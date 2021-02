Kälte und Corona erhöhen Gefahr für Leitungswasserschäden

15.2.2021 – Im Durchschnitt verursachen eingefrorene Wasserleitungen in Unternehmen einen Schaden von 20.000 Euro. Das hat eine Analyse der Schäden der letzten zehn Jahre ergeben. In diesem Jahr könnten die Kosten steigen aufgrund der ungewöhnlichen Minusgrade und des Lockdowns. Etwa, weil Leckagen auf stillgelegten Baustellen unbemerkt bleiben. Halter von E-Autos sollten darauf achten, dass sich die eiskalte Winterluft auf den Akku und das Fahr- und Bremsverhalten ihres Fahrzeugs auswirkt.

Es herrscht Dauerfrost in Deutschland. Neue Kälterekorde werden vermeldet und selbst in milden Lagen am Rhein erreicht die Temperatur zweistellige Minusgerade. Versicherer befürchten Auswirkungen auf die Schadenbilanz.

Wasserschäden in der Industrie können bis zu vier Millionen Euro kosten

In den letzten zehn Jahren haben eingefrorene Wasserleitungen Industrieschäden in Höhe von insgesamt mehr als 86 Millionen Euro verursacht. Im Durchschnitt schlug ein Schaden mit rund 20.000 Euro zu Buche. Die höchsten Fälle liegen bei knapp vier Millionen Euro.

Das hat eine Analyse der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) zusammen mit anderen Versicherungs-Unternehmen ergeben. Allein für das Jahr 2020 wurden 375 Industrieschäden durch Wasser registriert, zumeist in Folge einer berstenden, undichten oder leckenden Leitung. Dabei war der letzte Winter ausgesprochen milde.

Unachtsamkeit und fehlende Überwachung sind oft die Ursache

Viele Fälle ereignen sich im Rahmen von Bauvorhaben. Leckagen bleiben oft unbemerkt, weil die Freisetzung an Wochenenden oder zu Zeiten erfolgt, wenn kein Personal vor Ort ist.

Neben der langanhaltenden Polarkälte könnte in diesem Winter auch der Corona-Lockdown zu folgenschweren Situationen bei vielen kleinen wie großen Bauprojekten beitragen. Die Tochter der Allianz SE zumindest zählt sorgenvoll die aktuellen Produktions- und Betriebsstillstände durch die Pandemie zu solchen „besonderen Betriebszuständen“.

30.000 bis 40.000 Wasserleitungsschäden durch Frost und Kälte

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) errechnet für die gesamte Branche jedes Jahr 30.000 bis 40.000 Wasserleitungsschäden durch Frost und Kälte. Die dadurch verursachten Kosten betragen zwischen 120 und 150 Millionen Euro. Das vergangene Jahr bewertet GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen insgesamt als ein „unterdurchschnittliches Schadenjahr“ (VersicherungsJournal 7.1.2021).

Eine Prognose, ob Corona in diesem Jahr zu mehr Frostschäden führen wird, hatte eine GDV-Sprecherin gegenüber der Redaktion des Handelsblatts nicht abgeben wollen. Da jedoch die letzten Kälteperioden 2009/2010 und 2012 länger zurückliegen würden, könnte es passieren, dass Hausbesitzer dieses Risiko etwas aus dem Blick verlieren.

Fahr- und Bremsverhalten von E-Autos können sich bei Frost verändern

Auf besondere Herausforderungen bei eiskalter Winterluft sollten sich auch Halter von Elektrofahrzeigen vorbereiten, warnt Alexander Held, Versicherungsexperte der Verti Versicherung AG. Die aktuell frostigen Temperaturen wirken sich unmittelbar auf den Akku aus, teilt er in einer Pressemitteilung mit.

Besonders die Reichweite sei betroffen. Sie könnte sich um bis zu 30 Prozent reduzieren. Bei hartem Winterwetter empfehle es sich, bereits bei halbem Akkustand eine Ladestation aufzusuchen, um immer mit ausreichend großer Reserve zu fahren. So könne auch vermieden werden, mitten auf der Straße als gefährliches Hindernis stehen zu bleiben.

Auch das Fahr- und Bremsverhalten könne sich durch die reduzierte Energieaufnahme bei Kälte ändern. Daher sei vorausschauendes Fahren besonders wichtig.