Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Kaskoversicherung: Versicherer zahlt trotz Vorsatz

8.9.2025 (€) – In einem Beschwerdefall musste die Versicherungsombudsfrau Dr. Sibylle Kessal-Wulf versuchen, zwischen einem Kaskoversicherer und seinem Versicherungsnehmer zu vermitteln. Der hatte das Fahrzeug, in dem auch der Schlüssel lag, unverhofft verriegelt. Zur Befreiung schlug er die Fahrzeugscheibe ein. Der Versicherer verweigere wegen vorsätzlicher Herbeiführung des Versicherungsfalls die Leistung. Das Beispiel stammt aus dem Jahresbericht 2024 der Schlichtungsstelle.

Premium-Zugang

Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.

Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an:

Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion

Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.

Beschwerde · Versicherungsmakler · Versicherungsombudsmann · Versicherungsvertragsgesetz
