober 2021 aber nicht gegeben gewesen.

Dem schloss sich das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) nicht an und hob mit dem Urteil vom 9. Oktober 2025 (3 C 5.24) die Entscheidungen der Vorinstanzen auf.

Impfangebot genügt für Entschädigungsausschluss

Nach Auffassung des BVerwG reicht es für den Ausschluss des Anspruchs bereits aus, dass eine öffentlich empfohlene und verfügbare Impfung eine Wirksamkeit gegen die betreffenden Krankheitserreger besitzt. Eine „hohe Wahrscheinlichkeit“ der Vermeidung sei gesetzlich nicht gefordert.

In einer Mitteilung betont das BVerwG: „Ausreichend für die Vermeidbarkeit ist die Möglichkeit, dass die Impfung eine Infektion verhindert. Diese Voraussetzung ist bei der Covid-19-Impfung nach den Feststellungen des Verwaltungsgerichtshofs zur Wirksamkeit der Impfung im Oktober 2021 erfüllt gewesen.“

Damit stellt das Gericht klar: Es genügt die Möglichkeit, dass eine Impfung eine Infektion verhindern könnte, nicht deren nahezu sichere Wirkung. Da die Impfung dem Kläger auch zugänglich war, sei seine Quarantäne als vermeidbar anzusehen. Folglich habe er keinen Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls nach § 56 IfSG.

Gesundheitsministerium gibt Detailinformationen

Detaillierte Informationen zu den Ansprüchen auf Ersatz des Verdienstausfalls nach § 56 IfSG für Arbeitnehmer und Selbstständige enthält eine kostenlos downloadbare PDF-Datei mit Fragen und Antworten zum Thema des Bundesministeriums für Gesundheit.