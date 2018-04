Hohe Prämien treiben Kfz-Kunden Direktversicherern zu

5.4.2018 – Die Prämiensteigerungen in der Kfz-Versicherung seit der Marktwende im Jahr 2010 waren fast doppelt so hoch wie die Inflationsrate. Autofahrer gehen darum immer häufiger zu reinen Direktversicherern. Die dominierenden Multikanalversicherer mit Außendienst hingegen können von dem Marktwachstum nicht profitieren. Die reinen Außendienstversicherer halten dank Kostendisziplin Schritt. Einen Blick auf den Kfz-Markt wirft Grzegorz Obszanski, Berater bei Sollers Consulting, in einem Gastbeitrag.

Die Versicherer mit Telefon und Internetanschluss sind in der Kfz-Haftpflichtversicherung von 2010 bis 2016 um satte 56 Prozent gewachsen, so stark wie keine andere Gruppe. Sie sind damit die eigentlichen Profiteure des harten Marktes mit guten Preisen.

Versicherer mit einem Mischmodell aus Direktvertrieb, Geschäftsstellen und Nebenberuflern (Huk-Coburg-Modell) gehören ebenfalls zu den Gewinnern. Sie wuchsen um 25,3 Prozent. Versicherer mit dominantem Außendienstvertrieb und Maklerversicherer hingegen stagnieren.

Die Autoversicherung [hat sich] fast doppelt so stark verteuert wie der allgemeine Warenkorb.

Kfz-Versicherung: sieben Jahre in Folge Preise gesteigert

Dies ergibt sich aus einer Analyse der Statistiken der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) der Jahre 2010 und 2016. Die Bafin veröffentlicht einmal jährlich standardisiertes Datenmaterial über die Versicherer.

Demnach haben die Versicherer nach einem fünf Jahre dauernden, heftigen Abschwung in der Kfz-Versicherung sieben Jahre in Folge ihre Preise gesteigert. In der Kfz-Haftpflichtversicherung stieg die Durchschnittsprämie um 17,5 Prozent auf 243,60 Euro. In der Kaskoversicherung (nach Bafin-Terminologie „sonstige Kraftfahrt“) stieg die Durchschnittsprämie sogar um 20,4 Prozent auf 216,80 Euro.

Damit hat sich die Autoversicherung fast doppelt so stark verteuert wie der allgemeine Warenkorb. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) ist der Verbraucherpreisindex zwischen 2010 und Ende 2016 um knapp neun Prozent gestiegen.

Beständig wachsender Wagenpark

Die Versicherer in Deutschland profitieren von einem wachsenden Kfz-Markt. Der Trend zur Motorisierung scheint nicht aufzuhalten zu sein. Nach Zählung des Kraftfahrt-Bundesamtes stieg die Zahl der gemeldeten Autos von 2010 bis Anfang 2017 von 50,2 auf 55,5 Millionen, die Zahl der Anhänger von 5,9 auf sieben Millionen.

Grzegorz Obszanski (Bild: Sollers)

Nach den Bafin-Statistiken wuchs die Zahl der Versicherungsverträge in der Kraftfahrt-Haftpflicht in den Jahren 2010 bis 2016 um 9,9 Prozent, in der sonstigen Kfz-Versicherung um zehn Prozent.

Durch den beständig wachsenden Wagenpark der Deutschen legen vor allem die Direktversicherer zu, die, gemessen an der Vertragszahl, auf einen Marktanteil von 9,3 Prozent kommen. Sie arbeiten in der Kraftfahrthaftpflicht mit einem deutlich unterdurchschnittlichen Kostensatz von 13,7 Prozent der Beitragseinnahmen, das sind 2,9 Prozentpunkte weniger als im Marktschnitt.

Von den zehn Versicherern, die am stärksten gewachsen sind, finden sich fünf lupenreine Direktversicherer. Das sind die Ovag Ostdeutsche Versicherung AG, die unter der Marke Bavariadirekt das Direktversicherungs-Geschäft der Versicherungskammer Bayern (VKB) betreibt, die R+V Direktversicherung AG (R+V24), die Allsecur Deutschland AG, die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt) und die Cosmos Versicherung AG. Hinzu kommen zwei Versicherer mit Mischvertrieb, die WGV-Versicherung AG und die BGV-Versicherung AG.

Research online, purchase offline

Wenn es um die Autoversicherung geht, tendieren die Deutschen zu einem Verhalten, das Marketingleute als „Ropo“ (research online, purchase offline) bezeichnen. Dem Bedürfnis, beides zu wollen, Internetinformationen und persönliche Beratung, kommen die Versicherer mit einem Mischvertrieb aus Direktversicherung, Geschäftsstellen und Nebenberuflern am ehesten entgegen.

Neben dem Marktführer Huk-Coburg Allgemeine Versicherung AG verfolgen die kommunal geprägten Versicherer WGV, BGV und die GVV-Privatversicherung AG dieses Vertriebsmodell. Durch einen stark unterdurchschnittlichen Kostensatz (10,45 Prozent der Prämie) können sie die Kfz-Haftpflicht (KH) deutlich günstiger anbieten als ihre Wettbewerber. Die KH-Durchschnittsprämie liegt in dieser Gruppe bei 196,60 Euro, 47 Euro unter dem Marktschnitt.

Die Teuerung auf dem Kfz-Versicherungsmarkt hat der von der Huk-Coburg dominierten Gruppe zahlreiche Kunden zugetrieben. Der Vertragsbestand der Versicherer mit Mischvertrieb wuchs um 25 Prozent, nach Prämie legte sie sogar um 48 Prozent zu.

Das Nachsehen haben die Versicherer mit dominantem Außendienstvertrieb.

Personaler Vertrieb kann nicht mithalten

Das Nachsehen haben die Versicherer mit dominantem Außendienstvertrieb. Diese Versicherer verfügen über ein starkes Vertreternetz, das sie durch verschiedene andere Vertriebsformen ergänzen, vom Makler über die Bank und das Autohaus bis hin zum Direktvertrieb. Mit 34 Versicherern von A wie Allianz Versicherungs-AG bis V wie Versicherungskammer Bayern ist Multichannel die dominierende Vertriebsform.

Dank kräftiger Prämiensteigerungen (+ 22 Prozent) verzeichneten die gemischten Außendienstversicherer in der Hartmarktphase satte versicherungstechnische Gewinne – doch sie haben am Wachstum des Marktes kaum partizipiert. Der Vertragsbestand in der Kraftfahrthaftpflicht wuchs in den sechs Jahren zwischen 2010 und 2016 bei ihnen um magere 1,6 Prozent.

Grund dafür dürften die über-durchschnittlichen Kosten (Kostensatz 2016: 18,2 Prozent, 1,6 Prozentpunkte über Markt) und die höheren Prämien sein (Durchschnittsprämie in der Kraftfahrt-Haftpflicht: 263,2 Euro, 20 Euro über Markt).

Das hoch ausdifferenzierte und niedrigmargige Produkt der Kfz-Haftpflicht-Versicherung ist […] für Maklerversicherer kaum noch effizient zu betreiben.

Für Maklerversicherer nicht effizient zu betreiben

Nicht viel anders sieht es mit den Maklerversicherern aus, die trotz erheblicher Ergebnisverbesserungen vielfach immer noch negative versicherungstechnische Ergebnisse erzielen. Die Beitragseinnahmen wuchsen 2010 bis 2016 um 16,7 Prozent, doch der Vertragsbestand stagnierte mit einem Zuwachs von lediglich 1,1 Prozent.

Das hoch ausdifferenzierte und niedrigmargige Produkt der Kfz-Haftpflicht-Versicherung ist für Makler nicht attraktiv und auch für Maklerversicherer kaum noch effizient zu betreiben. Sowohl die Kosten als auch die Prämien liegen in dieser Gruppe über dem Durchschnitt.

Marktanteil der Top Ten sinkt

Viele Versicherer sehen die Zukunft der Kfz-Versicherung nicht mehr im personalen Vertrieb und bauen Direktversicherer auf. Diese zweite Welle der Direktversicherung nach dem ersten Start Mitte der 1990er Jahre trägt Früchte. Die Allianz-Tochter Allsecur und die R+V Direkt gehören zu den zehn Versicherern mit dem stärksten prozentualen Vertragswachstum.

Als Folge sinkt der Marktanteil der Top Ten in der Kfz-Haftpflicht von 53 auf 51 Prozent (nach Prämie). Immerhin konnte die Marktspitze den Marktanteil nach Verträgen bei knapp 54 Prozent halten. Der Grund ist auch hier in den Kosten zu sehen. Die Top Ten hat keinen Kostenvorteil. Economies of scale sind in der Kfz-Versicherung nicht zu erkennen.

Durch die steigenden Preise [hat] das Kostenthema an Bedeutung gewonnen.

Kostensenkungen sind keine Wachstumsgarantie

Die Analyse der Bafin-Statistiken macht deutlich, dass durch die steigenden Preise das Kostenthema an Bedeutung gewonnen hat. Das zeigen folgende Fakten:

Sechs der zehn wachstumsstärksten Versicherer haben unterdurchschnittliche Kostenquoten.

Die zehn wachstumsstärksten Versicherer haben ihre durchschnittliche Kostenquote von 21,2 auf 15 Prozent gesenkt.

Acht der zehn Versicherer, die am meisten zurückstecken, verzeichnen überdurchschnittliche Kostenquoten.

Aber Kostensenkungen sind umgekehrt keine Wachstumsgarantie. So haben die Versicherer mit den größten Vertragsverlusten ihre Kostenquoten deutlich gesenkt, bezahlten das aber mit Einbußen in der Vertriebskraft.

Reine Außendienstversicherer profitieren von Markenversprechen

In der Kfz-Versicherung ist viel Bewegung und die Versicherer werden noch weiter experimentieren müssen, um der Konkurrenz der Autohersteller gewachsen zu sein.

Die reinen Außendienstversicherer scheinen […] eine Marke aufgebaut zu haben, die sich dem alljährlichen Wechselfieber zum Jahresende entziehen kann.

Es gibt allerdings vier Versicherer am deutschen Markt, die konsequent auf Vertriebsexperimente verzichten und ausschließlich über ihre Ausschließlichkeits-Organisation vertreiben. Das sind der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., die Aachenmünchener Versicherung AG, die Debeka Allgemeine Versicherung AG und die Mecklenburgische Versicherung a.G.

Ihr Traditionalismus hat sich in der Zeit des Wachstums bezahlt gemacht, auch weil es ihnen gelungen ist, mit Kosten und Prämien im Marktrahmen zu bleiben. Von 2010 bis 2016 wuchsen sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung nach Verträgen um 19,2 Prozent, nach Beiträgen um 38,6 Prozent. Das ist beides deutlich über dem Marktdurchschnitt. Nach Verträgen wuchs der Markt um zehn Prozent, nach Prämie um 17,5 Prozent.

Die reinen Außendienstversicherer scheinen mit ihrem Vertriebsmodell und ihrer Präsenz vor Ort eine Marke aufgebaut zu haben, die sich dem alljährlichen Wechselfieber zum Jahresende entziehen kann und auch dem zu erwartenden Druck durch die Kfz-Hersteller gerüstet ist.

Grzegorz Obszanski

Der Autor arbeitet als Lead Consultant beim IT-Beratungsunternehmen Sollers Consulting GmbH.