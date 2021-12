Kaputter Kindersitz: Welche Kosten auf Kfz-Versicherer zukommen können

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

26.11.2021 –

In dem Segment geht der Großteil des Geschäfts an fünf Gesellschaften. Ergebnis: Die beiden führenden Akteure beim Neugeschäft mussten in der Qualitätsrangliste etwas „kleineren“ Wettbewerbern den Vortritt lassen. (Bild: Wichert) mehr ...