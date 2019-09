Invaliditätspolicen: Tickende Zeitbomben

16.9.2019 – Axa und Basler haben Tausende Invaliditätspolicen gekündigt, die ihnen nicht mehr rentabel erschienen. Für Versicherte kann das bedeuten, mit dem Wechsel in andere Tarife bestimmte Leistungsansprüche zu verlieren, oder sich wegen gesundheitlicher Einschränkungen gar nicht mehr ohne Erschwerung versichern zu können. Das müsste nicht sein, wenn zur Kündigung eine Alternative mit gleichem Umfang angeboten würde.

WERBUNG

Schadenversicherer trennen sich immer wieder von nicht mehr auskömmlichen Beständen. Das ist notwendig, um die Leistungsfähigkeit der Gesellschaften zu erhalten. Mitunter können zwar die Gewinne aus anderen Sparten in notleidende Bereiche umgeschichtet werden, doch das geht zu Lasten der Wettbewerbsfähigkeit und kann daher bestenfalls kurzfristig eine Alternative zur Sanierung sein.

Claus-Peter Meyer (Bild: Harjes)

Ein Sonderfall sind allerdings die von Schadenversicherern angebotenen Personenversicherungen. Werden solche Policen von den Anbietern gekündigt, so können sich manche Versicherte nicht ohne weiteres anderweitig versichern. Bei inzwischen verschlechterten Gesundheits-Verhältnissen drohen Ausschlüsse, Risikozuschläge oder Ablehnungen.

Manchmal fehlen die Alternativen

Verlieren die von einer Sanierung Betroffenen ihre Policen, so stellt sich die Frage der Alternativen.

Das zeigt das Beispiel der „Unfall-Kombirenten“ der Axa Versicherung AG. Hier wurde den Kunden zwar seitens der Gesellschaft der Umstieg auf die „Existenzschutz-Versicherung (ESV)“ angeboten. Doch deren Schutz kann die gekündigten Policen offenbar nur teilweise ersetzen (VersicherungsJournal 16.9.2019).

Es stellt sich auch die Frage, ob Mitbewerber einen vergleichbaren Tarif anbieten. Das zeigt sich beim Junior Schutz Plus“ der Basler Versicherungen. Nach Angaben der Stiftung Warentest trennt sich die Gesellschaft „von ihrem kompletten Bestand an Kinder-Invaliditäts-Versicherungen“. Eine konkrete Alternative empfehlen die Verbraucherschützer nicht. Sie verweisen auf einen fünf Jahre alten Test und empfehlen, bei weiteren Unternehmen Angebote einzuholen (20.8.2019).

Verbraucherzentrale argumentiert juristisch

Die Verbraucherzentrale Hamburg e.V. (VZHH) ist im Falle der „Unfall-Kombirenten“ der Axa der Auffassung, dass diese überhaupt nicht ordentlich gekündigt werden könnten, weil „das Produkt nicht vorrangig als Unfallversicherung, sondern als Alternative zu einer Berufsunfähigkeits-Versicherung vermittelt wurde.“

Dieses Argument wurde bereits vor einem Jahr vorgetragen. Jetzt wolle man vor Gericht ziehen. Bezeichnend ist, dass noch kein Zeitplan für eine Klage genannt wird.

Selbst wenn die Verbraucherschützer vor Gericht erfolgreich sein sollten, so ist das eigentliche Problem nicht aus der Welt. Würde die Axa gezwungen, die Not leidenden Policen fortzuführen, so müssten die Verluste irgendwie finanziert werden. Dann würden die Versicherten in anderen Unfall-Tarifen oder gar anderen Sparten zur Kasse gebeten.

Das wäre also ein scheinbarer Erfolg, der Verbraucher nur sehr bedingt schützen würde.

Zweigleisigkeit wäre fair

Tatsächlich gefragt sind Lösungen, die einerseits den Versicherten ihren Schutz erhalten und andererseits die Schaden-/Kostenquote unter 100 Prozent halten. Eine Möglichkeit wäre, im Fall sanierungsbedürftiger Verträge zwei Alternativen anzubieten.

Eine davon müsste sein, den bisherigen Schutz vollumfänglich aufrecht zu erhalten und dafür eine auskömmliche Prämie zu verlangen. In diesem Tarif könnte all jene versichert bleiben, die anderweitig nicht angenommen würden, oder die bereit sind, den für die bisherigen Leistungen angemessenen Beitrag zu zahlen.

Die Alternative sollte durch reduzierte Leistungen einer Kostenexplosion entgegen wirken. So hätten die Kunden ein Wahlrecht. Die Versicherer würden mit den Wahlmöglichkeiten einerseits ihre Kalkulationen im Griff behalten und andererseits der sozialen Verantwortung ihren Kunden gegenüber gerecht werden.

Außerdem wäre das dem Branchenimage zuträglich und würde Verbraucherschützern etwas Wind aus den Segeln nehmen.

Auch an die Vermittler denken

Das Vorgehen von Axa und Basler ist insbesondere für die unabhängigen Versicherungsvermittler ein Warnsignal.

Sie können bei ihren Kunden in Erklärungsnot geraten, sofern sie nicht auf das Kündigungsrecht der Versicherer und auf möglicherweise ähnliche Deckungskonzepte der Lebensversicherer mit Ausschluss des ordentlichen Kündigungsrechts ausdrücklich hingewiesen haben.

Dem könnten die Schadenversicherer entgegen wirken, indem sie das Kündigungsrecht auf die Höhe der Prämie beschränken und auf ein Reduzieren der Deckung und eine erneute Gesundheitsprüfung ausdrücklich verzichten.