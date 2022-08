Immobilienfinanzierung: Diese Bauspardarlehen sind günstiger als Bankkredite

17.8.2022 – Die Stiftung Warentest hat ermittelt, inwieweit Bausparverträge vorteilhafter als Bankdarlehen bei gleichen Sparraten, Kreditraten und Auszahlungsbeiträgen sind. Testsieger wurde ein Tarif der Signal Iduna, der einen Vorteil von 3.980 Euro beziehungsweise 3.865 Euro bei einer Finanzierung in vier beziehungsweise zwölf Jahren bietet. Ebenso ein Produkt des BHW bei einer Sparzeit von acht Jahren, das 2.863 Euro günstiger ist.

Hypothekendarlehen ziehen seit Jahresbeginn kräftig an. Bauspardarlehen dagegen sind bislang konstant günstig geblieben – und schützen zudem vor möglicherweise steigenden Zinsen in den kommenden Jahren. Vor diesem Hintergrund hat die Stiftung Warentest in der aktuellen Ausgabe 9/2022 ihrer Zeitschrift Finanztest 9/2022 Bauspartarife untersucht.

Sie sind den Testern zufolge für reine Sparer denkbar ungeeignet – insbesondere, wenn Banken künftig eventuell wieder mehr Zinsen zahlen. Anders sehe es aus, wenn mittel- bis langfristig eine Immobilie finanziert und dafür auch das Bauspardarlehen genutzt werden soll, heißt es. Zudem würden viele Verbraucher von der staatlichen Bauförderung profitieren.

Die besten Angebote zu finden, sei jedoch schwer. Die 17 Anbieter in Deutschland hätten mehr als 200 Tarife im Programm. Die optimale Lösung sei abhängig vom konkreten Sparziel.

Kennzahlen von 36 Tarifen

Unter die Lupe genommen wurden 36 Tarife von 17 Anbietern. Vom Test ausgenommen waren Riester-Verträge, Tarife mit variablen Spar- und Darlehenszinsen sowie Produkte für einen begrenzten Kundenkreis.

Die neun wichtigsten Merkmale der untersuchten Produkte haben die Tester in einer Tabelle zusammengefasst. Dazu gehören

die Mindestbausparsumme,

die Abschlussgebühr,

das Jahresentgelt in der Sparphase,

der Regelsparbeitrag pro Monat,

der Guthabenzins,

das Mindestsparguthaben,

der Darlehenszins,

das Agio und

der Tilgungsbeitrag pro Monat.

Gesucht wurden die günstigsten Bausparlösungen

Drei Modellfälle wurden jeweils durchgerechnet. In der ersten Variante möchte der Kunde in vier Jahren eine Immobilie kaufen oder bauen. Nach einer Soforteinzahlung in Höhe von 40.000 Euro spart er dazu jeden Monat 300 Euro. Er hat einen Kapitalbedarf von mindestens 100.000 Euro.

Beim zweiten Beispiel soll bei einer monatlichen Sparrate von 400 Euro in acht Jahren eine Immobilie realisiert werden. Im dritten Fall ist der Bau oder Kauf in zwölf Jahren geplant. Dazu werden monatsweise 250 Euro eingezahlt.

Vorgaben

Die Tester hatten Testvorgaben definiert. Danach kann vom Regelsparbeitrag nur abgewichen werden, wenn die Bausparkasse nicht zustimmen muss und keine Vertragskündigung dadurch droht. Spätestens zwölf Monate nach dem geplanten Finanzierungsziel muss die Sparsumme abgerufen werden, ansonsten ist ein Kredit mit vier Prozent Effektivzins zur Vorfinanzierung erforderlich.

Die Anbieter konnten die Ergebnisse prüfen und vorteilhaftere Offerten unter Einhaltung von Vorgaben einreichen. Die günstigsten Bausparlösungen sind zu jedem Beispiel tabellarisch veröffentlicht. Ausgewiesen werden jeweils

die Bausparsumme,

die Anzahl der Sparraten,

die Dauer bis zur Zuteilung,

das Guthaben bei der Zuteilung,

das Bauspardarlehen,

der Tilgungsbeitrag pro Monat,

die Tilgungsdauer und

die Summe, die der Tarif günstiger gegenüber dem Sparen bei einer Bank ist.

Signal Iduna und BHW sind die Testsieger

Das Fazit der Tester: „Den günstigsten Tarif für alle gibt es nicht. Keine Bausparkasse kam in allen drei Modellfällen in die Spitzengruppe der besten fünf Anbieter“, wird berichtet.

Allerdings schafft die Signal Iduna Bauspar AG mit dem Tarif „Freiraum F30“ die besten Ergebnisse in den Beispielfällen mit vier und zwölf Jahren Sparzeit. Das Produkt bietet hier nach den Berechnungen der Tester einen Vorteil von 3.980 Euro beziehungsweise 3.865 Euro gegenüber Finanzierungen bei einer Bank.

Die BHW Bausparkasse AG kommt mit dem „WohnBausparen Plus FX2“ beim zweiten Modellfall mit einer Finanzierung in acht Jahren auf den Spitzenplan. Der Vorteil gegenüber einem Bankdarlehen liegt bei 2.863 Euro.

Die fünf günstigsten Bausparlösungen für den Modellfall 1 sind:

Die fünf günstigsten Bausparlösungen für den Modellfall 2 sind:

BHW („WohnBausparen Plus FX2“, 2.863 Euro),

LBS Saar („Extra Spezial“, 2.285 Euro),

Wüstenrot („Wohnsparen D 2020 Premium 2,25“, 1.579 Euro).

Debeka Bausparkasse AG („BS% FIII“, 1.556 Euro) und

Alte Leipziger („AL Neo Klassik“, 1.452 Euro).

Die fünf günstigsten Bausparlösungen für den Modellfall 3 sind:

Bezugsquelle

Der Bericht „Comeback der Bausparkassen“ ist auf den Internetseiten der Verbraucherschützer in Auszügen veröffentlicht. Der Heftartikel lässt sich für 3,50 Euro an gleicher Stelle freigeschalten.

Außerdem ist der Beitrag im aktuellen Heft Finanztest 9/2022 abgedruckt. Die Ausgabe kann auf der Homepage der Stiftung Warentest online für 6,90 bestellt werden. Der Download liegt bei 5,99 Euro.