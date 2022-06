Immer mehr Krankenschutz im Kollektiv

27.6.2022 – In der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) führen die Hallesche, die Nürnberger und die Allianz Neuerungen ein. Signal Iduna und Württembergische erweitern ihre Tariflinien „Zahn“.

Die Hallesche Krankenversicherung a.G. erweitert ihr Angebot in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV). Beim Tarif „FEELfree:up“ wächst das Budget mit der Nutzung. Die Gesellschaft will damit einen Anreiz für gesundheitsbewusstes Verhalten schaffen. „FEELfree:up“ sei ein Versicherungsprodukt, das die Nachhaltigkeit von Unternehmen verbessert, so die Hallesche.

Hallesche bietet stufenweise mehr

Nutzt der Arbeitnehmer das jährliche Gesundheitsbudget voll aus, erhöht es sich im Folgejahr um jeweils 50 Euro bis zu maximal zusätzlichen 200 Euro. Wird das gestiegene Budget nicht vollständig ausgeschöpft, erfolgt eine Zurückstufung auf den anfänglichen Grundetat. Bi unterjährigem Beginn erhalten die Mitarbeiter die volle Leistung.

Bei einem Arbeitsunfall mit stationärem Aufenthalt wird das Grundbudget des Mitarbeitenden im laufenden wie im folgenden Jahr verdoppelt. Der Tarif baut auf dem 2018 eingeführten „FEELfree“ auf, hat aber zusätzliche Leistungen.

Neben dem Besuch beim Heilpraktiker sind Behandlung durch einen Chiropraktiker oder Osteopathen mitversichert. Für ärztlich verordnetes kinesiologisches Taping werden bis zu 100 Euro im Jahr erstattet.

Weitere Verbesserungen betreffen Leistungen bei Sehhilfen, Augenlaserbehandlungen und Zahnprophylaxe. Die neue Variante gibt es in fünf Stufen zu einem monatlichen Preis pro Mitarbeiter zwischen 14,50 und 49,90 Euro.

Allianz mit bKV-Baustein Krankenhaustagegeld

Die Allianz Private Krankenversicherungs-AG (APKV) leistet beim neuen bKV-Baustein Krankenhaustagegeld täglich bis zu 100 Euro für einen beliebig langen stationären Aufenthalt. Mit dem neuen bKV-Angebot unterstützen Arbeitgeber ihre gesetzlich wie privat krankenversicherten Angestellten gleichermaßen, wenn diese stationär behandelt werden müssen.

Das Krankenhaustagegeld (KHT) ist der zwölfte Tarif des Bausteinmodells. Ab zehn versicherten Mitarbeitern können alle Bausteine frei kombiniert werden. Die APKV verzichtet auf Wartezeiten – auch für angeratene oder bereits laufende Krankenhausaufenthalte – und eine Gesundheitsprüfung.

Die Prämie für die Unternehmen beträgt 1,29 Euro je zehn Euro Tagessatz pro Monat und versicherte Person. Mit der Option „Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten“ müssen während entgeltfreier Zeiten keine Beiträge gezahlt werden. Die Mitarbeiter können aber weiter Leistungen nutzen.

Nürnberger mit Pandemieschutz

Die Nürnberger Krankenversicherung AG führt Budgettarife mit Erstattungshöhen von jährlich 300, 600, 900 oder 1.200 Euro (jeweils mit und ohne Leistungen für Zahnersatz) ein. Alle Tarife, außer Zahnersatz-Bausteine, sind auch für Privatversicherte.

Das gewählte Budget gilt auch bei unterjährigem Beginn voll. Wird der Tarif nicht als bKV, sondern als private Krankenzusatz-Versicherung gewählt, steht ein jährliches Budget von 600 Euro zur Verfügung.

Eine Besonderheit ist der „Pandemieschutz“. Damit fallen während einer Pandemie keine Beiträge an. Der Versicherungsschutz bei Unfall bleibt dann bestehen, ebenso für vor der Beitragsfreistellung bereits begonnene sowie bereits angeratene und aus medizinischen Gründen nicht verschiebbare Behandlungen.

Begonnene Behandlungen sind mitversichert

Im Übrigen gilt eine Beitragsbefreiung für arbeitsentgeltfreie Zeit bei vollem Versicherungsschutz.

Die Tarife sind ohne Gesundheitsprüfung und Wartezeit. Angeratene und begonnene Behandlungen sind mitversichert. Auch Familienangehörige können versichert werden.

„BudgetSelect“ enthält ambulante Leistungen beispielsweise für Sehhilfen (hälftiges Jahresbudget) und Augenlasern, Vorsorgeuntersuchungen (altersunabhängig), Schutzimpfungen, alternative Medizin (inklusive Osteopathie) und die Erstattung von Zuzahlungen, Heil- und Hilfsmitteln.

Übernommen werden Privatrezepte sowie nicht verschreibungspflichtige, aber vom Arzt empfohlene Arzneimittel.

Signal Iduna mit neuem Hochleistungstarif

Bei „ZahnEXKLUSIV“ und „ZahnEXKLUSIVpur“ (ohne Alterungsrückstellungen) erstattet die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. 100 Prozent der Kosten für Zahnersatz, Zahnbehandlung und Kieferorthopädie (für Kinder ohne Summenbegrenzung) sowie für Prophylaxe und professionelle Zahnreinigung (PZR).

Darüber hinaus enthalten sind Zahnaufhellungen mittels Bleaching und ästhetische Zahnkorrekturen (bis 300 Euro alle zwei Jahre) – auch bei nur geringfügigen Fehlstellungen, selbst wenn diese bereits zum Vertragsabschluss bestanden. Bis zu 300 Euro jährlich für schmerzstillende Maßnahmen (zum Beispiel Akupunktur) erstattet.

Es gibt keine Wartezeiten, aber Leistungsstaffeln. Diese Zahnhöchstsätze verkürzen sich, wenn zuvor Versicherungsschutz bei einem anderen Anbieter bestand. Ab dem dritten Kalenderjahr entfällt die Begrenzung dann sogar.

Württembergische mit neuen Zahn-Tarifen

Die Württembergische Krankenversicherung AG erstattet bei Zahnbehandlungen und auch erstmals bei Zahnersatz mit der neuen Zahnzusatzversicherung bis zu 100 Prozent der Kosten.

„Zahn-Schutz Kompakt“, „Zahn-Schutz Komfort“ und „Zahn-Schutz Premium“ sichern Vorsorgeleistungen, Zahnbehandlungen, Zahnersatz und Kieferorthopädie ab. Sie sind eine Ergänzung zur gesetzlichen Krankenversicherung oder freien Heilfürsorge.

Die Tarife leisten zudem auch für Rechnungen, die über der Gebührenordnung für Zahnärzte liegen. Darüber hinaus erstattet die Gesellschaft für professionelle Zahnreinigung bis zu 150 Euro jährlich. Bei kieferorthopädischen Behandlungen von Kindern übernimmt sie 100 Prozent der Kosten bis maximal 3.000 Euro, unabhängig von Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.

Die monatliche Prämie beträgt im Alter von 21 bis 30 Jahren für den Kompaktschutz knapp elf Euro, für den Komfortschutz rund 15 Euro und für den Premiumschutz rund 22 Euro. Im Alter zwischen 31 und 40 Jahren liegt der Beitrag je nach Tariflinie zwischen knapp 14 Euro und rund 31 Euro pro Monat.