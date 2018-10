Huk-Coburg startet „Premium-Rente“

24.10.2018 – Mit einem neuen Tarif ersetzt der Lebensversicherer die bisher angebotenen klassischen sowie fondsgebundenen Rentenversicherungen. Die Fondsanlage beträgt zwischen Null und 100 Prozent und ist auf eine ETF-Auswahl sowie ein gemanagtes Portfolio konzentriert. Hervorgehoben wird zudem eine einfache Kostenstruktur und hohe Flexibilität.

Die Huk-Coburg-Lebensversicherung AG hat eine „Premium Rente“ eingeführt.

Dabei handelt es sich eine fondsgebundene aufgeschobene Rentenversicherung. Sie kann ohne Mindesteintrittsalter und ab 25 Euro Monatsbeitrag abgeschlossen werden.

Der neue Tarif löst die bisher angebotenen klassischen sowie fondsgebundenen Rentenversicherungen des Unternehmens ab.

Kapitalanlage in ETFs nach Auswahl oder gemanagt

Für die Kapitalanlage bietet die Gesellschaft unter dem Namen „HUK Welt Fonds“ (ISIN LU18615535165) ein von ihr verwaltetes Portfolio an, das weltweit per ETFs in Aktien investiert. Er orientiert sich am Index „MSCI All Countries“. Dabei werden zusätzlich qualitative Auswahlkriterien als Zielvorgaben für ethisch nachhaltige Investitionen festgelegt.

Konkret bedeutet das nach Unternehmensangaben: „Somit werden grundsätzlich Anlagen in Unternehmen ausgeschlossen, die ausbeuterische Kinderarbeit gemäß ILO-Standards betreiben. Weitere Ausschlusskriterien sind die Herstellung von Streumunition, Antipersonen-Landminen sowie Nuklearwaffen. Außerdem soll nicht in Unternehmen investiert werden, die größere Umsätze in den Bereichen Glücksspiel, Pornografie und Tabak generieren.“

Wahlweise können die Kunden sich auch einen eigenen Anlagemix zusammenstellen. Dafür stellt die Huk-Coburg sechs ETFs zur Verfügung. Diese bilden verschiedene Region ab und schließen einen Nachhaltigkeits-Fonds ein.

Unterschiedliche Garantiestufen

Scheut der Versicherungsnehmer das Risiko des Aktieninvestments, so kann er sich den Erhalt der eingezahlten Beiträge zu 50, 80 oder 100 Prozent garantieren lassen. Das gilt auch für kurze Laufzeiten ab fünf Jahren. Dann wird ein entsprechender Teil des Beitrages im Sicherungsvermögen der Huk-Coburg investiert und nur noch der für die Garantie nicht benötigte Anteil in Fonds.

Für das Garantiekapital beträgt der Rechnungszins 0,75 Prozent. Die Gesamtverzinsung des Deckungskapitals einschließlich Überschussbeteiligung beträgt derzeit 2,4 Prozent.

Vereinfachte Kostenstruktur

„Die Kostenstruktur der Premium Rente wurde gegenüber den Vorgängerprodukten deutlich vereinfacht“, teilt die Huk-Coburg mit.

Die Abschluss- und Verwaltungskosten betragen 2,5 Prozent der Beitragssumme, sie werden auf die ersten fünf Jahre der Beitragszahlungsdauer verteilt. Für Zuzahlungen und Dynamik-Erhöhungen gilt dieser Satz maximal, je nachdem, wann der Mehrbeitrag gezahlt wird.

Zudem werden in der Ansparphase jährlich 0,45 Prozent des Garantieguthabens beziehungsweise 0,8 Prozent des Fondsguthabens fällig. Die Kosten vom Fondsguthaben können sich durch Kostenüberschüsse auf 0,1 bis 0,7 Prozent pro Jahr reduzieren. Hinzu kommen die Fondskosten. Sie betragen beim „HUK Welt Fonds“ jährlich 0,30 Prozent des jeweiligen Anlagevermögens.

In der Rentenphase verlangt die Huk-Coburg jährlich ein Prozent der Jahresrente.

Garantierter Rentenfaktor

Der Käufer einer „Premium Rente“ erhält bei Vertragsbeginn einen garantierten Rentenfaktor zugesagt. Für einen 32-Jährigen, der im November 2018 abschließt, beträgt dieser pro 10.000 Euro Rente ab Alter 67 pro Jahr 342,35. Das bedeutet, dass der Versicherte das angesparte Vermögen in Rentenform garantiert in voller Höhe zurückerhält, wenn er mindestens gut 96 Jahre alt wird.

Mit Hilfe der Überschussbeteiligung soll sich der Vertrag schon früher amortisieren. Dazu schreibt der Lebensversicherer in einer Pressmitteilung: „Der Versicherungsbranche wird oft nachgesagt, mit einer zu hohen Lebenserwartung ihrer Kunden zu kalkulieren. Verbraucherschützer fordern daher seit Jahren ein Umdenken bei den Versicherern. Bei der Huk-Premium-Rente profitieren die Kunden direkt von den Sterblichkeitsgewinnen.

Zahlt die Huk-Coburg-Lebensversicherung weniger Renten als angenommen aus, werden die Kunden direkt an den entstehenden Überschüssen beteiligt, wobei die Huk-Coburg-Lebensversicherung die Kalkulation jährlich prüft. Mit diesem Vorgehen sorgt die Huk-Premium-Rente für mehr Fairness gegenüber ihren Kunden.“

Zahlreiche Optionen

Daneben betont die Gesellschaft die Flexibilität ihres Produkts. So könnten die Fonds und das Garantieniveau gewechselt werden. Zudem können Ein- und Auszahlungen vorgenommen und die Höhe der Beiträge angepasst werden.

Auch Zusatztarife können abgeschlossen werden, zum Beispiel zur Absicherung von Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit, und Todesfallrisiko.

Der Rentenbeginn kann bis maximal zum Alter 85 verschoben werden, auch Teilrenten sind möglich.