Immer mehr flexible Garantiemodelle in der Altersvorsorge

2.11.2020 – Kunden, die in nachhaltige Fonds investieren, identifizieren sich laut Alte Leipziger mehr mit ihrer Altersvorsorge und kündigen weniger. Das berücksichtigt der Versicherer auch bei der Produktentwicklung. Die Provinzial senkt bei einem ihrer Top-Produkte die anfängliche Beitragsgarantie ab und ändert den Garantiemodus. Neues melden zudem die Continentale, der Münchener Verein und der Volkswohl Bund.

Die Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG senkt bei der „GarantRente Vario“ das wählbare anfängliche Garantieniveau auf maximal 80 Prozent der Beitragssumme ab. Wählbar sind Garantiequoten in Zehnerschritten zwischen zehn und 80 Prozent. Bei dem überarbeiteten Tarif kann die Garantiequote auch nachträglich vom Kunden geändert werden.

Es kann riskanter, aber potenziell ertragreicher angelegt werden

Durch die Absenkung der Garantie erweitert sich für die Kapitalanleger der Handlungsspielraum, so dass auch riskanter und damit potenziell ertragreicher angelegt werden kann. Ziel ist, dass die anfängliche Garantie bei ausreichender Wertentwicklung während der Vertragslaufzeit wächst.

Ein „automatisches Lock-In“ soll sicherstellen, dass die Zuwächse für den Kunden gesichert werden und gleichzeitig die volle Kapitalmarkt-Partizipation erhalten bleibt. Zum Jahrestag wird geprüft, ob das aktuelle Garantiekapital erhöht werden kann.

Angeboten wird ein Ablaufmanagement. Fünf Jahre vor dem vereinbarten Rentenbeginn kann das Garantiekapital in monatlichen Schritten auf 90 Prozent des bei Vertragsende verfügbaren Guthabens erhöht werden. Das Ablaufmanagement wie auch der „automatische Lock-In“ können jederzeit ausgesetzt oder aufgenommen werden.

Geringere Mindestlaufzeit

Die Sparbeiträge und das Vertragsguthaben werden, wie gehabt, in drei unterschiedliche Anlageformen investiert, zwischen denen regelmäßig umgeschichtet wird. Bei der neuen „GarantRente Vario“ sind dies eine klassische Anlage mit 0,2 Prozent garantierter Verzinsung, ein Wertsicherungsfonds mit einer monatlichen Garantie von 80 beziehungsweise 90 Prozent und ein freier Fonds.

Die Mindestlaufzeit wurde auf zehn Jahre abgesenkt. Möglich sind Zuzahlungen ab 250 Euro und Entnahmen ab 1.000 Euro. Die Mindestanlagegrenze pro Fonds wurde auf zehn Prozent reduziert.

Ertrag auch bei fallendem Index

Der neue „IndexZins“ der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. sorgt mit einer Mindestrendite dafür, dass das Guthaben selbst bei fallendem Index einen Ertrag bringt. Bei der Variante „Klassik modern“ bietet der Versicherer die drei Überschussverwendungen „IndexChance“, „IndexZins“ und „KlassikZins“.

Bei der neuen Variante „IndexZins“ profitiert der Kunde bei steigendem Index von dieser Entwicklung. Sinkt der gewählte Index, sind sowohl Verluste als auch „Nullrunden“ ausgeschlossen. Stattdessen gibt es eine festgelegte Mindestrendite auf das gesamte Vertragsguthaben. Diese beträgt aktuell ein Prozent. Sowohl die Indexquote als auch die Mindestrendite werden bei „IndexZins“ jährlich festgelegt.

Bei „IndexChance“ beteiligt sich der Kunde wie bisher mit seinen jährlichen Überschüssen an der Entwicklung eines Indizes. Wählbar sind der Dax, der Dax Risk Control und der Euro Stoxx 50. Beim „KlassikZins“ behält er seine Überschüsse und bleibt in der sicheren Verzinsung.

Wechsel für Bestandskunden – flexiblere Sparphase

Bestandskunden können bis sieben Tage vor dem Indexstichtag zur Überschussverwendung „IndexZins“ wechseln. Zudem gestaltet der Volkswohl Bund die Sparphase flexibler. Bis zu einer Höhe von 20.000 Euro im Kalenderjahr sind Einmalzahlungen ab 300 Euro beliebig oft möglich.

In den ersten zehn Vertragsjahren können die Beiträge um bis zu 500 Euro erhöht werden. Die Rechnungsgrundlagen bleiben jeweils erhalten. Darüber hinaus kann der Kunde in der Rentenphase dem Vertrag bis zu 20.000 Euro abzugsfrei entnehmen.

„Klassik modern“ ist mit allen Neuerungen ist zunächst für die Privat-Rente und als betriebliche Altersversorgung erhältlich. Vertriebspartner können das Produkt ab sofort im Angebotsprogramm des Versicherers oder auf www.vbon.de für ihre Kunden rechnen und abschließen

Rentenfaktor kann auf 30,59 Euro steigen

Die Continentale Lebensversicherung AG hat ihr Fondsangebot um 15 börsengehandelte Indexfonds (ETF) erweitert. Mit den Basis-Renten kann eine steuerlich geförderte Altersvorsorge ab 25 Euro Monatsbeitrag oder 3.000 Euro Einmalzahlung abgeschlossen werden.

Laut Unternehmensmitteilung hat die Continentale einen der höchsten garantierten Rentenfaktoren. Da Basis-Renten nur verrentet werden dürfen, ist die Höhe des garantierten Rentenfaktors ein entscheidendes Kriterium. Diese hängt von verschiedenen Faktoren wie dem Alter und der Laufzeit ab.

Bei der „BasisRente Invest“ (fondsgebunden) und der „BasisRente Invest Garant“ (fondsgebunden mit Garantie) kommt ein Modellkunde (Eintrittsalter 37 Jahre, Rentenbeginn mit 67 Jahren, keine Todesfallleistung nach Rentenbeginn) auf einen Rentenfaktor von 26,40 Euro je 10.000 Euro Fondsguthaben. Gegen einen Mehrbeitrag von drei Prozent für die „Option GarantiePlus“ kann der der Rentenfaktor für den Modellkunden auf 30,59 Euro steigen.

Die Continentale verzichtet auf eine Treuhänderklausel, über die der Rentenfaktor später einkassiert werden könnte. Zudem gibt es eine Günstigerprüfung. Sollte der Faktor zu Rentenbeginn höher sein, profitiert der Kunde davon. Dank des Continentale „Garantie-Retters“ gilt der vereinbarte Rentenfaktor unter anderem auch für alle Sonderzahlungen oder Erhöhungen des Beitrages.

Noch mehr „grün“ für weniger Storno

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a. G. stellt ihre Kapitalanlagepolitik auf Nachhaltigkeits-Kriterien um. Seit Kurzem ist auch der Wertsicherungsfonds, der bei fondsgebundenen Rentenversicherungen als einer von drei „Töpfen“ die Garantie abbildet, nachhaltig ausgerichtet. Damit profitieren nicht nur Neu-, sondern auch Bestandskunden von der Neuausrichtung in der Kapitalanlage.

Die Alte Leipziger bietet für die Anlage der Beiträge in Fondspolicen 21 nachhaltige Fonds, die sich an ESG-Kriterien ausrichten. Dreizehn davon sind aktiv gemanagte Fonds, die übrigen acht ETFs. Neben Einzelwerten sind auch Portfolien, die für unterschiedliche Risikoklassen eine Vorauswahl verschiedener Fonds darstellen, teilweise nachhaltig. 46 Millionen Euro haben die Kunden bisher in nachhaltige Fonds investiert.

Nach Aussagen der Alten Leipziger, die sich auf Beobachtungen von Vermittlern stützt, führt die „grüne“ Auswahl bei Kunden oft zu einer höheren Identifikation mit der Altersvorsorge und damit zu einer geringeren Stornoquote.

Passend für Honorarvermittler

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG bietet den 2017 auf den Markt gebrachten Fonds-Nettotarif „PrivatInvest Netto“ für die Honorarvermittlung. Dieser kann die individuelle Betreuungs-Fee aus dem Net Asset Value (NAV) in die Angebotshochrechnung und Kundeninformation integrieren und ausweisen. Der Kunde kann diese Vereinbarung jederzeit widerrufen und wird dann auf den reinen Nettotarif umgestellt.

Das Konzept gilt auch für Banken, die zwar gegen Honorar vermitteln, sich aber nicht mit der administrativen Infrastruktur belasten wollen, sowie für Bruttovermittler, die Teile ihres Geschäftes auf eine laufende Vergütung umstellen.

Beim „PrivatInvest“ sind Einmalbeiträge bis zu zehn Millionen Euro, Zuzahlungen bis maximal 100.000 Euro und kostenlose Teilauszahlungen realisierbar. Gegen eine Gebühr von 200 Euro kann der Kunde das Kapital komplett zurückkaufen, unabhängig von der Größe des Rückkaufswertes. Die monatlichen Beiträge können zwischen 25 und 1.000 Euro betragen.