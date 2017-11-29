IVFP kürt die besten privaten Krankenversicherer

2.12.2025 – Im aktuellen „KV-Rating Unternehmensqualität“ des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IFVP) erhielten erneut Allianz, LVM, Provinzial Hannover, R+V, Signal Iduna und Universa die Höchstnote „exzellent“. 19 weitere Akteure sind „sehr gut“. Neunmal wurde als schlechteste Note ein „gut“ vergeben.

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat jetzt die aktuelle Auflage ihres „KV-Ratings Unternehmensqualität“ veröffentlicht. Darin werden 34 Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV) aus Verbrauchersicht beleuchtet.

Bewertung der PKV-Anbieter anhand von 23 Kriterien

Nach Unternehmensangaben wurden insgesamt 23 unterschiedlich gewichtete Kriterien bewertet, um ein möglichst ausgewogenes Bild der Gesellschaften zu erstellen. Sie stammen wie in den Vorjahren (VersicherungsJournal 21.11.2024, 6.12.2023, 6.12.2022) aus den vier Qualitätsbereichen

Stabilität/Größe (Konzernstruktur, Bestand natürliche Personen, verdiente Bruttobeiträge, Kapitalanlagenbestand),

Sicherheit (drei SCR-Quoten, MCR-Quote, Eigenkapitalquote, Sicherheitsmittelquote, versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote, Mitglied in Sicherungseinrichtung),

Ertragskraft/Gewinn (RfB-Zuführungsquote, RfB-Quote, RfB-Entnahmeanteile (Einmalbeitrag), Überschussverwendungsquote, Nettoverzinsung der Kapitalanlagen, Abschlusskostenquote, Verwaltungskostenquote) und

Markterfolg (Zuwachsquote Anzahl versicherte natürliche Personen, Zuwachsquote verdiente Bruttobeiträge, Trendanalyse, Bafin-Beschwerdequote).

Datenbasis für das Rating der privaten Krankenversicherer

Datenbasis sind nach Angaben der Analysten die öffentlich zugänglichen Geschäfts- und SFCR-Berichte sowie Veröffentlichungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Die Bewertung erfolgte je nach Kriterium über ein, drei oder fünf Jahre. Basisjahr war dabei das Geschäftsjahr 2024.

Weitere Details zu den Kriterien sowie zur Ratingsystematik können unter diesem Link (PDF, 256 KB) eingesehen werden. Informationen zur konkreten Gewichtung der einzelnen Kriterien werden in den Unterlagen allerdings nur beispielhaft für einige wenige Kennzahlen aufgeführt.

Sechs private Krankenversicherer an der Spitze

Die Ergebnisse der Untersuchung wurden zu den Ratingnoten verdichtet. Die höchste Bewertung „exzellent“ erhielten folgende sechs Unternehmen (alphabetische Reihenfolge):

Die aktuelle Liste der Testkandidaten mit der Höchstnote ist identisch mit der aus dem Vorjahr, als die Allianz nach einem Jahr Abstinenz den Wiederaufstieg in die Spitzengruppe schaffte.

19 „sehr gute“ Akteure

19 (Vorjahr: 17) weitere Marktteilnehmer schafften mit „sehr gut“ die zweitbeste Ratingnote. Hierzu gehören (ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge)

Neu in der Riege der „sehr guten“ Testkandidaten vertreten sind die Envivas und der Münchener Verein.

Lediglich zwei Marktgrößen mit der Höchstnote

Auffällig ist, dass mit der Allianz und der Signal Iduna lediglich zwei der 13 Akteure mit mindestens einer Milliarde Euro verdienten Bruttoprämien (2024) vom IVFP die Bestnote bekamen.

Axa, Barmenia, BBKK, Continentale, Debeka, DKV, Generali, Hallesche und Hansemerkur schnitten immerhin mit „sehr gut“ ab. Für die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG und die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) reichte es nur zu einem „gut“ – wie auch für sieben weitere Akteure. Die Ergebnisliste kann auf dieser IVFP-Internetseite eingesehen werden.