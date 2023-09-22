Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Kassenpatient muss bis zu vier Jahre längere Wartezeit akzeptieren

30.1.2026 – Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat in einem aktuellen Verfahren rechtskräftig zugunsten eines Anbieters der gesetzlichen Krankenversicherung geurteilt. In dem Streitfall ging es um Rechnungen für eine Organtransplantation, die in den Niederlanden vorgenommen wurde. In der Vorinstanz hatte der Kläger Recht bekommen, doch im Berufungsverfahren siegte die Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Eine Krankenkasse muss die Kosten einer Nierentransplantation in den Niederlanden nicht übernehmen, obwohl dort die Wartezeiten auf ein Spenderorgan kürzer sind. Das hat das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen (LSG) in einem Urteil vom 20. Januar 2026 (L 16 KR 452/23) entschieden.

Geklagt hatte in dem Rechtsstreit ein 66-Jähriger aus dem Emsland. Der Mann litt an einer fortgeschrittenen Niereninsuffizienz. Deshalb musste er seit dem Jahr 2020 regelmäßig zur Dialyse, einem medizinischen Verfahren zur Blutreinigung.

Bereits im Dezember 2018 hatte der Patient bei seinem Anbieter der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) die Zustimmung zu einer Nierentransplantation beantragt. Diese sollte demnach aufgrund der deutlich kürzeren Wartezeiten im nahegelegenen Groningen stattfinden.

Deutsche Krankenkasse lehnt Antrag ab

Weil die Nachbarstadt aber jenseits der niederländischen Grenze liegt, lehnte die Krankenkasse den Antrag ab. Zur Begründung hieß es, dass die Übernahme der Kosten für Behandlungen im Ausland ohne zwingende medizinische Notwendigkeit das finanzielle Gleichgewicht der GKV und die Gewähr einer allgemein zugänglichen Versorgung gefährde.

Demnach bestehe auch in deutschen Transplantationszentren die Möglichkeit, sich gleichwertig behandeln zu lassen. Als konkrete Orte nennt der Versicherer die teilweise weiter entfernt liegenden Städte Bremen, Hannover und Münster.

Trotz dieser Ablehnung seines Antrags ließ der Mann die Transplantation im Januar 2022 in den Niederlanden durchführen. Anschließend verlangte er, dass die deutsche GKV die hierfür entstandenen Kosten in Höhe von 42.000 Euro erstattet.

WERBUNG

Versicherter gewinnt in der Vorinstanz

Das Sozialgericht Osnabrück sprach dem Kläger diesen Anspruch in einem Gerichtsbescheid vom 23. August 2023 (S 42 KR 142/19) zu. Doch im Berufungsverfahren kassierten die Richter am Celler LSG diese Entscheidung der Vorinstanz.

Damit sind sie nach eigenen Angaben der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gefolgt. Demnach könne eine Auslandsbehandlung nur dann beansprucht werden, wenn im Inland keine gleichwertige Versorgung zur Verfügung steht.

Ein solches Versorgungsdefizit besteht laut dem zweitinstanzlichen Urteil aber nicht allein wegen der um zwei bis vier Jahre längeren Wartezeit. Denn die Transplantation ist ja grundsätzlich auch in Deutschland möglich.

Keine besondere medizinische Dringlichkeit

Die Zwischenzeit bis zu der Operation könne durch weitere Dialysebehandlungen überbrückt werden, argumentieren die LSG-Richter. Auch in dem konkreten Fall des 66-Jährigen habe keine besondere medizinische Dringlichkeit bestanden.

Außerdem betonte das Berufungsgericht die Chancengleichheit bei der Zuteilung von Spenderorganen. Die Aussicht hierauf dürfe nicht vom Wohnort oder anderen persönlichen Umständen abhängen.

Das treffe auf den verhandelten Fall des Mannes aus dem grenznahen Emsland zu. Denn er begründet seinen eingeklagten Anspruch entgegen der Richtlinie zur Organtransplantation mit der Nähe seines Wohnorts zu Groningen. Das LSG hat die Revision gegen sein Urteil nicht zugelassen.

Christian Hilmes

Schlagwörter zu diesem Artikel
Beitragsrückerstattung · Gesetzliche Krankenversicherung
 
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Die besten Auslandsreisekrankenversicherungen laut Stiftung Warentest
13.11.2025 – Nur zehn von 91 getesteten Tarifen schnitt mit der Gesamtnote „sehr gut“ ab. Worauf es den Testern ankam und welchen Schutz sie empfehlen. (Bild: Stiftung Warentest) mehr ...
 
Die besten Krankenkassen 2025 laut Servicevalue
26.3.2025 – Welche GKV-Akteure eine sehr gute Kundenorientierung bieten und wer in acht Teilkategorien überzeugen konnte, zeigt eine aktuelle Untersuchung der Marktforscher. Auf den Rängen hinter dem Erst- und dem Zweitplatzierten gab es mehrere Positionswechsel. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Stiftung Warentest: Nur ein Drittel aller PKV-Tarife leistet mehr als die GKV
19.2.2025 – Wie gut ist die private Krankenversicherung wirklich? Die Verbraucherorganisation hat sich Leistungen und Kosten angeschaut und ist „zu einem durchaus überraschenden Ergebnis gekommen“. Welche Versicherer bei den Tarifen für Beamte, Angestellte und Selbstständige an der Spitze liegen. (Bild: Stiftung Warentest) mehr ...
 
Landeskrankenhilfe startet Premium-Vollversicherung
29.10.2024 – Mit dem am Dienstag vorgestellten Tarif positioniert sich der private Krankenversicherer auf dem höchsten Leistungsniveau. Wie sich das Angebot im Vergleich zur Konkurrenz schlägt und wie der Preisvergleich aussieht, hat Versicherungsmakler Sven Hennig untersucht. (Bild: Tobias Koch) mehr ...
 
Private Krankenversicherung: Noch ist die Stimmung sehr gut
28.5.2024 – Die Stimmungslage in der PKV ist aktuell positiv. Doch sie könnte sich trüben, betrachtet man etwa die Beitragsentwicklung. Einige Anbieter haben hier einen Wettbewerbsvorteil. Und ein Bereich der Sparte hat sogar einen Siegeszug angetreten, berichtet Assekurata im jüngsten Marktausblick. (Bild: Guido Schiefer) mehr ...
 
GKV: Wie eine unterschätzte Sparte zur wertvollen Ergänzung für Vermittler wird
7.5.2024 – Der Wettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung ist trotz rückläufiger Kassenzahl hoch. Auch gibt es neue Differenzierungsmöglichkeiten und Mehrwerte für die Kunden. Das Thema hat daher großes Potenzial im Beratungsgespräch. Ein Dossier liefert hierzu das nötige Praxiswissen. (Bild: VersicherungsJournal) mehr ...
 
Worauf Studierende bei der Wahl ihrer Krankenkasse achten sollten
22.9.2023 – Zum Start des neuen Wintersemesters steht für viele Neueinsteiger in den Hochschulalltag auch die Frage nach der passenden Krankenversicherung an. Möglichst kostengünstig gesund bleiben, lautet die Devise. Welche Möglichkeiten es gibt. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...