In der Industrieversicherung stehen die Zeichen auf Sturm

27.10.2020 – Die Industrie- und Gewerbe-Versicherungsmakler müssen sich auf eine ganz harte Erneuerungsrunde für 2021 einstellen. Die Assekuranzen wollen viele Branchen umfassend sanieren. Es hagelt Prämienerhöhungen und Kapazitätsengpässe. Damit dürfte auch die Kommunikation mit den Kunden schwieriger werden. Unter dem Strich kommt mitten in der Pandemie sehr viel Arbeit auf die Vermittler zu. Das zeigte sich auf der DKM.

„Die Industrieversicherer haben einen hohen Bedarf, ihr Geschäft zu sanieren“, sagte Thomas Olaynig Head of Placement & Specialties und Geschäftsführer bei der Marsh GmbH, am Montag auf dem Kongress Gewerbe/Industrie/Leben der Branchenmesse DKM.

Schaden-Kosten-Quote verschlechtert sich

Thomas Olaynig (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Viele Assekuranzen lägen in ihrer Schaden-Kosten-Quote bereits nahe oder über 100 Prozent. So betrug die Combined Ratio in der Industrieversicherung nach einer Auswertung von Marsh bei der AIG Europe S.A. im ersten Halbjahr 2020 103,7 Prozent gegenüber 99,6 Prozent für 2019. Damit ist die magische Grenze von Einhundert überschritten.

Ähnlich sieht es bei Axa Versicherung AG mit 101,7 (96,4) Prozent, Chubb European Group SE mit 101,0 (90,6) Prozent, Markel Insurance SE mit 103,0 (94,0) Prozent, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG mit 103,0 (101,0) Prozent und Scor SE mit 102,3 (99,0) Prozent aus.

Ganz düster fällt die Schaden-Kosten-Quote für die Swiss Re Gruppe mit 115,8 (107,8) Prozent aus, während die Zürich Beteiligungs-AG mit 99,8 (96,4) und die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) mit 96,7 (95,5) noch besser im Rennen liegen.

Während in Deutschland die Auswirkungen von Covid-19 relativ gering wären, rechne Society of Lloyd's damit, dass die Auswirkungen auf den globalen Versicherungsmarkt bei über 200 Milliarden Euro liegen werden. Olaynig: „Diese Zahlen werden sich ganz bestimmt noch weiterentwickeln.“

Harter Markt wird von Corona befeuert

Thomas Haukje (Bild: BDVM)

Dabei sei der Industrieversicherungs-Markt schon vor der Corona-Pandemie „hart“ gewesen. „Corona wirkt wie ein Turbolader für Bestandsoptimierung der Versicherer“, sagte Thomas Haukje, Geschäftsführer der Nordwest Assekuranzmakler GmbH & Co. KG und Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungsmakler (BDVM).

Er skizzierte auch für den deutschen Industrie- und Gewerbemarkt ein sehr anstrengendes und schwieriges Renewal für 2021. So gäbe es in der Sachversicherung deutliche Prämiensanierungen und auch branchenbezogene Kapazitätsengpässe. „Ich nenne das eine Risikodiskriminierung, die an Schärfe zunimmt“, sagte Haukje.

Betroffen wären vor allem die Branchen Fleisch, Holz, Galvanik, Chemie, Petro, Recycling. Zudem würden über Pandemie- und Cyberausschluss die Deckungen zusätzlich ausgehöhlt.

In der Directors-and-Officers-Versicherung (D&O) hätte der Skandal um die Wirecard AG „das Fass zum Überlaufen gebracht“. Hinzu käme die Angst vor den finanziellen Folgen von Corona. Nun gäbe es Prämienverdopplungen, Reduzierung der Kapazitäten oder die Einstellung des Neugeschäfts. So habe Starstone Insurance Bermuda Limited das Geschäft ganz aufgegeben.

Homeoffice-Schutz ist schwierig

Außerdem würde die Zeichnungspolitik der Versicherer bei D&O immer strenger und es gebe „provokative“ Insolvenzausschlüsse.

Ähnlich sei das bei der Cyber-Versicherung, dem bisherigen Hoffnungsstar der Industrie- und Gewerbeversicherung. So würden die Anbieter sehr restriktiv darauf reagieren, dass ganze Belegschaften aufgrund der Pandemie ins Homeoffice geschickt worden wären und damit nicht immer die sicherere IT-Umgebung des Büros nutzen könnten.

Auch hier gäbe es Reduzierung von Kapazitäten, Prämienerhöhung und für die Kunden nachteilige Überarbeitung von Bedingungen. Die Reaktion auf erhöhte Sicherheitsrisiken durch Homeoffice nannte Haukje „traurig.“

Der Versuch, Mehrjahresverträge mit festgelegten Erhöhungsraten zu vereinbaren, würde vielfach von den Versicherern regelrecht „vom Tisch gewischt“. Das sei problematisch.

Mittelständische Versicherer als Retter in der Not?

Der BDVM-Präsident machte zudem deutlich, dass sich die Versicherungsmakler für längere Zeit auf einen harten Markt einstellen müssten. Daher seien derzeit neutrale und kompetente Berater, eben Versicherungsmakler, besonders notwendig.

Haukje verwies darauf, dass in der Krise möglicherweis mittelständische Versicherer als Helfer auftreten könnten. Bei diesen Anbietern würde derzeit massiv aufgerüstet, neue Underwriter eingestellt, Kapazitäten ausgebaut und auch an der Internationalität gefeilt.

Der Referent sah grundsätzlich eine hohe Arbeitsbelastung auf Industrie- und Gewerbe-Versicherungsmakler zukommen.

Hillegaart: Die Zügel nicht aus der Hand geben

York Hillegaart (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Daher appellierte Yorck Hillegaart, geschäftsführender Gesellschafter der Funk Gruppe GmbH Internationale Versicherungsmakler und Risk Consultants dafür, dass die Versicherungsmakler gegenüber den Assekuranzen „die Zügel nicht aus der Hand geben dürften“.

Auch kleinere Unternehmen sollten frühzeitig mit den Versicherern in die Verhandlungen einsteigen, um festzustellen, in welche Richtung eine Sanierung laufen könnte.

„In einem irrationalen Umfeld müssen sie ihren Kunden mit viel Rationalität klarmachen, wie es zu der jetzigen Situation gekommen ist“, so Hillegaart. Dabei sei es wichtig, vorab schon „Selbstbehalts-Modelle zu entwickeln. ^

„Ist der Kunde bereit, mehr Risiko zu übernehmen, findet er in der aktuellen schwierigen Situation mehr Gehör bei den Assekuranzen.“ Damit würde die Attraktivität des Kunden verbessert.