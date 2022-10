Infinma: Diese Berufsunfähigkeits-Versicherer sind besonders beitragsstabil

25.10.2022 – Das Institut für Finanz-Markt-Analyse hat eine Umfrage zur Stabilität des Zahlbeitrags in der Berufsunfähigkeits-Versicherung durchgeführt. 30 Anbietern wird eine „maximale Beitragsstabilität“ bescheinigt (seit mindestens 21 Jahren keine Erhöhung). „Langjährig beitragsstabil“ (mindestens zehn Jahre keine Anhebung) sind zehn weitere Akteure.

Die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH hat zum vierten Mal die Beitragsstabilität in der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung unter die Lupe genommen. Die Analyse basiert auf einem Fragebogen, den die Produktgeber auszufüllen hatten.

Wie schon bei der dritten Auflage der Untersuchung (VersicherungsJournal 20.7.2021), aber anders als bei der Premiere (29.1.2019) und der zweiten Auflage (2.7.2020), wurde das Fragebogen-Dokument nicht auf den Infinma-Internetseiten zum Download bereitgestellt.

Grundlagen der Untersuchung

Den Angaben zufolge ging es bei der Untersuchung ausschließlich um die Frage, ob der jeweilige Versicherer in den vergangenen zehn, 15, 20 oder mehr als 20 Jahren auf die Anpassung der Überschussbeteiligung im Bestand der BU-Versicherungen verzichtet hat.

„Anknüpfungspunkte der Untersuchung waren der Bonussatz und der Sofortverrechnungssatz, die vom Versicherer im angegebenen Zeitraum nicht geändert worden sein sollten, so dass die Zahlprämien für die Kunden konstant geblieben sind“, erläutert das Institut.

Infinma: Stabilität der BU-Prämien ist unverändert aktuelles Thema

Jörg Schulz (Bild: Infinma)

Dr. Jörg Schulz, einer der beiden Infinma-Geschäftsführer, erläuterte zum Hintergrund: „Das Thema Stabilität der BU-Prämien im Bestand ist für Vermittler und Kunden unverändert aktuell. Das gilt umso mehr, als es inzwischen einige Kreise zu geben scheint, die aus der Corona-Pandemie steigende BU-Prämien herleiten wollen.“

Laut Schulz hat die Umfrage erneut bestätigt, dass die Versicherer durchweg solide und auskömmlich kalkuliert hätten und Prämienanpassungen im Bestand bisher die Ausnahme gewesen seien.

Der Fragebogenansatz ist unter Analysten nicht unumstritten. Dies ist dieser Leserreaktion von Michael Franke, Geschäftsführer der Franke und Bornberg GmbH, auf eine frühere Untersuchung zu entnehmen. Dies hatte Infinma nicht unbeantwortet gelassen (21.7.2020, siehe „Nachträgliche Ergänzung“ unterhalb des eigentlichen Artikels).

Dazu der andere Infinma-Geschäftsführer Marc Glissmann: „Mit der Kritik, eine einfache Abfrage bei den Versicherern wäre der Bedeutung des Themas nicht angemessen, können wir gut leben. Im Hinblick auf die Beitragsstabilität haben komplexere Modelle bislang noch nicht nachweisen können, dass sie zu signifikant besseren Ergebnissen führen.“

30 Anbieter mit „maximaler Beitragsstabilität“

Stand 24. Oktober 2022 hat Infinma folgenden Gesellschaften „maximale Beitragsstabilität“ – das heißt mehr als 21 Jahre keine Anpassung – attestiert:

Die Liste ist, ergänzt mit zusätzlichen Angaben unter anderem zur Zeitspanne ohne Anpassung der Überschussbeteiligung, auf dieser Infinma-Internetseite zu finden. Dort sind zudem acht weitere Gesellschaften mit „langjähriger Beitragsstabilität“ (bis zu 20 Jahre) aufgeführt.

Viele Anbieter gaben Zusatzinformationen heraus

Marc C. Glissmann (Bild: Infinma)

Im Rahmen der Umfrage hat das Institut auch weitere Informationen zu den Beständen der Versicherer an Produkten zur Arbeitskraftabsicherung angefragt. In diesem Jahr ging es nach Institutsangaben „schwerpunktmäßig um alternative Absicherungskonzepte wie die Erwerbsunfähigkeits- und die Grundfähigkeits- Versicherung.

Neben konkreten Zahlen zu Leistungsfällen wurde auch nach praktischen Beispielen gefragt. Abgerundet wurde die Umfrage mit Angaben zur Geschäftsentwicklung in den einzelnen Biometriebereichen.“

Eine Liste der knapp drei Dutzend besonders auskunftsfreudigen Unternehmen (Stand 24. Oktober 2022) findet sich auf dieser Internetseite des Instituts. Eine systematische Veröffentlichung von Ergebnissen zum Transparenzteil nehmen die Analysten nicht vor.

Dies begründen sie folgendermaßen: „Da die Antworten der Versicherer jedoch zum Teil nur für den internen Gebrauch bei Infinma freigegeben wurden, verzichten wir auf eine systematische Veröffentlichung von Ergebnissen zum Transparenzteil.“

Weitere Untersuchungen zur Beitragsstabilität

Auch weitere Analysehäuser haben sich mit der (Beitrags-) Stabilität in der BU-Versicherung beschäftigt. So hat etwa die Franke und Bornberg Research GmbH im Map-Report Nummer 923 die stabilsten BU-Versicherer ermittelt. In dieser Ausgabe wurden auch riesige Unterschiede beim Beitragsvorwegabzug in der BU-Versicherung dokumentiert (13.4.2022).

Über den Aspekt der Beitragsstabilität hinaus ist auch das „M&M Rating Berufsunfähigkeit“ der Morgen & Morgen GmbH (M&M) angelegt (4.5.2022).