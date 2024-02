Homeoffice: Arbeitsunfall in der Mittagspause?

1.2.2024 – Wege zur Nahrungsaufnahme im Homeoffice fallen nur dann unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn sie innerhalb der Wohnung eines Versicherten zurückgelegt werden. Das geht aus einem Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Würzburg vom 27. März 2023 hervor (S 5 U 6/23).

Nach einem Bericht des Deutschen Anwaltvereins lag der Entscheidung die Klage eines Angestellten zugrunde, der im Homeoffice tätig ist. Um Lebensmittel für sein Mittagessen zu besorgen, fuhr er mit seinem Fahrrad zu einem Supermarkt. Auf diesem Weg erlitt er einen Unfall.

Ungleichbehandlung?

Wegen der Verletzungsfolgen machte der Mann Ansprüche gegenüber der Berufsgenossenschaft geltend. Dies begründete er damit, dass vergleichbare Wege von Beschäftigten, die in den Räumen ihres Arbeitgebers tätig sind, versichert seien. Gleiches müsse folglich auch für Tätigkeiten im Homeoffice gelten.

Der gesetzliche Unfallversicherer lehnte es jedoch ab, den Vorfall als Arbeitsunfall anzuerkennen. Der Fall landete daher vor Gericht. Dort erlitt der Kläger eine Niederlage.

Versicherungsschutz endet an der Haustür

Nach Ansicht des Würzburger Sozialgerichts hat der Kläger den Weg zum Einkaufsmarkt nicht in unmittelbarem betrieblichen, sondern in eigenwirtschaftlichem Interesse zurückgelegt. Er sei nämlich nicht zum Supermarkt gefahren, um seine versicherte Beschäftigung auszuüben oder um eine in unmittelbaren Betriebsinteresse durchzuführende Tätigkeit zu unternehmen, sondern um sich ein Mittagessen zu besorgen.

Daran ändere auch eine Neuregelung im Sozialversicherungs-Recht zum Homeoffice nichts. Anders als früher seien zwar nun auch Wege in der eigenen Wohnung, wie beispielsweise Gänge zur Toilette oder in die Küche, versichert, wenn sie mit der versicherten Tätigkeit zusammenhingen. Wege außerhalb der Wohnung seien von der Regelung jedoch grundsätzlich ausgeschlossen.