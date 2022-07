Intime Stunden auf Kosten der Berufsgenossenschaft

19.7.2022 – Berufsgenossenschaften müssen Versicherten, die unter schweren Unfallfolgen leiden, gegebenenfalls die Kosten für sexuelle Dienste durch zertifizierte Sexarbeiterinnen finanzieren. Das hat das Sozialgericht Hannover mit Urteil vom 11. Juli 2022 entschieden (S 58 U 134/18).

Der im Jahr 1983 geborene Kläger war Ende Dezember 2003 auf dem Heimweg von seiner Berufsausbildungsstätte Opfer eines schweren Verkehrsunfalls geworden. Er leidet seitdem unter anderem an einer Lähmung aller Extremitäten und ist zu 100 Prozent Erwerbsunfähig.

Aus der Reha wurde er erst knapp anderthalb Jahre nach dem Unfall nach Hause entlassen. Dort bedarf er weiterhin intensiver Hilfe bei allen Altersverrichtungen wie zum Beispiel An- und Ausziehen, der Körperpflege sowie der Nahrungsaufnahme.

Abgelehnter Folgeantrag

Die für ihn zuständige Berufsgenossenschaft erkannte den Unfall als Arbeitsunfall an. Sie gewährt ihm daher nicht nur eine Verletztenrente, sondern auch Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Dazu gehörten seit März 2016 bis Februar 2018 auch die Kosten für sexuelle Dienste durch zertifizierte Sexarbeiterinnen.

Den Folgeantrag des Mannes lehnte der Unfallversicherer allerdings ab. Das begründete er damit, dass Leistungen zur Befriedigung des Sexualtriebs nicht unter den Bereich der Heilbehandlung oder Pflege fielen. Dabei würde es sich nämlich weder um die Behandlung einer Krankheit noch um eine Hilfe bei gewöhnlich regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens eines Menschen handeln.

Es handele sich auch nicht um Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, weil die Befriedigung sexueller Bedürfnisse durch den Einsatz Prostituierter nicht die Teilnahme am Leben in der Gesellschaft ermögliche oder erleichtere.

Grundlegendes menschliches Bedürfnis

Dieser Argumentation wollte sich das schließlich mit dem Fall befasste Sozialgericht Hannover nicht anschließen. Es gab der Klage des Versicherten, ihm auch weiterhin die Kosten für Dienstleistungen durch zertifizierte Sexarbeiterinnen zu erstatten, statt.

Nach Ansicht des Gerichts beschränken sich Leistungen zur sozialen Teilhabe nicht nur darauf, Kontakte zur Außenwelt zu knüpfen oder Hilfsmittel zur Bewältigung der Anforderungen des täglichen Lebens bereitzustellen. Die Leistungen sollten vielmehr auch das gestörte seelische Befinden eines Behinderten verbessern und sein Selbstbewusstsein stärken.

Sexuelle Bedürfnisse zählten zu den grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Sie könnten daher im Rahmen von Teilhabeprozessen auch indirekt eine große Rolle für die persönliche Entwicklung und das seelische Befinden eines Behinderten spielen.

Eine selbstbestimmte Sexualität sei folglich eine Voraussetzung für eine wirksame und gleichberechtigte Teilhabe und soziale Eingliederung von Menschen mit einer Behinderung.