Indexpolicen: Gut die Hälfte schafft eine positive Rendite

18.2.2020 – Die Verzinsungselemente sind bei den Indexpolicen unverändert durchschnittlich attraktiver als in den Tarifen der Neuen Klassik oder der herkömmlichen Klassik. Ob sich die Teilnahme am Index lohnt, hängt dabei kurioser Weise nicht nur von der Börsenentwicklung ab. In ihrer Marktstudie zu den Überschussbeteiligungen und den Garantien untersucht Assekurata Indexpolicen zum fünften Mal.

Die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH hat in der letzten Woche ihre „Marktstudie 2020: Überschussbeteiligungen und Garantien in der Lebensversicherung vorgelegt (VersicherungsJournal 14.2.20120).

Darin enthalten war unter anderem ein Vergleich der Überschüsse und Garantien von 28 Tarifen der Neuen Klassik (17.2.2020).

14 Indexpolicen im Vergleich

Zudem untersuchen die Analysten am Beispiel eines Mustervertrages bereits zum fünften Mal die noch recht jungen Indexpolicen.

Der Mustervertrag Eine aufgeschobene private Rentenversicherung im Normaltarif für einen 30-Jährigen. Jährlich wird vorschüssig 1.200 Euro eingezahlt. Die Versicherungs- sowie die Beitragszahlungsdauer betragen jeweils 35 Jahre. Es gibt eine fünfjährige Rentengarantiezeit. Verstirbt der Kunde in der Ansparphase, werden die Beiträge zurückerstattet. Vereinbart ist eine monatliche Rentenzahlung.

Einbezogen wurden wie im Vorjahr (12.2.2019) 14 Produkte. Neu hinzugekommen ist die Neue Leben Lebensversicherung AG, während die Condor Lebensversicherungs-AG an diesem Teil der Studie nicht mehr teilnahm.

Verluste sind ausgeschlossen

Betrachtet wurden zwischen 2014 und 2019 insgesamt 152 Indexstichtage. An 47,4 Prozent dieser Termine erhielten die Kunden keine Gutschriften. Die Rendite war also Null, weil sich der Aktienmarkt entweder nicht oder gar negativ entwickelte. Dank des produktimmanenten Kapitalerhalts verlieren die Besitzer von Indexpolicen grundsätzlich kein Geld, wenn der ihrer Police zugrunde liegende Index sinkt.

9,9 Prozent der Indexstichtage brachten eine Rendite zwischen Null und knapp zwei Prozent, 11,2 Prozent zwischen zwei und knapp vier Prozent und 7,2 Prozent zwischen vier und knapp sechs Prozent.

Zwischen sechs und knapp acht Prozent Rendite wurde an 13,8 Prozent aller Stichtage erzielt. Acht bis knapp zehn Prozent wurde an 7,2 Prozent der Termine erreicht und mehr als zehn Prozent gab es an 3,3 Prozent dieser Zeitpunkte.

Die Stichtage unterscheiden sich je nach Police

Lars Heermann (Bild: Lier)

Welcher Stichtag gilt, hängt davon ab, wie der Vertrag ausgestattet ist und wann er begonnen wird.

Das ist bei Anbietern wie der Barmenia Lebensversicherung a.G., Nürnberger Lebensversicherung AG und der Volkswohl-Bund Lebensversicherung a.G. einfach, weil sie nur einen Stichtag haben, fünf Anbieter aber kommen auf jeweils zwölf Stichtage.

„Obwohl es also ein und derselbe Tarif ist, kann die Rendite sehr unterschiedlich ausfallen. Als Kunde kann man das nicht beeinflussen“, sagt Lars Heermann, der bei der Assekurata den Bereich Analyse leitet.

Hinzu kommt, dass es nicht um die Börsenentwicklung an sich geht, denn die Policen orientieren sich an unterschiedlichen Indizes.

Börsenentwicklung nicht für alle gleich

So ist das Zielinvestment bei jeweils vier Anbietern der DAX oder Euro Stoxx 50.

Barmenia, Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG, HDI Lebensversicherung AG, Stuttgarter Lebensversicherung a.G., SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG und Württembergische Lebensversicherung AG bieten speziell konzipierte Zielindizes, die teils mehrere Investmentklassen abdecken.

Der Studie zufolge können die Versicherungsnehmer bei einigen Tarifen nicht nur zwischen mehreren Indizes gewählt werden, sondern mehrere Indizes und auch die sichere Verzinsung zu einem Investment vermischt werden.

Wie indexgebundene Rentenversicherungen funktionieren

Bei den indexgebundene Lebens- oder Rentenversicherungen fließt der Sparbeitrag in das Sicherungsvermögen. Zu bestimmten Stichtagen entscheiden die Kunden, ob sie statt der sicheren Verzinsung von unverändert durchschnittlich 2,53 Prozent die Überschussbeteiligung lieber in einen Indexfonds investieren.

Dies ist mehr als die laufende Verzinsung der Neuen Klassik und der herkömmlichen Lebensversicherungen (VersicherungsJournal 14.2.2020 und 17.2.2020)

Entscheiden sich die Kunden für das Investment in Indexfonds, sind sie dann über einen „Cap“ oder eine „Quote“ anteilig an der Wertentwicklung des gewählten Index beteiligt.

Beim „Cap“ ist die Teilhabe bis zu einer vereinbarten Rendite gedeckelt; an darüber hinaus gehenden Gewinnen partizipiert der Kunde nicht. Bei der „Quote“ profitiert der Kunde an einem festgelegten Prozentsatz an jeder positiven Monatsperformance des Index.

Immer mit Mindest-Rückkaufswert sowie garantierter Mindestrente

Alle Tarife bieten Mindest-Rückkaufswerte sowie eine garantierte lebenslange Mindestrente. Die weiteren Garantieelemente sowie der Art und Ausgestaltung der Indizes unterscheiden sich sehr.

So gewähren zehn Anbieter eine zum Ende der Anspar- beziehungsweise zu Beginn der Rentenphase eine vollständige Bruttobeitragsgarantie. Voraussetzung sind Mindest-Vertragslaufzeiten zwischen zwölf und 30 Jahren.

Für kürzere Laufzeiten von zwölf Jahren gewähren die R+V Lebensversicherung a.G. und die SV Leben eine Bruttobeitragsgarantie von 90 Prozent beziehungsweise bei einer Laufzeiten von nur einem Jahr die Stuttgarter und der Volkswohl Bund 90 Prozent.

Vertraglich zugesicherte Garantieelemente für Indexpolicen Garantien mit Vertragsbeginn Garantien zum Ende der Aufschubphase beziehungsweise Rentenbeginn Versicherer und Tarif Zins für die Auf-schub-phase* Zins für die Renten-phase Rech-nungs-grund-lagen für die Renten-phase* Möglich-keit des Index-aus-schlus-ses für VU Brutto- bei-trags-garan-tie ** Mindest-vertrags-laufzeit für Beitrags-garantie *** Renten-faktor Allianz, „PrivatRente IndexSelect Plus (RIIU2)“ nein nein nein ja 100% 12 J. nein Axa, „Relax Rente Classic. ALVI1-3-18“ nein 0,9% ja ja 100% 12 J. ja Barmenia, „PrivatRente Index“ nein nein nein ja 100% 10 J. nein Deutsche Ärzte, „Relax Rente Classic. DLVI1-3-18“ nein 0,9% ja ja 100% 12 J. ja Ergo Vorsorge, „Rente Index“ 0,0% 0,0% ja ja 100% 12 J. ja HDI, „TwoTrust Selekt“ 0,0% 0,9% ja ja 100% 30 J. ja Neue Leben, „PlanX (NARX)“ 0,0% 0,0% ja ja 100% 20 J. ja Nürnberger, „NIR2901“ nein 0,9% nein ja 100% n/a nein R+V AG, „PrivatRente IndexInvest (Tarif IV)“ nein 0,9% ja ja 90% 12 J. ja Stuttgarter, „FlexRente index-safe (Tarif 63oG)“ nein 0,9% ja ja 90% 1 J. ja SV Leben, „IndexGarant“ 0,4% nein nein nein 90% 12 J. nein Targo, „Privat-Rente Dax® Garant“ 0,0% 0,0% ja ja 100% 25 J. nein Volkswohl-Bund, „IR“ nein nein nein ja 90% 1 J. ja Württembergische, „PrivatRente IndexClever“ 0,1% 0,9% nein ja 100% 12 J. nein

Länger und sicher oder kürzer und nicht ganz sicher

Mit Ausnahme der SV Leben behalte es sich alle Gesellschaften vor, Kunden von der Indexbeteiligung auszuschließen, wenn die zur Finanzierung der Garantie erforderlich wäre, so die Analysten.

Laut Assekurata liegt die laufende Verzinsung für die Indexbeteiligung mit 2,71 (2,80) Prozent über dem Niveau von Neuer Klassik und herkömmlicher Lebensversicherung. Hohe Überschussdeklarationen sind wohl notwendig, um die Renditechance aus der Indexpartizipation hoch zu halten.

Die Effektivkosten fallen bei den untersuchten Policen mit 0,92 Prozent höher aus als im Durchschnitt der Neuen Klassik mit 0,85 Prozent. Die Chance auf eine höhere Rendite müsse hier insoweit vom Kunden stärker über einen Kostenbeitrag „entlohnt“ werden, so die Studie. Dies sei auch der Vielschichtigkeit der Produktkonstruktion geschuldet.

Die „Marktstudie 2020: Überschussbeteiligungen und Garantien in der Lebensversicherung – „Und täglich grüßt das Murmeltier“ kann unter diesem Link bei Assekurata ab netto 1.299 Euro bestellt werden.