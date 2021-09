In diesen Regionen ändert sich die Regionalklasse für Krafträder

31.8.2021 – In elf Regionen kann sich die Einstufung in der Kraftfahrtzeug-Haftpflicht oder in der Teilkasko für Krafträder ändern. Die Einstufung in Regionalklassen auf Basis der Verbandsstatistik ist unverbindlich. In der Vollkasko ändert sich nichts.

Für rund 14 Prozent beziehungsweise gut eine halbe Million Krafträder wird die Einstufung in Kraftfahrtzeug-Haftpflicht (KH) günstiger. Für mehr als drei Viertel der Motorradfahrer ändert sich durch die traditionell im Herbst neu berechnete Regionalklassen-Statistik des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) in KH nichts.

Nur halb so viele Regionalklassen wie in der Autoversicherung

Wie in der Autoversicherung, gibt es auch für Motorräder Regionalklassen für die Haftpflicht- sowie für die Voll- und Teilkasko-Versicherung (VersicherungsJournal 26.8.2021). Diese basieren auf den Schadenbilanzen in den jeweiligen Regionen und werden einmal im Jahr als mehrjährige Durchschnitte vom GDV berechnet.

Je höher das Schadenaufkommen, desto höher die Klasse – und damit möglicherweise die Prämie. Denn: Die Einstufung in Regionalklassen sind eine unverbindliche Verbandsempfehlung.

In der Versicherung für Krafträder gibt es nur halb so viele Regionalklassen wie in der Autoversicherung. Für KH sind es sechs, für Vollkasko (VK) vier und für Teilkasko (TK) acht Klassen.

Am teuersten ist es in Berlin

In KH haben jeweils zehn der 38 Regionen die Klasse zwei oder drei. Drei Regionen (Tübingen, Ost- sowie Niederbayern) sind in Klasse fünf und Berlin in Klasse sechs.

Basis für die Klasseneinteilung sind Indexwerte aus der Schadentwicklung. Der Index für Berlin ist mit knapp 182 mehr als doppelt so hoch wie in der schadengünstigsten Region Mecklenburg-Vorpommern.

In diesen Regionen haben sich die Regionalklassen für Krafträder verändert Region KH-Versicherung TK-Versicherung Klasse 2021 Klasse 2020 Klasse 2021 Klasse 2020 010 Schleswig-Holstein 1 2 4 4 032 Hannover 3 4 4 4 051 Düsseldorf 3 2 5 5 053 Köln 4 4 7 6 059 Arnsberg 2 3 3 3 065 Gießen 2 3 3 2 072 Trier 2 2 5 4 082 Karlsruhe 3 3 1 2 092 Niederbayern 5 4 2 2 150 Sachsen-Anhalt 3 2 6 6 160 Thüringen 2 3 4 4

Kaum Änderungen in Teilkasko

In Köln, Gießen und Trier kann die Regionaleinstufung für TK-versicherte Motorräder ungünstiger werden. Betroffen sind davon maximal acht Prozent der versicherten Einheiten. Auch hier hat Berlin mit Klasse acht den schlechtesten Wert. In Klasse sieben sind neben Köln auch Brandenburg, Leipzig und Hamburg.

In Vollkasko hat sich nichts geändert. Berlin, Hamburg und Leipzig sind weiterhin in der höchsten Regionalklasse vier.