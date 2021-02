Immer mehr nachhaltige Altersvorsorge

19.2.2021 – Die Öffentliche bietet ein Generationendepot gegen einen kleinen Einmalbeitrag. Die Stuttgarter fährt zwei Vorsorgekonzepte über alle drei Schichten. Ergo erweitert Altersvorsorge-Angebot um nachhaltiges Rentenprodukt, die Liechtensteiner um eine Fondsgebundene als Nettopolice und die Condor um eine reine Aktienanlage.

Das „GenerationenDepot Invest“ der Öffentlichen Versicherung Braunschweig kann bereits ab einem Einmalbeitrag von 5.000 Euro abgeschlossen werden. Mit der flexiblen Anlagemöglichkeit sollen Ersparnisse möglichst gewinnbringend an die kommende Generation weitergeben werden.

Im Todesfall wird das vorhandene Fondsguthaben (zuzüglich einem Prozent des gezahlten Beitrags) auf eine frei wählbare Person übertragen. Die Erträge sind während der lebenslangen Laufzeit einkommensteuerfrei und Steuerfreibeträge für Schenkungen können frühzeitig und perspektivisch bei der Vermögensübergabe genutzt werden.

Der Besitzer des Depots kann jederzeit Kapital entnehmen, den Begünstigten nachträglich ändern oder den Fondswechsel beauftragen. Zuzahlungen und Entnahmen sind über die gesamte Laufzeit möglich. Das neue Produkt kann zudem mit dem weiterhin angebotenen „GenerationenDepot“ (Variante mit garantierten Leistungen) kombiniert werden.

Stuttgarter begrenzt die Garantie

Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. vereint bei der Fondsrente „performance+“ ihre bisherigen Vorsorgekonzepte „performance-safe“ und „invest“. Den Tarif gibt es für alle Altersvorsorge-Schichten. Für sicherheitsorientierte Kunden bleibt die Indexrente „index-safe“ im Portfolio.

Bei „performance+“ kann das Verhältnis von Renditechancen und Beitragsgarantie individuell festgelegt werden. Das Kundenguthaben wird auf nur zwei Anlagetöpfe – Sicherungsvermögen und Fonds – verteilt. Der bisher bei der Hybridrente genutzte Wertsicherungsfonds entfällt. Dies reduziert die Komplexität und vereinfacht Beratung.

Das Produktkonzept erlaubt Beitragsgarantien zwischen 80 und null Prozent. Diese kann der Kunde auch während der Laufzeit des Vertrags verändern. Unabhängig von der Garantiehöhe fließt bei laufender Beitragszahlung der Sparanteil in der Anfangszeit zu 100 Prozent in die Fondsanlage.

Es gibt verschiedene Investmenttools – zum Beispiel das optionale Auto-Lock-In zur Erhöhung des garantierten Kapitals zum Rentenbeginn. Für die Fondsanlage stehen über 100 Fonds oder auch ein gemanagtes Portfolio zur Verfügung. Es gibt auch eine nachhaltige Variante für die „GrüneRente performance+“.

Condor bietet Anlagestrategie mit 100 Prozent Aktienanteil

Die Fondspolicen der Condor Lebensversicherungs-AG können voll in Aktien investieren. Die neue Anlagestrategie „EasyMix offensiv“ besteht aus den Aktienfonds Vanguard FTSE All World (Anteil 50 Prozent), Vanguard Global Value Factor sowie Dimensional Global Small Companies (jeweils 25 Prozent). Bisher gab es „EasyMix“ mit einem Aktienanteil von 35, 50 und 80 Prozent.

Für „EasyMix“ fallen Kosten für die Zielfonds an, aber keine zusätzliche Portfoliogebühren. Zudem verzichtet der Versicherer in allen Fondspolicen auf Gebühren für Beitragsfreistellung, Kapitalentnahmen oder Teilrenten. Kostenlos ist jährlich der „Fitness-Check“ durch die Scope Analysis GmbH möglich.

Den Fonds-Ticker kann sich jeder Makler individuell so einrichten, dass er über einen Newsletter sämtliche Nachrichten zu vorab festgelegten Fonds erhält.

Bei Ergo Life ist auch der Geschäftsbetrieb grün

Die „Ergo Eco-Rente Chance“ setzt auf klimafreundliche Anlageoptionen und ein komplett nachhaltiges Gesamtkonzept. Produktgeber und Risikoträger ist die Ergo Life S.A., die ihren Geschäftsbetrieb klimaneutral organisiert hat und alle Kapitalanlagen im Deckungsstock nachhaltig anlegt.

Das Produkt richtet sich an Personen, denen das Thema Nachhaltigkeit besonders am Herzen liegt. Die Kunden können aus insgesamt 28 Nachhaltigkeitsfonds ihre Favoriten für ihre persönliche Anlage auswählen, zur Auswahl steht dabei auch der Meag-Nachhaltigkeitsfonds. Alle verfügbaren Anlageoptionen berücksichtigen dabei ökologische und soziale Gesichtspunkte sowie Aspekte nachhaltiger Unternehmensführung (ESG-Kriterien).

Innerhalb eines Jahres können die Fonds bis zu zwölfmal kostenlos gewechselt werden. Das Angebot umfasst ein kostenloses jährliches Rebalancing und flexible Beitragszahlungen, Kapitalentnahmen und den Rentenbeginn.

Reines Fondsprodukt bei Liechtenstein Life

Mit „yourlife netto plus“ bietet die Liechtenstein Life Assurance AG ein rein fondsgebundenes Altersvorsorge-Produkt als Netto-Police. Angelegt werden kann unter anderem in 33 ESG-konforme Fonds – darunter auch diverse ETFs, die ausschließlich nachhaltig orientierte Unternehmen abbilden.

Erstmals bietet die Gesellschaft bei diesem Produkt optional auch die Möglichkeit des regelmäßigen Rebalancings des Portfolios an. Änderungen der Anlagestrategie und die Umschichtungen des Fondsvermögens sind jederzeit möglich und bis zu zwölfmal pro Jahr kostenlos.