Kaskoversicherung: Versicherte muss Reparaturrechnung nicht überprüfen

In den letzten Tagen haben auch Provinzial Nordwest, Provinzial Rheinland, Targo und Württembergische ihre Deklarationen für 2024 veröffentlicht. Alle erhöhen die laufende Verzinsung – um bis zu einen Prozentpunkt. Ein Akteur setzt sich an die nun dreifach geteilte Spitze des Marktes. (Bild: Wichert) mehr ...

PRAXISWISSEN: „Ich brauche keine Versicherung, ich bin doch im Versorgungswerk“. Dieser Einwand ist in der Beratung von Angehörigen der Kammerberufe oft zu hören. Im Schadenfall kann es aber ein böses Erwachen geben, zeigt der Spezialvermittler Thomas Stephan am Beispiel der Rechtsanwälte. (Bild: privat) mehr ...

14.12.2023 –

In einem Performance-Ranking wurden unter 1.524 in Deutschland zugelassenen Nachhaltigkeitsfonds die besten „Töpfe“ in 81 Kategorien ermittelt. Der Leistungsvergleich will „Wegweiser im immer dichter werdenden Dschungel nachhaltiger Investmentfonds“ sein. (Bild: N, CC 0) mehr ...