Ist ein Outdoor-Brunnen Teil des Hausrats oder nicht?

14.2.2025 – Das OLG Frankfurt hat sich mit der Frage befasst, ob ein Brunnen ein beweglicher Teil des Hausrats ist oder ein fest verbundener Gebäudebestandteil. Das Gericht hielt in dem Deckungsstreit fest: Wenn die Rechtssprache mit einem in AVB verwendeten Ausdruck einen fest umrissenen Begriff verbindet, dann ist im Zweifel anzunehmen, dass auch die AVB nichts anderes darunter verstehen.

Kostenersatz aus der Hausratversicherung für einen beschädigten Brunnen, ja oder nein? Der 2012 aus Kalkstein angefertigte Brunnen stand auf einer Terrasse der bei der Beklagten seit 2014 versicherten Liegenschaft. Er wog ohne Wasser 700 Kilogramm.

Was war geschehen? Der Kläger hatte den Brunnen laut seinen Angaben vor Eintritt der Frostperiode im November/Anfang Dezember 2022 geleert und außer Betrieb genommen, indem er ihn vom Strom abgeklemmt habe.

Ende April 2023 habe er einen Wasseraustritt aus dem Gesteinsblock des Brunnens festgestellt. Laubreste, offenbar von Bäumen auf dem Grundstück, hätten den Abfluss des Brunnens verstopft, so dass sich Regenwasser aufstaute. Im Februar 2023 habe Eisdruck den Brunnentrog gesprengt.

Versicherer und Versicherter uneins, ob Brunnen zum Hausrat zählt

Der Kläger war der Auffassung, der Brunnen gehöre zum versicherten Hausrat. Er sei transportabel und weder einbetoniert noch angeschraubt.

Der Versicherer entgegnete, bei dem „Outdoor-Brunnen“ handle es sich schon begrifflich nicht um Hausrat. Er müsse auf ein festes Fundament gestellt werden, welches zum Grundstück gehöre und mit diesem fest verbunden sei, wie auch der Brunnen selbst – allein schon durch Gewicht und Auflagekraft – fest damit verbunden sei.

Den Bedingungen sei außerdem zu entnehmen, dass unter anderem auch individuell für das Gebäude angefertigte Anbaumöbel und -küchen nicht zum Hausrat, sondern zum Gebäude gehören. Daraus könne man ableiten, dass ein individuell angefertigter Outdoor-Brunnen im Garten ebenso nicht dem Hausrat, sondern dem Grundstück zuzuordnen sei.

Zudem stelle sich die Frage, weshalb der Kläger den Brunnen nicht abgedeckt habe, um eine Verstopfung zu verhindern.

Grobe Fahrlässigkeit und kein Hausratsgegenstand

Das Landgericht Frankfurt befand, es dürfte sich um keinen Hausratsgegenstand handeln. Das könne aber letztlich offengelassen werden, da eine grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung vorliege: Der Kläger habe den Brunnen nur entleert, aber nicht vor gefrierendem neuen Regenwasser geschützt.

Der Kläger legte Berufung ein. Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt beschied ihr in seinem Beschluss (3 U 114/24) vom 14. Januar 2025 allerdings keine Aussicht auf Erfolg.

Ob eine Obliegenheitsverletzung vorliegt, könne dahinstehen, denn der Brunnen sei kein vom Versicherungsschutz erfasster Hausratsgegenstand, so das OLG.

„Den überkommenen Hausratbegriff übernommen“

In den Bedingungen („Allsafe home“-Hausratversicherung, Stand 05/2015) habe der Versicherer „den überkommenen Hausratbegriff“ übernommen.

Mit ihnen sei der Hausrat „als umfassender Sachenbegriff“ versichert. „Dazu gehört alles, was dem Haushalt zur privaten Nutzung dient. Das sind nach dem Klammerzusatz Sachen, die zum Ge- oder Verbrauch bestimmt sind, insbes. also auch alle Einrichtungsgegenstände.“

Der allgemeine Hausratsbegriff erfasse grundsätzlich nicht (sachenrechtliche) Bestandteile des Gebäudes. § 5 Ziffer 7 HR 2015 nehme sie daher auch – klarstellend – von der Deckung aus. Dieser Ausschluss werde lediglich zum Schutz von Mietern und Wohnungseigentümern durchbrochen.

Verbindung fest, wenn Trennung schwierig ist

Was wesentlicher Bestandteil eines Gebäudes ist, bestimme sich grundsätzlich nach § 94 Absatz 2 BGB, was wesentlicher Bestandteil eines Grundstücks ist, nach § 94 Absatz 1 Satz 1 BGB – also danach, ob es mit Grund und Boden fest verbunden ist. Die „Festigkeit“ sei dann anzunehmen, wenn die Trennung Schwierigkeiten bereitet.

Angesichts dessen bewertete das OLG den gegenständlichen Brunnen als fest verbundenen Gebäudebestandteil. „Ein erweiterter Versicherungsschutz für Mieter und Wohnungseigentümer ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, so dass es auf die Verkehrsanschauung ankommt.“ Somit sei der auf der Terrasse aufgestellte Brunnen kein versicherter Gebäudebestandteil.

Trennung wäre unverhältnismäßig teuer

Die Terrasse selbst sei ein Gebäude im Sinne des § 94 BGB, der Brunnen fest mit ihr verbunden. Er sei zwar nicht einbetoniert und daher nicht gesondert mit ihr verbunden.

„Darauf kommt es aber nicht maßgeblich an. Denn die Wertung des § 94 Abs. 1 S. 1 BGB für wesentliche Bestandteile eines Grundstücks ist auch auf wesentliche Bestandteile einer Terrasse zu übertragen.“

Ob sich die Bestandteilseigenschaft schon aus dem Eigengewicht des Brunnens ergibt, könne dahinstehen. Denn die Trennungskosten seien laut einem vorliegenden Angebot derart unverhältnismäßig hoch, dass ein Gebäudebestandteil vorliegt.

Der Versicherungsnehmer nahm die Berufung nach einem Hinweis über die beabsichtigte Zurückweisung letztlich zurück.

Weder intransparent noch unklar

Das OLG erachtete die Klauseln auch nicht als intransparent oder unklar. Dass Bestandteile eines Gebäudes nicht versichert sind, halte § 5 Ziffer 7 HR 2015 ausdrücklich fest, und die Ausnahmen seien für jeden Versicherungsnehmer transparent dargelegt. Auch die Verwendung des Begriffs Gebäudebestandteil sei nicht missverständlich, da er in § 94 Absatz 2 BGB definiert sei.

Wenn aber die Rechtssprache mit dem verwendeten Ausdruck einen fest umrissenen Begriff verbindet, sei „im Zweifel anzunehmen, dass auch die Allgemeinen Versicherungsbedingungen darunter nichts Anderes verstehen wollen“.

Ein von der Rechtssprache abweichendes Verständnis könne in Betracht kommen, wenn das allgemeine Sprachverständnis von der Rechtssprache „in einem Randbereich deutlich abweicht oder wenn der Sinnzusammenhang der Versicherungsbedingungen etwas Anderes ergibt“.

Solches sei hier aber nicht ersichtlich, „weswegen es im Streitfall […] auf die sachenrechtliche Einordnung des Brunnens ankommt“.