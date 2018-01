Internet-Gesundheitsanbieter sind attraktiver als die PKV

31.1.2018 – Die privaten Krankenversicherer müssen ihre Geschäftsmodelle überdenken und neue Wertangebote schaffen. Testversuche der Barmenia mit Videoberatung und elektronischer Patientenakte waren erfolgreich, berichtet deren Vorstandsvorsitzender Andreas Eurich im Rahmen einer VGA-Veranstaltung. Neben dem Datenschutz stellt die Spartentrennung eine Hürde dar, um neue Geschäftsmodelle umsetzen zu können.

In diesem Jahr stand beim Neujahrsempfang der Assekuranz, den der Bundesverband der Assekuranz-Führungskräfte e.V. (VGA) traditionsgemäß in Frankfurt am Main ausrichtet, der Festvortrag von Andreas Eurich, seit 2013 Vorstandsvorsitzender der Barmenia Krankenversicherung a.G., im Mittelpunkt. Sein Thema war am vergangenen Montag: „Vom Rechnungserstatter zum Gesundheitsmanager“.

Krankenversicherungen für den Kunden greifbarer machen

Andreas Eurich (Bild: RGN-Photographs)

„Wir neigen dazu, die kritischen Aspekte der Digitalisierung überzubetonen. Heute möchte ich den Blick nach vorne richten, auf neue Geschäftsfelder, die neue Arbeitsplätze bringen“, stimmte Eurich die rund 80 Zuhörer auf seine Ausführungen ein. Seine Ausgangsfrage: „Wo muss sich die Krankenversicherung perspektivisch hin entwickeln?“

Seine Antwort lautete „Geschäftsmodelle überdenken, um dann die Versicherung für die Kunden haptischer zu machen“. Nach Eurichs Meinung zeigen nicht nur die rasant steigenden Gesundheitsausgaben, sondern insbesondere der Eintritt von Amazon, Apple und Co. in diesen Markt (VersicherungsJournal 12.1.2018, 20.12.2017), dass sich Investitionen lohnen. „Ein Weitermachen wie bisher wird nicht funktionieren“, gab er zu bedenken.

Die Internetkonzerne, so seine Überzeugung, werden ihre Vorhaben unbeirrt vorantreiben. Ihr Vorteil seien die Datenmengen. Auf deren Grundlage könne man passgenaue Versicherungen anbieten. „Wir dagegen arbeiten eher noch nach dem Gießkannen-Prinzip, nicht zuletzt wegen der deutschen Datenschutzbestimmungen“, stellte Eurich fest. Der Kunde sei hier weniger das Problem.

Vom Versicherer zum Gesundheitsanbieter

Eurichs Meinung nach haben gesetzliche (GKV) wie private Krankenversicherer (PKV) zwar gegenwärtig noch einen Vorsprung in Sachen Vertrauen. Die Internetkonzerne würden aber insbesondere bei jungen Menschen aufholen. Datenschutz stehe nicht an erster Stelle, wenn ein Mehrwert geboten werde. Wer als Gesundheitsanbieter im Internet auftrete, sei attraktiver als die klassische PKV.

„Wir müssen neue Wertangebote schaffen, die einen Mehrwert vermitteln. Nur Rechnungen bezahlen, reicht nicht“, wiederholte Andreas Eurich. Nur so sei es möglich, den Kunden abzuholen, bevor er zum Arzt geht und von sich aus Kontakt zu seinem Versicherer sucht.

Erfolgreiche Testversuche mit Zusatzleistungen

Wie dies praktisch funktionieren könnte, erläuterte Eurich am Beispiel eines in Baden-Württemberg laufenden Tests, den die Barmenia zusammen mit dem Unternehmen Teleclinic GmbH durchführt. Hier können sich Versicherte von Ärzten via Video, Chat oder Telefon beraten lassen. In einem Gesundheitskonto werden alle Vitalwerte, Dokumente oder Verordnungen gespeichert.

„Nach unseren Erfahrungen kommt dies bei den Kunden überaus gut an, da sie nicht mehr sofort zum Arzt gehen müssen“, so die Zwischenbilanz von Eurich. Auch „mySugar“, das für Diabetiker beispielsweise die Insulindosis berechnet, bringe medizinisch nachgewiesen in kürzester Zeit sichtbare Erfolge.

Eurich betonte, dass man bei solchen Angeboten auch die Ärzte mitnehme. Durch den Versand der elektronischen Gesundheitsakte seien sie auf den Patientenbesuch bestens vorbereitet. Außerdem löse die Telemedizin das Problem der mangelnden medizinischen Versorgung in ländlichen Gebieten.

Vielfältige Hürden müssen genommen werden

Neben dem Datenschutz stellt die Spartentrennung für Barmenia-Chef Eurich eine weitere Hürde dar, die überwunden werden müsse. Dies sei auch kulturell in den Unternehmen ein schwieriges Thema. Letztlich gelte es, den Fokus auf Innovation und Kreativität statt auf Prozesseffizienz zu richten.

Möglicherweise verhindert aber auch König Kunde den marktweiten Erfolg solcher neuen Geschäftsmodelle. Immerhin stimmte in einer vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) beauftragten Befragung mehr als die Hälfte der Aussage zu: „Ich fühle mich sehr unwohl bei dem Gedanken daran, private Daten zu teilen.“ Fast jeder Zweite konnte sich nicht vorstellen, dass Versicherer die Daten zum Vorteil des Kunden nutzen (VersicherungsJournal 31.10.2016).