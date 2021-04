Kaskoschaden: Wer zahlt die Mehrkosten bei einer Reparatur?

19.4.2021 – Eine Versicherte hatte ihrem Kaskoversicherer vor Beginn von Reparaturarbeiten einen Kostenvoranschlag einer Werkstatt vorgelegt. In diesem Fall darf sie darauf vertrauen, dass dieser richtig ist. Wird das von dem Versicherer angezweifelt, so ist es seine Sache, sich mit der Werkstatt auseinanderzusetzen. Denn auch für Kaskoschäden gilt der Grundsatz, dass der Versicherer das sogenannte Werkstattrisiko zu tragen hat. Das geht aus einem Urteil des Amtsgerichts Heilbronn vom 8. Februar 2021 hervor (3 C 1754/20).

Der Entscheidung lag der Fall einer Versicherten zugrunde, die nach einem Verkehrsunfall ihren Vollkaskoversicherer in Anspruch genommen hatte. Dem hatte sie auf dessen Wunsch hin einen Kostenvoranschlag der Werkstatt ihres Vertrauens vorgelegt.

Nachdem sie das Fahrzeug hatte reparieren lassen, wollte sich ihr Versicherer nur zu einem Teil an den Kosten beteiligen. Das begründete er damit, dass die Rechnung nach dem Ergebnis eines von ihm erstellten Prüfberichts offenkundig zu hoch ausgefallen sei.

Die Frau zog daher gegen ihren Versicherer vor Gericht. Mit Erfolg. Das Heilbronner Amtsgericht entschied, dass dieser die Reparaturkosten unter Abzug einer vereinbarten Selbstbeteiligung in vollem Umfang zu übernehmen habe.

Berechtigtes Vertrauen

Nach Ansicht der Richter wird ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer davon ausgehen, dass ihm sein Versicherer jene Aufwendungen ersetzt, die erforderlich sind, um sein beschädigtes Auto fachgerecht reparieren zu lassen.

Als technischer Laie habe die Klägerin nicht hinterfragen müssen, ob einzelne Positionen des Kostenvoranschlags tatsächlich erforderlich waren. Sie habe im berechtigten Vertrauen auf dessen Inhalt ihr Fahrzeug reparieren lassen.

Ein Versicherter könne die angefallenen Kosten selbst dann von seinem Kaskoversicherer ersetzt verlangen, wenn der Kostenvoranschlag beziehungsweise das Gutachten fehlerhaft und die durchgeführte Reparatur objektiv nicht erforderlich war.

WERBUNG

Kaskoversicherer trägt Werkstattrisiko

In dem entschiedenen Fall habe der Versicherer Einwände lediglich auf Basis eines maschinell erstellten Prüfberichts erhoben, ohne das Auto der Frau in Augenschein genommen zu haben.

Ein Verschulden der Versicherten an der Entstehung möglicher Mehrkosten komme daher nur unter bestimmten Bedingungen in Betracht. Dies treffe unter anderem dann zu, wenn es für sie berechtigte Anhaltspunkte dafür gegeben hätte, dass sie den in dem Kostenvoranschlag gemachten Angaben nicht hätte vertrauen dürfen. Davon ging das Gericht aber nicht aus.

Ebenso wie in Fällen eines Haftpflichtschadens trage ein Versicherer auch bei Kaskoschäden das Werkstattrisiko für eine nicht sachgerechte Reparatur. Es sei folglich gegebenenfalls an ihm, sich eventuelle Ansprüche durch einen Versicherten abtreten zu lassen, um vermeintliche Rückforderungs-Ansprüche durchzusetzen.

Diese Rechtsauffassung hat im Mai 2020 auch das Amtsgericht Hagen vertreten (VersicherungsJournal 9.10.2020).